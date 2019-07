Au început meciurile de calificare

Nu știu cum erau alegerile înainte de 47, decât din auzite. Marele Caragiale ne-a adus în față ”O scrisoare pierdută”care prezintă caricatural, satiric, ce se întâmpla pe vremea lui.

Mari deosebiri față de ce vedem azi, nu sunt, ca apucături, declarații politice, dar trebuie să admit că realitatea de azi bate la scor de neprezentare ceea ce era la sfârșit de secol IX. Dacă ar vedea Caragiale ce se întâmplă astăzi la alegerile prezidențiale, s-ar lăsa de scris, pentru că oricât de inspirit a fost el, nu i-a trecut prin cap că Zoe ar putea candida la alegeri împotriva lui Trahanache, a lui Tipătescu, a lui Dandanache fără să aibă nici o scrisoare la mână.

Iepurașul Pandele

Asta se întâmplă la noi astăzi. Zoe Firea anunță (deși inițial afirmase că nu o interesează) că vrea să candideze la prezidențiale deci va candida în cursa internă, împotriva Viorelei pentru că nu o lasă ”poporul”, simpatizanții, să stea deoparte și să asiste cum se distruge partidul. Cât de demagog să fii, să spui că vrei să salvezi partidul divizându-l, mai ales când știi că orice ai face nu ai șanse să iei nici voturile pe care le ia candidatul partidului, oricare ar fi el? “Am intrat în competiţie, candidat la candidatură, pentru că văd că lucrurile nu merg în direcţia bună şi pentru că mi-e teamă că vom pierde nu doar prezidenţialele, ci şi localele şi parlamentarele. Şi nu am vrut să fiu în situaţia când colegii îmi spuneau că sunt vanitoasă şi menţin procentul de credibilitate din ţară doar petru mine pentru la anul, la locale, şi că nu sunt om de echipă”. Ea poate firma că are mai mulți alegători decât Iohannis, dar asta este nu doar o aberație, ci și un exemplu clar de megalomanie și vanitate. Ca să nu spun că întreaga familie, soț și soție au convingerea că ei sunt cei mai iubiți dintre români, mai ceva la Nicu și Lenuța. Asta dacă nu cumva, Pandele și-a anunțat candidatura doar așa de ochii lumii, ca să ocupe locul de candidat al soțului Gabi, să fie sigur că familia are un loc rezervat pe liste, el fiind iepurașul care ridică ritmul și creează culoarul favoritului, tăindu-i vântul. Penibil!

Candidatul PSD?

Fără îndoială doamna Viorica nu are șanse să câștige alegerile prezidențiale dacă va candida. Probabil, dar nu cert, va intra în turul 2, dar nu va câștiga, indiferent împotriva cui va candida, pentru că nu e nici iubită, nici respectată nici temută nici în partid nici în afara lui. Va fi susținută, dacă va voi să candideze la candidatură, de către colegii din CEx, pentru că e premier și are cuțitul în mână, chiar dacă nu mai are pâine de împărțit, că de cașcaval nici nu se mai pune problema. Dar atât. La alegerile prezidențiale primarii, chiar dacă li s-a dat o pensie/indemnizație recent, sau tocmai pentru că deja li s-a dat, nu vor mobiliza oamenii pentru Dăncilă, pentru că ei deja au sacii în căruță și știu că dacă nu va intra în turul 2,aceasta va fi debarcată de la conducerea partidului sau se va autodebarca. Singura problemă sau îngrijorare este că vor pierde și guvernarea, odată cu plecarea ei din cursă, iar anunțul Vioricăi că va demisiona din partid și guvern dacă nu intră în turul 2, este un alt șantaj, pentru că agățarea de putere este singurul obiectiv pe care îl urmăresc toți pesediștii.

Dar există posibilitatea ca primarii să nu se mobilizeze la prezidențiale și să își folosească toate resursele la parlamentare și mai ales locale.

După mine, PSD-ul nu va câștiga alegerile prezidențiale cu un candidat din interiorulPSD. Singura șansă ar fi un candidat ales în comun cu Ponta și Tăriceanu, dar nu din interiorul PSD. Numai că Viorica, ori din capul ei, ori prost sfătuită nu înțelege asta. Știind că nu are șansă să câștige prezidențialele, Viorica ar trebui să fie înțeleaptă, să lase pe cei doi să stabilească ei un candidat care să fie susținut și de PSD, care oricum va pierde și el, dar atunci va putea spune că au pierdut pe mâna candidatului ales de cei doi, ea și-ar păstra conducerea partidului și a guvernului fără a i se reproșa ceva. Atâta vreme cât este clar că PSD nu poate câștiga alegerile prezidențiale, ce mai contează pentru ea cine va fi candidatul și de ce să nu îi lase pe Ponta și Tăriceanu să se facă de râs, dând dovadă astfel și de … diplomație și de prietenie față de cele două partide? Singura soluție bună pentru Viorica deci ar fi să îi lase pe cei doi să stabilească un candidat comun. Sau, în cel mai rău caz, să o lase pe Firea să se facă de râs și apoi să aibă motiv să nu o mai sprijine la locale și parlamentare și să scape de ea.

Greșeala lui Iohannis

Divizarea dreptei este urmare a înlăturării lui Dragnea. Cât era Dragnea pe cai mari, dreapta a fost nevoită să stea unită, ca să îl poată contracara, pentru că exista pericolul ca acesta să câștige alegerile prezidențiale. Cum a dispărut Dragnea, dreptacii au respirat ușurați, lipsa unui candidat unic al stângii, certurile din interiorul PSD și chiar din cadrul coaliției de la guvernare, coroborate cu semi-victoria de la europene, le-a dat aripi, sau coarne, liderilor partidelor de dreapta, PMP, USR, PNL, care consideră că au șanse să se erijeze în reprezentanți ai ”contrastângii”. Fără să realizeze, prin eliminarea lui Dragnea, dreapta, dar în special Iohannis, și-au bătut cuie în talpă, introducând ambițiile de grupulețe în partea virtual dreaptă a politicului. Este clar că Barna va lua voturi și de la cei anti PSD și de la cei anti Iohannis, recte cei sătui de partidele ”istorice” sau mai bine spus ale istoriei ultimilor 30 de ani. Dacă Iohannis l-ar fi lăsat pe Dragnea să candideze, ar fi câștigat detașat alegerile și în mod sigur USR ar fi mers pe mâna lui Iohannis la prezidențiale, nu neapărat din dragoste pentru Iohannis cât din teamă de a nu diviza dreapta și a da șanse lui Dragnea să câștige. Așadar, Iohannis și-a legat o piatră de moară la gât. Asta, dacă nu cumva voalat sau nu, Barna va fi ”sfătuit” să renunțe la candidatură încă înainte de alegeri, fiind pentru Iohannis ceea ce a fost Stolo pentru Băse, sau Pandele pentru Firea, adică un iepuraș, cu sau fără voie.

Micii candidați

Deci deocamdată avem doi candidați cunoscuți pe partea dreaptă, Iohannis și Barna. Ce va face Băsescu ? Va avea un candidat propriu? Eu cred că da, pentru că chiar dacă știe că nu are șanse, nu vrea să fie învinuit de lipsă de curaj sau voință politică. În plus, nu vrea să fie sluga altuia, să voteze el pentru altcineva, mai ales că toți ceilalți candidați potențiali i-au fost sau îi sunt dușmani. Nici nu contează pentru el cine va fi candidatul partidului atâta vreme cât nu e el, pentru că oricum nu va ajunge în turul 2.

La fel va proceda și UDMR-ul, va avea candidat propriu pentru că nu se poate altfel, ei nu fac înțelegeri înainte de alegeri, le fac după turul unu, unde vor putea promite voturile milionului de unguri chiar dacă promit blana ursului din pădure, pentru că maghiarii ori votează cu al lor, ori cu niciunul. Deci UDMR va promite pentru turul doi, ce nu au.

Va candida Ponta ? Fără îndoială că dorește să candideze. Nu știu ce șanse își dă singur, e posibil să câștige voturi și de la PSD, dar dacă nu va bate palma cu Tări și Viorica, nu va scoate nici cât UDMR-ul.

Poate și Tăriceanu va candida, susținut sau nesusținut de Viorica sau/și Viorel, dar cu șanse chiar mai mici decât Ponta,deși are un partid mai mare și mai structurat.

Ce va fi în Turul 2?

Aici e aici. Cine are șanse să ajungă? Conform … cutumelor trebuie să ajungă un candidat de dreapta și unul de stânga. Deci al PSD și al PNL. Dar e posibil să ajungă și Barna, fie cu Iohannis fie cu PSD. Șansele ca Barna să ajungă în turul doi, cu Iohannis, nu sunt excluse, având în vedere rezultatul strâns dintre PSD și USR la europarlamentare. Dacă luăm în calcul că vor fi poate mai mulți alegători dintre cei care nu au votat până acum, plus pe cei din stânga cărora nu le va conveni candidatul propus de partid, există șanse reale să asistăm la un tur 2 între Barna și Iohannis. În acest caz, de câștigat va câștiga Iohannis pentru că sistemul veghează, mai există destule garaje și sufragerii din care ”toți oamenii președintelui” să transpire pentru a face din Barna un nou Geoană. Nu știu însă pe cine au ales licuricii, pentru că Licuriciul cel mare e cam supărat pe Iohannis pentru cazul Ambasadei în Israel și influențele germane. Foarte posibil să asistăm la o surpriză, dacă cumva Marele Licurici va dori să schimbe frânarul. Dar dacă Marele Licurici nu își ia mâna de pe Klauss, în al doilea tur, Barna va fi ”ajutat” să piardă, oricât de Albă ca Zăpada se declară el.

Oricum până la alegeri, ne vom distra. Politicienii își văd de afacerile lor între alegeri, dar la alegeri se fac de râs fără să îi intereseze cât de penibili sunt. Mai ales în calificări…