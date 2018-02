Cântâ cucul bată-l vina….

”Cântă cucul bată-l vina” este cea mai penibilă melodie pe care am auzit-o vreodată în România. E ca şi când ar spune francezii cântă Cocoșul galic în Alsacia.

Cum adică, cântă cucul în Bucovina? Păi ce, numai în Bucovina cântă cucul? Și dacă cântă, ce treabă avem noi cu cântecul lui? Cucul cântă unde vrea, își depune ouăle unde vrea, nu văd de ce ar trebui să ne intereseze pe noi sau de ce îl interesează pe Grigore Leșe unde cântă cucul?

Care este importanța și valoarea cântecului cucului care oricum e recunoscut că nu știe să spună decât cu-cu, practic nici nu cântă, decât strigă așa aiurea, nu are trilurile privighetoarei sau ciocârliei, nici tristețea canarului. De ce ar deveni cucul sau cântecul cucului element de tezaur folcloric sau mare îndemn patriotic, nu înțeleg nici picat din cuib.

Ei bine, celor care vor sări în sus și vor spune că nu înțeleg mesajul cântecului cucului Grigore Leșe și nici nu apreciez vocea sa ieșită din comun sau pregătirea muzicală, le spun că le apreciez, chiar dacă nu așa cum ar dori domnul profesor Leșe, care, în opinia mea, dintr-un veritabil căutător și transmițător de folclor reperat și promovat de televiziuni, a devenit un înfumurat showman care nu mai caută valoarea ci urmărește să își promoveze doar propria persoană, să o impună tuturor și dacă se poate să calce peste tot ce a fost până la el pentru a se așeza el bine pe soclu. De ce spun asta? Pentru că recent, domnul Leșe, din lipsă de audiență și dorința de a mai șoca și a mai scrie presa despre el, a făcut niște declarații legate de cântecul ”Noi suntem Români” compus și interpretat de Nicolae Furdui Iancu, despre care nu mai e nevoie să scriu cine este. Iată ce spunea domnul Leșe despre cântecul ”noi suntem români” :

„Este cea mai penibilă melodie pe care am auzit-o vreodată în România. E ca şi când ar cânta turcii «noi suntem turci”

Dar ce ar fi vrut domnul Leșe să spună Furdui Iancu, ”noi suntem cuci? ” Păi asta spune cucul. Nu e penibil? Probabil se vor găsi din cei care vor spune că domnul Furdui Iancu a fost ”dinamovist” și a scris și compus cântece ”la ordin” și că patrioticele lui au fost comandate. Comandate sau necomandate, cântecele lui Nicolae Furdui Iancu și-au găsit ecou în sufletele și repertoriul românilor, fie că îi place, fie că nu domnului Leșe și sunt cântate de români fără comandă, cu diferite ocazii, chiar la petreceri particulare sau în familie. Și ce este mai important este că acestea redevin de actualitate pentru că în zilele noastre, poate chiar mai mult decât în vremea Diktatului, se lucrează intens din toate direcțiile la desființarea nu doar a sentimentului național ci a națiunii în sine. Poate ar vrea domnul Leșe, ca românii, în aceste momente să cânte sau să acționeze ca cucul, sau ca el, lovind în alt român numai pentru că e mai ascultat decât ”cucu”.

Celor care nu cunosc intervenția domnului Leșe despre Nicolae Furdui Iancu, pentru că pentru mine, acesta a fost direcția loviturii lui Leșe, nu cântecul ca linie melodică, nu le dau linkul, să îl caute singuri, eu nu promovez astfel de răutăți și invidii meschine ascunse sub expertiza profesională și așa nedemonstrată pe acest subiect. Cei care vor să vadă cine are dreptate, să asculte cântecul ”Noi suntem Români” cântat de Iancu și cântecul de căpătâi al lui Leșe, ”Cântă cucu bată-l vina”pervertit de acesta, de dragul publicității și kitch-iuit în compania celor de la Zdub și Zdob, doar de dragul popularității.

Mâine-poimâine o să vedem un spectacol cu domnul Leșe cântând același cântec pe ritm de manele alături de Bogdan Artistu, Cătălin Arabu, Fernando de la Caransebeș ,Gypsi Casual, sau mai știu eu ce ”voce de aur” care ar da oricât să fie promovat de trubadurul Leșe.

Aștept cu nerăbdare să îl aud spunând că Tudor Gheorghe este un afon care se dă mare pe la nunți și botezuri, ca să îl văd cu clopul făcut guler de papistaș.

Ascultați cele două cântece, al lui Furdui Iancu și al lui Leșe, cântat recent cu trupa moldovenească și spuneți cine este penibil, ca să nu mai spun că nici vocea lui Grigore nu mai e ce a fost. Sper să fie ceva de moment, pentru că e păcat să o fi pierdut prin bucătăria lui Dinescu.

Cât de jos poate merge un român pentru a se pune în fruntea bucatelor? Îi recomand domnului Leșe, să citească poezia ”Unor Critici” a lui Vasile Alecsandri și îi citez spre satisfacerea măcar a curiozității, două versuri:

”E unul care cântă mai dulce decât mine?

Cu-atât mai bine ţării, şi lui cu-atât mai bine.”

Dați-vă clopul gios maestre Leșe, în primul rând în fața lui Nicolae Furdui Iancu și băgați sub el aceste versuri și aveți mare grijă să nu le pierdeți așa cum pare că vă pierdeți și vocea, nu numai bunul simț.

UPDATE 20.02.2018, 19.58 : Instigat de unele comentarii privindu-l pe domnul Leșe, am intrat pe mai multe pagini în care acesta se dezvăluie sau este prezentat în diferite ipostaze. Așa am ajuns să citesc un interviu dat de acesta ziarului Adevărul în data de și acolo am citit ce crede Grigore Leșe cel care este prezentat ca imaginea țăranului rapsod român, despre rapsodul român de la țară. Iată ce spune țăranul ajuns doctor în muzică, despre țăranul român, sau mai bine spus despre prezența acestuia pe scenele românești ”de la oraș” : ” O trecut vremea lor. Nu pot accepta să se tot aducă ţăranii în scenă, că dacă îi aduci de mai multe ori, ei se cred artişti. Îi stricăm.O dată şi gata! Nu zic că nu trebuie aduşi. Eu îi aduc o dată, să-i vadă lumea, să ştie că mai există. Ştii ce fac ţăranii după ce-i aduci de mai multe ori? Le intră în cap că sunt artişti. ”

Doamne, cât de bine s-a descris, doamne cât de sincer a fost cu sine însuși, fără să vrea.

Și…Doamne, cât de meschin e… Dacă el a ajuns la oraș și nu mai vrea să se dea plecat, că îi place să se vadă băgat în seamă, altul nu mai are voie să vină, că strică imagine satului românesc sau strică asfaltul. Ăsta e Leșe.