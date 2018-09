Crucificandu-l pe Dan Cristian Popescu

Scris de : Daniel UNCU 2018-09-29 14:47

Spre stupoarea Noii Stangi de varii spete si in aplauzele Vechii Stangi de speta comunistoida aud ca liberalul viceprimar al sectorului 2 al Bucurestiului, Dan Cristian Popescu, a avut neobrazarea si tupeul sa propuna si obtina prin votul Consiliului local (16 – pentru, 6 – contra si o abtinere) acordarea unei finantari de 3.000.000 de ron pentru Catedrala Mantuirii Neamului.

Ce mai vuiet, ce mai zbucium…!

Carevasazica, de peste un sfert de secol, discursul public al FSN-PDSR-PSD a arestat credinta ortodoxa si patriotismul, insusindu-si o vocatie stramba, manipulatoare si, finalmente, toxica: aceea a pastorului evlavios-national. Am fost si suntem martorii unei sarabande a exceselor patriotarde si a paradei ortodoxiste, gaunoasa si nerusinata, folosita doar ca mijloc de insinuare in ethosul unui popor, de altfel, declarat credincios si iubitor de patrie.

In spatele acestei butaforii, Stanga comunistoid-mafiota transpartinica a putut sa devalizeze bugetul statului, sa schimonoseasca democratia si statul de drept – atat cat s-au putut institutionaliza in atari conditii – si a impus un capitalism de partid si de stat, care a facut ca doar clientii privati abonati la impartirea discretionara a pradei bugetare sa isi poata maguli orgoliul cu edificarea unor afaceri prospere.

Undeva, in fundalul acestei scenete de prost gust si rau argur, idealisti crestin-democrati, intelectuali conservatori, patrioti articulati si decenti, oameni cu credinta lui Dumnezeu au rezistat asaltului ipocriziei. O altfel de rezistenta, total diferita, de la un punct incolo, celei afisate de noua miscare cu inclinatie neomarxista, indeobste cunoscuta prin hashtag-ul #rezist.

Undeva, in fundalul acestei pestilentiale amagiri s-a pastrat intacta credinta autentica, simpla si profunda in binele si in iubirea Christica, in rolul fast si necesar al Bisericii – cu toate omenestile ei bune si mai putin bune -, in democratia consolidata, in prevalenta legii, in meritocratie, in bun simt, in cultura ce cladeste oameni frumosi, in invatamantul care formeaza oameni valorosi.

Undeva, in fundalul deciziei Primariei Sectorului 2, pancarte, bannere si flamuri useriste au tinut sa infiereze cu manie neoproletara gestul promovat de viceprimarul penelist, invocand preuspus eterna subfinantare a spitalelor, a reabilitarii strazilor, a gunoiului. Ce ironie amara… Un ales local liberal, de extractie conservatoare, este aplaudat de ipocritii Vechii Stangi si huiduit de progresistii Noii Stangi. Si, intre timp, aceeasi Primarie a alocat meritoriu cel mai mare buget din tara (!) pentru bursele acordate copiilor din scolile si liceele sectorului – de peste 8.000.000… de euro!

Revenind, nu cred ca gresesc prea mult daca afirm ca, in urma acestei intamplari bugetar-locale, cu veleitati de crucificare a viceprimarului, devine din ce in ce mai clar ca PNL are obligatia sa isi asume urgent – in lipsa unei formatiuni politice autentice crestin-democrate/conservatoare – si sa isi reclame de drept in exercitiul sau politic, discursurile crestin si national, pe care farisesimul PSD si le-a insusit si consolidat in ultimii 28 de ani!

Asta, fie si numai pentru ca tema construirii Catedralei Mantuirii Neamului sa fie huiduita de PSD si USR si aplaudata de PNL si PMP. Nu de alta, dar asa ar trebui sa arate realitatea normala a esichierului doctrinar autohton.