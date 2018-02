Despre Machiavellism, sau „scopul scuza mijloacele”

Scris de : Dragos Paul Aligica 2018-02-01 23:36

Machiavellismul este cel mai mic numitor comun al gandirii politice. Este forma de gandire politica unde se intalnesc toti, indiferent de calibru sau bibliografie, pentru ca este intuitiv, simplu de inteles, rezoneaza cu experienta modala de zi cu zi a oamenilor si cu ceea ce le sare in ochi oamenilor simpli, la prima vedere, despre politica.

Manevre, masinatii, manipulari, manopere, scheme, minciuni, lovituri pe la spate, lipsa de etica si caracter. Pe scurt: machiavellism. Scopul scuza mijloacele.

Sigur, Machiavelli era mult mai sofisticat decat atat. Iar gandirea politica e un palat cu zeci de camere, nu doar cu una, populata de o caricatura a lui Machiavelli. Machiavelli care – sa notam- locuieste si el in alta camera decat asta a machiaverlicului si machiaverlistilor. Nu poti acuza insa oamenii obisnuiti de faptul ca asta vad ei, desi NU asta este tot. Odaia machiaverliculi este prima de la intrare. Dar asta se retine la primul nivel, cel superficial, asta s-a retinut si asa s-a scris istoria despre Machiavelli si opera sa. Iar faptul ca oamenii obisnuiti nu trec de prima camera este vina in primul rand a celor care pretind ca fac si popularizeaza gandire si analiza politica.

La o privire atenta, istoria recenta a democratiei liberale occidentale este istoria machiavelismului -ca practica si doctrina- scapat de sub control. Propaganda, manipularea, minciuna sunt baza retetarului machiavellismului popular. PR, Marketing Politic. Consultanta. Totul este iluzie, totul e manevra de imagine. Avem “de dat un mesaj”, de deviat atentia, de fentat publicul si adversarii. Sondorii si consultantii „pregatesc un material”. Care va fi dat la TV si pe internet.

In democratia liberala occidentala stiinta si arta machiaverlicului au atins forma suprema. Obiectul ei: Cauza Progresista. Scopul scuza mijloacele. Libertatea cuvantului, adevarul, libertatea constiintei, institutiile democratice, practicile legale, egalitatea in fata legii, dreptul la autoguvernare etc. toate devin doar cuvinte, vorbe, obiecte de ‘contestare” reinterpretare, manevra mediatica si de PR, in functie de “cauza” progresului reinterpretata conjuctural, dupa interes. Totul e relativ. Dupa interes.

Treptat, vechile doctrine ale libertatii, vechile forme de gandire politica constitutionala si institutionala au ajuns sa fie golite de continut. Cuvant cu cuvant, termen cu termen, fiecare luat si marketizat politic si reinterpretat in nota “corecta”, si apoi rostogolit propagandistic de centrala de propaganda. Cu aparitia retelor sociale, nivelul de penetrare a atins cote fara precedent istoric.

Aici am ajuns. Cu campanii orweliene dezlantuite la adresa limbajului, libertatii constiintei si libertatii de expresie, coordonate intre guverne, mari corporatii, mass media si centrala de propaganda, marile universitati si institutii administrative. Scopul scuza mijloacele. Pe prima linie a acestei campanii, bagat mai nou: Facebook.

Asadar nu este in primul rand sau doar despre Facebook. Este despre ceva mai larg, mai profund, mai puternic, mai important decat permit sa vada ochelarii de cal, indoctrinarea si lipsa de coloana vertebrala a sicofantilor cenzurii si autoritarianismului progresat si corect. Scopul scuza mijloacele.