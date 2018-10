Dragnea Mână Proastă

Ce spun Dăbulenii

Dacă Dragnea ar fi fost mare șef de trib al apașilor, în mod sigur l-ar fi chemat Dragnea Mână Proastă.

După ce a reușit să își dărâme al doilea guvern, întrebat de ce îți omoară al doilea copil, domnul Dragnea a spus că se pare că are mână proastă la prim miniștri. Avea dreptate, chiar are mână proastă, iar eu am spus că nu numai mână, ci și cap și nu numai la miniștri.

Organizarea referendumului încăpățânarea cu care a ținut să facă acest referendum crezând că lumea va ieși la vor masiv pentru o problemă de asemenea factură, că marea majoritate a românilor nu este de acord cu căsătoria între doi bărbați, deși nu în aceeași măsură sunt și împotriva căsătoriei dintre două femei, iar pe baza acestei socoteli el poate trage spuza pe turta lui și pretinde că oamenii au ieșit la vot pentru el și că este purtătorul de cuvânt al românilor care –iată- au gândit ca el. Din nou mâna lui Dragnea a fost neinspirată și a tras lozul necâștigător. Dar cum a judecat cu capul, nu cu mâna, se poate spune că din nou capul lui Dragnea a întrat în zid. În al doilea rând, românii nu au mers la vot, pentru că întrebarea, așa cum a fost pusă este cea mai tâmpită sau cea mai parșivă posibil. În loc să întrebe dacă sunt de acord cu căsătoriile între persoane de același sex, Dragnea a întrebat dacă românii sunt de acord cu legea de revizuire a Constituției în forma adoptată de Parlament. Păi ori cei care au formulat întrebarea sunt cretini și nu știu că românii nu stau cu nasul în documentele parlamentului decât dacă e vorba de pensii și salarii, ori au vrut să își păcălească alegătorii și au formulat de așa natură întrebarea încât să poată face apoi ei modificări ciudate în lege și Constituție având la bază un răspuns de acest gen pretinzând că români le-au dat voie să facă orice modificări. Cei informați nu s-au dus la vot tocmai din acest motiv, iar cei care nu știau mare lucru, nu s-au dus tocmai pentru că nu au înțeles despre ce modificări e vorba și de ce nu e clar. Mai există ș varianta că cei sau cel care a propus această întrebare a avut în calcul aceste efecte și a vrut fie să îl piardă pe Dragnea, sau să îl facă de râs, fie să nu îi dea posibilitatea să profite de pe urma unui vot pozitiv. Oricum ar fi, cel care a stabilit textul întrebării, a avut –părerea mea- gânduri ascunse.

Ce spun ANALiștii

Aserțiunea celor mai multe posturi de televiziune este că mesajul românilor, prin prisma acestui absenteism, ar fi că România este un stat European, că românii sunt un popor tolerant. O mare gogoriță. Nimic mai greșit. Din nou se trage o concluzie greșită de fapt tendențioasă, tot greșită ca și judecata lui Dragnea, dar în sens invers. Mesajul este că românii au devenit poporul cu cel mai mic simț civic și cu cel mai mare procent de absenteism pe o problemă care nu este neapărat politică ci socială. Votul a fost un sever vot antipersonal, românii nu s-au dus la vot pentru că cel care l-a inițiat și-a făcut niște calcule greșite, ca de altfel toate pe care le-a făcut de când tot montează și demontează guverne. Mulți au înțeles că forma fără fond a întrebării și inutilitatea referendumului nu sunt altceva decât o încercare a lui Dragnea de a se ridica pe spatele lor în cazul validării referendumului, că ar fi fost numărați ca susținători ai lui și au refuzat acest rol. Nu s-au dus la vot pentru că dacă s-ar fi dus, ar fi trebuit să voteze da, iar Dragnea s-ar fi folosit de votul lor ca să se laude că e iubit și sprijinit de popor dar ei românii, chiar și o mare parte din pesediști nu au vrut să îi facă jocul. Dragnea a primit palme cu piciorul de la 14 milioane de români, dar poate împărți din ele–că are de unde- și colegilor de partid și colegilor din parlament indiferent din ce partid fac parte.

Susținătorii ”marilor valori europene”, luptătorii pentru drepturile tuturor ciudaților cu pretenții de ființe nonumane dar inteligente susțin că prin acest vot românii au spus un da căsătoriei între gay. Fals! Ar fi fost așa dacă românii ar fi ieșit la vot, iar în urma votului ar fi reieșit că nu sunt de acord cu modificarea Constituției sau dacă referendumul ar fi cerut un răspuns la o întrebare clară pe acest subiect. Dar în forma în care a fost pusă întrebarea, răspunsul populației a fost un ”Fuck you all” din toți plămânii. Românii, cu toată intervenția bisericii, cu toate discuțiile politizate dinainte de referendum, au spus PAS pentru că au realizat că e orice ar face ei, politicienii vor face tot ce vor și cum îi durea în dudă cine cu cine se căsătorește atâta vreme cât nu vorba de copilul lor, și-au băgat picioarele în referendum și au profitat de timpul frumos pentru un pescuit, un grătar, un cazan cu țuică și alte activități mai importante decât certurile dintre politicieni.

Cea mai mare prostie spusă de cineva la tv pe Digi 24 la ora 2245, în emisiunea lui Prelipceanu a fost că românii au dovedit o puternică conștiință civică, dând dovadă de nesupunere civică. Te doare bulbul rahidian! Cum vine asta, adică dacă nu te achiți de o datorie civică dai dovadă de o înaltă conștiință civică? Cât de tâmpit să fii, cât de sucită să îți fie mintea să susții așa ceva ? Se trage absolut aberant concluzia că cei care nu au venit la vot, de fapt ar fi dat un vot căsătoriei între doi bărbați. Nu oameni buni și stimați ANALiști, nici gând de așa ceva.

Ce spune strada?

Mergeți pe stradă, întrebați oamenii, fără să fie înregistrați, sau mergeți în stații de autobuz, de tramvai, de metrou și ascultați ce spun oamenii. Veți constata că românii (și aici mă refer la cei peste 30 de ani, dar și tinerii), vorbesc cu dispreț despre aberațiile, sau ”minoritățile” sexuale și în nici un caz nu sunt de acord să vadă așa ceva prea des sau să aibă în familie. Până și cei care vor spune că nu îi interesează, vor spune că nu îi interesează atâta vreme cât nu sunt implicați sau nu îi atinge problema.

Absenteismul este nimic altceva decât o imensă palmă dată –e adevărat- în primul rând lui Dragnea, apoi întregii clase politice. Românii și-au calculat bine riscurile. Și-u dat seama că deocamdată nu e nici un risc dacă Constituția nu se schimbă, așa că au stat acasă, așa cum sunt convinși că nu e nici un pericol să fim atacați sau invadați de ruși, cu toate spaimele și semnalele de alarmă comandate transatlantic care, ca și întrebarea pusă la referendum, ascund cu totul alte intenții și realități. Românul poate fi leneș, hoț, comod, inconștient, indiferent, sau rezistent, nu este prost. Dacă este dus de nas este dus nu pentru că nu l-ar duce mintea, ci pentru că îi e lene, este plătit, are alte variante și știe că nici o minune nu ține mai mult de trei zile. Iar când știe că un declarat pericol nu îl atinge personal sau este departe, nu mișcă un deget. Octavian Paler spunea că ”avem o psihologie superficială de popor care poate frige mititei pe orice Golgotă”. Nimic mai adevărat. La acest referendum românii au analizat variantele și au ajuns la concluzia că nu riscă nimic stând acasă și au decis să le dea puie moliticienilor. Din cauza asta nu au mers la vot, au realizat că dacă ar fi mers, indiferent cum se vota, una din părți s-ar fi declarat învingătoare iar ei s-au săturat să privească astfel de meciuri din care ei sunt singurii care nu câștigă niciodată nimic.

Ce spune opoziția?

Una din cele mai mari glume însă, este acuzația pe care opoziția o aduce guvernului că nu a organizat ca lumea referendumul și nu a lămurit lumea cu ”scopul referendumului” iar poporul a fost ”derutat” și nu a ieșit la vot. Adică dușmanii politici îi învinuiesc pe pesediști că nu au făcut totul pentru a câștiga.Ați mai auzit așa ceva ? Păi ei săracii au făcut, au făcut tot ce puteau să facă, au mobilizat Oastea Domnului Daniel, au tipărit milioane de buletine de vot prin care au arătat românului ce trebuie să facă, au ieșit la tv, s-au făcut de râs, s-au bălăcărit, s-au certat, totul pentru a atrage atenția asupra lor.

Aceste buletine, sau mă rog, îndemnuri, fițuici, sau ce or fi, se găseau împrăștiate prin cartierele Craiovei cu 3 zile înainte de referendum.

Ce altceva mai puteau face? Opoziția a fost încurcată și neomogenă.Orban a zis că el merge la vot, că simțul civic nu îl lasă să stea acasă și îi îndeamnă pe toți simpatizanții să facă ce le dictează conștiința, adică nimic că de unde nu e conștiință, nici vot nu e. Băsescu a făcut ce știe el să facă mai bine, a făcut mișto, Dan Barna a făcut ce a făcut Băsescu la referendumul din 2012 dar fără a fi condamnat ca Dragnea, iar Iohannis a făcut ce face de când a ajuns președinte, s-a dat la fund. Cu cine nu știu, că în sfârșit, spre seară, când era clar că nu se obține pragul de validare, a venit și el la vot să-și ierzecite dreptul constituțional și civic. A așteptat omul până în ultimul moment, pentru că i-a fost frică că dacă îl văd simpatizanții lui, ăia 700000 care l-au votat cu like la alegeri că merge la vot, interpretează greșit gestul, merg și ei și atunci hopa validarea. Așa, i-a păcălit pe toți, că ei au crezut că nu trebuie să meargă la vot și nu au mers. Ce înseamnă să ai viziune politică domnule, e lucru mare.

Care pe care ?

E adevărat, acum nimeni nu se poate declara învingător, dar toți pot să arate cu degetul spre ceilalți și să spună că ceilalți au pierdut, fiecare poate trage orice concluzie vrea, nimeni nu va vedea adevărul , interesul fiecărei părți este să dea vina pe ceilalți. Interesant este ce va spune Dragnea acum, care își pregătise un discurs de învingător iar acum îi pare rău că nu a adâncit lacul Belina, să se ascundă în el. Probabil că va încerca în privat să dea vina pe primarii care nu au organizat ca lumea referendumul și nu au lămurit lumea cu privire la … tematica referendumului, trecând peste faptul că la o așa întrebare tâmpită până și colegilor de partid le-a fost greu să dea explicații. Cel mai probabil va fi foarte ocupat câteva zile, cam cum au fost și Ponta și Antonescu la referendumul privind suspendarea lui Băsescu. La rândul lor, pesediștii încep să realizeze că Dragnea îi duce din greșeală în greșeală spre pierzanie totală . Înalți vorbitori din rândul PSD susțin că de fapt referendumul este un imens eșec pentru români și România în general. De ce ? Pentru că nu le-au făcut lor jocul, și când spun lor mă refer la politicieni, nu doar la pesediști. Dar ei, politicienii, sunt gata să dea vina pe oricine altcineva, numai pe ei nu. Ei niciodată nu sunt de vină, ei niciodată nu dau cu capul în zid, deși fostul președinte al Camerei Deputaților, legendarul repetent Zgonea propusese dărmarea zidurilor Casei Poporului tocmai pentru că îl durea capul. La așa popor așa conducători, la așa conducători, așa rezultate.

Una peste alta, ne îndreptăm cu pași mărunți și repezi spre momentul în care 100 de oameni vor decide cine ne va fi președinte, pentru că 17765432 nu voi ieși la vot. Hai România!!!

PS:Biserica, prin chiar preafericitul Daniel, a făcut o asiduă propagandă pentru ieșirea la vot și chiar punerea ștampilei pe DA. Vreau să văd dacă DNA -ul se va sesiza și se va deschide un proces de genul celui deschis împotriva lui Dragnea. Și conducerea USR este în aceeași situație.Hai, pe ei fraților, ce mai așteptați?