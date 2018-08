Fifor vrea prim ministru?

Am auzit din ce în ce mai des că domnul Mihai Fifor ar juca la două capete. Încă de pe timpul renumitului Congres al CPEx în care Dragnea, ca și Ceaușescu în 89, își întreba supușii dacă îl mai vor la conducerea partidului, se auzea că o parte din miniștri și lideri ai PSD au dezvoltat o mișcare de frondă aparte.

Printre ei se numărau duduile Andronescu și Firea și duduii Fifor și Pleșoianu. Opoziția Fiforului se spune că s-ar fi accentuat sau manifestat și sub alte forme. Recent acesta se spune că ar fi trecut de partea cotroceanului în ceea ce privește contractele armatei și că nu ar mai ține atât de strâns de partida partenerului strategic, căutând soluții pentru cumpărarea de tehnică militară pe filiera Bruxelles. Unii ar spune că asta nu înseamnă că îl trădează pe Dragnea, ci doar că urmărește ”interesul național”. Ei aș, ce e aia? Dar dacă tot vorbim de interesul național, un alt zvon care circulă este că Fifor l-ar trăda pe Dragnea și cu Ponta, că ar fi bătut palma cu Ponta și Oprea, mai ales că prin noile numiri la Departamentul pentru Armamente al Ministerului s-a recofirmat menținerea în prim plan a oamenilor lui Oprea, deși DNA-ul e pe ei. Deci motive de îngrijorare pentru Dragnea sunt. Numai că spectrul unei noi condamnări este așa de mare pentru Dragnea încât nu mai vede nimic altceva.

Dar toate astea nu sunt suficient de convingătoare. Numai că în ultimul timp faptele și vorbele lui Fifor mă duc pe mine la concluzia că zvonul nu este doar un zvon, că ceva–ceva e adevărat pentru că prea mult o copiază pe doamna premier și nu cred că ar face asta, dacă nu ar urmări să îi ia locul. Și o copiază în vorbe și fapte. Să mă explic:

Oricare om îi e frică numai lui Fifor nu

Se știe, încă de pe vremea când era doar parlamentar european, că doamna Viorica este expert în gafe, lipsă cultură generală și muultă gramatică lipsă la cântar. Să mai exemplific? Le iau în ordine aleatorie : imunoglobina, Maliția în loc de Malița, macedonenii sunt macedoni, capitala muntenegrenilor este Priștina, ” oricare om îi este frică”, ”adversarii PSD au pus la bătaie un discurs alarmist pentru a contesta acest program care vă spun foarte sincer nu a făcut bine României” și câte și mai câte.

Văzând domnul Fifor, cel care fusese chiar propozabil și era pe o listă de posibil prim ministru la concurență cu actuala deținătoare a tronului, că incultura, gafele bombele și plombele care fac deliciul presei interne și internaționale sunt la mare căutare și duc la promovare, a trecut la treabă și speră să recupereze teren, astfel ca la viitoarea răsturnare de guvern stil Dragnea, să nu mai ”are” contracandidat. A început timid, cu declarații șocante, ireale, imposibile economic, dar corecte politic, gramatical și semantic. Astfel am aflat de la domnia sa, că România va trece la construcția de submarine în regim propriu, în condițiile în care singura țară capabilă de așa ceva la această oră este China. Apoi a mai declarat domnia sa că a pus pe picioare Institutul Cantacuzino în câteva luni, în condițiile în care pentru distrugerea lui a fost nevoie de 30 de ani și toată lumea știe că este mai ușor să distrugi decât să construiești și mult mai greu să repari. Poveste domnia sa cum va produce anul acesta Polidinul și Cantasimul despre care nu știa decât cum se numesc. Ei, dar astea se pot trece la capitolul propagandă de doi bani. După simple declarații aberante, domnul Fifor a trecut la declarații hazlii. A făcut deliciul presei declarația privind atacurile multiple ale Rusiei la adresa României și provocările cărora domnia sa le face față cu brio din postura de ministru al apărării. Imediat, ca să se explice, dar să și ”liniștească populația” să nu creadă cineva că ni se poate întâmpla ceva, iar ”armata lui” nu este pregătită să ne apere, a ieșit pe post și ne-a asigurat că ”armata României e o armată profesionistă, o armată încadrată corespunzător și o armată pregătită pentru intervenții în orice moment.” Cât la sută încadrare înseamnă corespunzător și ce anume înseamnă ”corespunzător” în sistemul metric Fifor, nu ne-a spus domnul ministru și nici cum a contribuit doamna Olguța cu Ordonanța 59 la ”încadrarea armatei” cu cadre de nădejde. În ceea ce privește intervențiile, probabil se referea la inundații, deszăpeziri drilluri pe stadioane, sărbătorirea fețelor bisericești și alte astfel de intervenții la cererea partidului, că alte intervenții nu văd cu ce, pentru că forțe navale canci (am reușit să pierdem și unica dronă marină pe care o aveam), supraveghere (atenție, am spus supraveghere nu apărare) aeriană ioc, transportoare și tancuri în faza de negociere, cine dă mai mult, ia contractul. Deci intervenție ciu-ciu, dar el a spus, nu a dat cu parul.

Și ca să semene cât mai mult cu doamna prim ministru, a făcut și domnul Fifor o vizită fulger, pe neanunțate, cu un zbor privat sponsorizat de .. beneficiar, direct acolo unde s-a dus și Viorica fără să îl anunțe pe președinte iar acuma este cercetată ”in rem” pentru trădare. Să o caute nea Mișu cu lumânarea ? Nu ar fi exclus. Oricum nu este prima vizită a lui Fifor în Israel, anul ăsta a mai fost și se spune ba că vrea să mai cumpere (el, pe banii lui probabil) niște escadrille F16, ba vrea să facă ceva cu Spitalul Militar, cine mai știe? Oricum, acum că vom avea un ambassador româno-americano-israelian în locul lui Klemm, să vă țineți bucurie pe Fifor.

Dar cea mai frumoasă declarație este cea cu rachetele de la Deveselu : „Evident că niciodată preşedintele Putin nu o să fie extrem de încântat de faptul că în România se dezvoltă capabilităţi militare foarte serioase. Cum ar putea să fie vreodată preşedintele Putin încântat de faptul că în România avem baza militară de la Deveselu, cu rachetele balistice, cum ar putea vreodată preşedintele Putin să fie încântat că avem baza de la Mihail Kogălniceanu populată cu militari americani şi noi insistăm în continuare faţă de SUA în parteneriatul strategic să asigurăm permaneţa militarilor americani pe teritoriul românesc?” Ei da, așa da. Doamne ce val de reacții din toate părțile a reușit să provoace aceste spuse ale lui Fifor, ce să mai spun, i-a luat fața și lui Trmp care nu e oricine , dă și el cu bățul în baltă de se sperie lumea. Dar nuu, ca Fifor nu e nici unul. Geaba a încercat el să spună că e o greșeală de interpretare, că e de comunicare, că e lumea rea, că el a gândit altceva, racheta a ieșit și e intercontinentală.

Acuma s-ar mai pune o singură întrebare foarte serioasă: La ce capitol să încadrăm declarația lui Fifor? Este vorba de o greșeală, sau de o gafă? Dacă e greșeală, aceasta poate fi de exprimare, datorată grabei și mă rog, poate chiar a necunoașterii sensului cuvintelor. Nu este o rușine să greșești și nici să admiți că ai greșit, ba este chiar lăudabil să fii în măsură să îți asumi și recunoști o greșeală. Dar domnul Fifor spune că nu e o greșeală, că alții sunt de vină că îi interpretează vorbele și că el ”a vrut să spună” altceva. O fi vrut, dar a spus ceea ce a spus. De ce ? Dacă nu este o greșeală, așa cum susține, înseamnă că este o gafă. Și așa titrează toată media, că Fifor a făcut o gafă. Ce este aia gafă? Conform DEx, gafă înseamnă ” gest, faptă, atitudine sau vorbă, nesocotită, neintenționată, care constituie o indelicatețe sau o jignire față de o persoană”. Deci nu este vorba de ceva greșit, incorect sau un neadevăr,ci despre un adevăr supărător, spus neintenționat sau un gest supărător, jigintor făcut fără intenție. Dacă toată media a considerat că Fifor a făcut o gafă, nu o greșeală de exprimare, iar Fifor nu admite că a greșit, atunci situația este altfel decât se prezintă, iar România, nu Fifor, are de dat niște explicații. Fifor dacă are de dat ceva este demisia, iar România multe , multe explicații, în primul rând poporului român pe care guvernanții l-au dus cu zăhărelul, că hemoro-izii face bine, că nu doare, că e bine dacă iei hemoro-izi chestii din astea. Trec peste faptul că Scutul de la Deveselul, așa cum am mai spus, nu ajută România cu nimic, dimpotrivă, îi provoacă doar motive de discordie și constituie un obiectiv strategic în plus pentru orice inamic,dar nu ajută nici chiar Europei, pentru că până să se dumirească ai noștri că a plecat balistica rusească, Deveselu nu e doar depășit ci chiar ocolit de câteva sute de ori. Dar după ce ni s-a spus că Scutul, pe care am dat bani buni, ne va apăra de porodici, de iranieni, de coreeni, de rusi, am fost sfătuiți să ne cumpărăm și niște rachete Patriot, care să apere Scutul. Urmează alte sisteme care să apere rachetele Patriot, în condițiile în care chiar administrația Trump a declarat că scutul de la Deveselu nu mai constituie o prioritate, nu mai merita să se investească în el, iar lumea occidentală știe că rachetele Patriot au dat rezultate și și-au atins țintele în proporție de cam 40%. Dar noi suntem buni de muls, buni de cumpărat second-handuri la preț de ultimul strigăt, pentru golirea cimitirelor militare ale partenerului strategic și salvarea de la faliment sau impulsionarea afacerilor unor parteneri personali ai lui Trump, față de care a rămas el dator de la alegeri.

Și un ultim aspect, recunoscut de altfel oficial, da, cu sistemul de la Deveselu se pot folosi și rachete balistice sau rachete de atac, nu doar de apărare, depinde doar dacă ai și dacă intenționezi să le întrebuintezi și în acest scop. Acesta nu e un secret pentru nimeni, se cunosc capacitățile tehnice și operative ale dispozitivelor. Singura necunoscută pentru publicul larg este dacă au fost aduse sau se vor aduce astfel de rachete și ce încărcătură ar avea ele. Bineînțeles răspunsul cel puțin oficial este NU, așa cum a fost și în cazul închisorilor CIA pe teritoriul României. Nu ar fi exclus, ca peste un timp, un secol un mileniu, când vom avea alt partener strategic, SUA să ne învinuiască că am deținut sau deținem rachete balistice.

Deci până la urmă Fifor a greșit sau a gafat?