Firea, apa și politica

Motto: ”Ferește-te de Apa Nova și când îți vinde.. apă de ploaie”

Introducere în firea lucrurilor

De cam o săptămână ecranele tv ne-au fost invadate de imaginea doamnei Firea, primărița capitalei. Nu contează că e vorba de grădinițe, copaci căzuți, ape, PSD, alegeri, buget, spitale, ea iese pe post să vorbească.

Îmi face impresia că jinduiește la vremurile când avea oră fixă pe micul ecran sau simte ea ceva în urină și încearcă să își găsească alt post. La cât de mult se bagă în față, dă din coate, face valuri și se se plânge că nu e lăsată să îi apere pe bieții cetățeni, nu m-ar mira să rămână pe drumuri. Ce este ciudat este că la câtă experiență are în media, nu a înțeles un lucru: nu întotdeauna publicitatea face bine și uneori e recomandat să nu tulburi apele, mai ales când sunt tulburi și fără să te bagi în ele. Lucrul cesta i l-a explicat odată Băse, când ea se lupta să apere interesele partidului împotriva căruia luptă acum, pentru a se evidenția în fața celui pe care acum îl înjură. Vă amintiți ce i-a spus Băsescu în 2014 când actuala primăriță era doar senatoare și era portdrapelul PSD, dar făcea mult scandal pe marginea dosarului Nana? : „Nu te poți lua după o doamnă a cărei instruire este rezultată din citit de pe prompter vreo 10 ani, trebuie să știi puțin drept. Doamna cunoscătoare, doamna căsătorită tot cu un comandant, cu primarul de la Voluntari, mai bine ar sta în banca ei și s-ar ocupa de ce se întâmplă pe moșia soțului, că s-ar putea să nu îl mai găsească într-o zi acasă, dacă nu e atentă. Înțeleg că în parohia lui se întâmplă destule lucruri rele“. Ce a urmat, se știe, Firea l-a dat în judecată pe Băsescu, pe hârtie, dar și-a retras plângerea pe bune, pentru că până la urmă ”ea nu este o persoană conflictuală” Nu este așa că nu e conflictuală? Să spună Dragnea dacă nu e așa.

Apa noastră, riscul tău

Și totuși Firea nu s-a învățat minte și mie tare îmi e teamă că până la urmă s-ar putea să nu se mai întoarcă acasă. Ea, nu soțul. Viața într-o primărie ca cea a Bucureștiului este mult mai complicată și mai plină de riscuri decât cea a unei comune fie ea și cu echipă de fotbal în Liga 1. Scandalul apei potabile sau Apa Nova este doar o mică-mică afacere din care dacă se sapă s-ar putea să iasă lucruri nu tocmai Coșer. În acest scandal, doamna primar s-a situat de partea celor cu care Primăria generală are contract, și încă unul foaaaaarte baban, dar a uitat că ”poziția copilului” trebuie să fie una firească, nu una părtinitoare. Domnia sa, ca apărătoare a intereselor cetățenilor, ar fi trebuit să se abțină și eventual să ceară o anchetă serioasă, nu să sară la gâtul ministerelor care au declanșat verificarea probelor de apă. Ea ar fi trebuit să se situeze cel puțin pe o o poziție neutră, nu să apere poziția celor cu care are contract, deci față de care, ca instituție și poate și ca persoană are obligații. Deci a greșit din start, pierzându-și nota de obiectivism, deși pretindea că vorbește în numele cetățenilor. Dacă ar fi vorbit în numele lor, i-ar fi luat de mult la întrebări pe cei care pretind că livrează apă ”potabilă” cetățenilor capitalei. Eu nu știu cu ce apă se adapă doamna Firea, dacă bea apă de la chiuvetă, de la magazin, dacă folosește filtre pentru apa pe care o livrează Apa Nova, dar dacă ar folosi și ar vedea cum arată acestea după o lună de folosire, ar rezilia imediat contractul pentru că șa cum arată filtrele arată și ficatul, plămânii și rinichii bucureștenilor.

Ce livrează Apa Nova ?

Eu cred că de fapt dumneavoastră protejați de fapt cetățenii Apa Nova, cei care prin contractul pe care l-au primit de la primărie, contract plătit de cetățeni, cei care le beau apa, nu cei care le papă banii, contract prin care s-au angajat să reabiliteze şi modernizeze 17 fântâni arteziene dintre Piața Alba Iulia și Piața Constituției. Această obligație prevăzută în contractul de concesiune încheiat între municipalitate şi Apa Nova Bucureşti din fonduri proprii Apa Nova, cu o investiţie iniţială estimată la 7 milioane de euro din fondurile Apa Nova sub deviza ”Apa ta, responsabilitatea noastră”, lasă unele semne de întrebare. Eu, ca orice cetățean cinstit mă întreb, de ce a făcut Apa Nova această donație către ”bucureșteni”, pentru că totuși 7 milioane de euro sunt 7 milioane de Euro și nu se dau oricui, așa din simpatie. În cât timp își scoate Apa Nova ”investiția” și , mai ales, DE UNDE ? Oare nu ar fi fost mai bine ca din acești bani să înlocuiască conductele prin care își transportă mizeriile, pentru că văzând cum arată aceste filtre după o lună de folosire, nu poți spune altceva decât că prin conductele Apa Nova circulă mizerii. Apa Nova livrează apă de ploaie. Asta nu este o figură de stil, este adevărul adevărat, pentru că așa cum știu o parte din români dar tratează cu indiferență, prin grija guvernanților aflați în cârdășie cu companiile ”dătătoare de apă” din întreaga țară, românii primesc în paharele lor și plătesc apa de ploaie la cel mai fizic mod cu putință.

Cum se poate? Foarte simplu. Legiuitorii noștri au dat o lege prin care românii plătesc acestor firme, fără ca acestea să miște un deget pentru asta, apa pe care o lasă Dumnezeu pe pământ. De fapt îi spune sofisticat, apă meteorică, sau pluviala și este apa care provine din precipitaţii atmosferice și se evacuează prin reţeaua publică de canalizare.Plătim pentru colectarea, transportul și epurarea apei provenite din precipitatii datorită H.G. 1591/2002, care prevede: „cantitatea de apă meteorică preluată de reţeaua publică de canalizare este determinată prin înmulţirea cantităţii specifice multianuale de apă meteorică, stabilită conform normativelor în vigoare, cu suprafeţele totale ale incintelor construite şi neconstruite, declarate de fiecare utilizator.”

”În București, facturarea serviciului de canalizare a apei pluviale prestat de către Apa Nova Bucuresti se realizează în conformitate cu Hotărârea CGMB 157/2005, privind Regulamentul de organizare și funcționare a serviciilor publice de alimentare cu apa și canalizare din Municipiul București, art. 70, alin. (5) care prevede: “cantitatea de apa pluviala preluată de rețeaua publică de canalizare se determină prin înmulțirea cantității specifice incintelor construite și neconstruite, declarate de fiecare utilizator.Cantitatea specifică de apă pluvială pentru persoane fizice este de 0,2 mc/mp/an, de 0,5 mc/mp/an pentru agenți economici respectiv de 0,3 mc/mp/an pentru domeniul public (conform Hot. CLMB 23/1993 si Regulamentului) și se înmulțește cu suprafețele totale ale incintelor construite și neconstruite, declarate la contractare.”

Pe scurt, în loc ca cei de la Apa Nova să plătească pentru faptul că folosesc și livrează apă pe care o primesc fără nici un efort, ba o mai și livrează așa cum o primesc fără nici o intervenție, mai și percep bani pentru otrăvirea cetățenilor. Pot să spună ei ce vor, că filtrează apele, că apa pluvială este trecută prin stații de decantare, reciclare, epurare, întrebarea este ce se întâmplă cu apa de ploaie de la stațiile lor de epurare până la consumator, ce se întâmplă cu apa de ploaie care se înfiltrează în pământ și conductele crăpate și fisurate, de la stațiile de epurare până la robinete? Nu știți? Priviți încă odată filtrele din imagine. Aceste ape le plătiți și le înghițiți, livrate de Apa Nova și sub protecția doamnei Firea. Aceeași situație este în toate orașele, asta ca nu cumva să și-o ia în cap bucureștenii și să creadă că au parte de un tratament special. Așa că tot scandalul doamnei Firea privind Apa Nova nu este făcut pentru protecția bucureșteanului ci pentru aburirea acestuia.