Guvernul pamblicarilor

A fost declarat admis, chiar cu medie sub nota de trecere și al treilea guvern Dragnea, căruia degeaba încearcă unii să îi spună guvernul Dăncilă, se știa dinainte de examenul de admitere cine îl va conduce, e adevărat, cu o mână moartă sau proastă, după cum a spus singur Hamsterul.

De fapt, că tot veni vorba, nu mâna e proastă la domnul Dragnea dacă ne referim la alegerea premierilor, că doar nu a închis ochii, a întins mâna și a prins ce i-a trecut printre degete, a ales cu capul, deci capul e prost, nu mâna.

Branconerii gramaticii românești

După două încercări ratate, cu două guverne repetente, domnul Dragnea a ales un nou premier care este deja repetent la geografie înainte de a fi examinat, dar este premiant la vorbit degeaba. Pe lângă doamna ține cal, căci asta va fi sarcina doamnei Viorica, guvernul este împănat cu o grămadă de miniștri repetenți de-a binelea la cel puțin o materie, gramatica limbii române care va fi declarată inamicul public număru unu al guvernului. Mă aștept la o ordonanță de urgență în această direcție. Vârful acestora, viitorul ministru al educației, domnul Popa, mare rector universitar, pe lângă faptul că nu cunoaște limba română mai și încearcă total neinspirat ”să se scoată” declarând că pamblică este regionalism, numai pentru că prin dex on line scrie că s-ar spune așa prin est și sud. Da domnule rector, se spune, așa cum se spune și branconer prin capul altui fost ministru. Apoi dumneavoastră nu știți ce înseamnă regionalism și confundați regionalismul cu lipsa educației. Termenul pamblică este folosit nu regional ci agramat. Pentru dumneavoastră în mod special domnule Popa, desenez: la porumb în Moldova se spune păpușoi, sau cucuruz, nu borumb, nici boroamb, nici poromb. Prin regionalism termenul original nu este stâlcit, ci înlocuit cu altul, cu o altă rădăcină, altă origine. Numai prin incultură un termen este batjocorit. S-a înțeles domnul rector? Și ca să pună capac, același ministru repetent ne mai spune și că la noi legea nu este prea clară în ceea ce privește copiatul și că nu e obligatoriu să se pună ghilimele când se citează cineva. Da domnule Pop, dumneavoastră, ”aleșii neamului” și ai lui Dragnea, nu sunteți obligați să respectați nici o lege, nici legile țării, nici ale bunului simț, nici legile fizicii, vedea-v-aș în stare de imponderabilitate câteva mandate. Acest om, care vrea să legalizeze furtul intelectual numai și numai pentru a salva doctorii în prostie cocoțați în ministere, va conduce sistemul educațional național. În plus, domnul Popa, rector universitar, deci profesor de profesie, adică om care are meseria de a vorbi în fața altora și de a răspândi cultură, spune că bâlbele, dezacordurile, prostiile emanate de domnia sa se datorează emoției, pentru că e greu să vorbească în fața oamenilor. Dar nu se lasă, dă din prostie în prostie omul ăsta. Are ambiție, nu glumă. Propun suspendarea școlilor până la viitoarea cădere a guvernului Dragnea, că altfel o să învețe copiii numai prostii de la domnul ministru Popa și colegii lui.

Maica Lodovica

Cum a fost posibil să avem un astfel de guvern? Păi este deja demonstrat, am explicat în alt articol de ce doamna Viorica fost aleasă de Dragnea și nominalizată de Iohannis. Pe lângă faptul că Dragnea a vrut să se asigure că noul prim ministru va fi unul care nu îi va mai ieși din cuvânt iar domnul Iohannis a nominalizat-o din interese străine de ale românilor, la apariția acestei noi caricaturi de guvernare a contribuit din plin și opoziția care pe lângă faptul că nu are nici lider, nici specialiști, nici plan de guvernare, nu are nici antigel în instalație ca să prea guvernarea. De fapt de când Dragnea se chinuie să guverneze, marele Partid Național Liberal nu a făcut altceva decât bășcălie. Partidul nu are busolă, nu are direcție, nu are traseu, nu are viitor pentru că toți așteaptă să vină cineva să îi pună în funcție și dacă se poate fără să poarte responsabilitatea conducerii. Încă de la prima cădere a ”Dragneatinopolului” liberalii se roagă separat sau în spirale să nu refuze Iohannis să mai nominalizeze PSD-ul la guvernare că îi prinde în off-side. Ei nici nu au cu cine și nici nu vor să guverneze pentru că știu foarte bine că cine va guverna în ultimii ani de mandat, va pierde sufragiile alegătorilor și alegerile. În plus, dacă vor fi puși să formeze un guvern se vor căsăpi pur și simplu între ei. Din cauza asta liberalii sunt mai blânzi și mai îngăduitori cu actuala guvernare decât era Maica Tereza cu oropsiții pe care îi îngrijea. Ludovic Orban ar trebui să fie numit Maica Lodovica. Clasă politică mai proastă ca acum nu a avut România în toată existența ei ”multimilenară” și când spun proastă mă refer la toate sensurile cuvântului. Nici trădători ca acuma nu am avut. Legendarul Bastus poate fi declarat erou național pe lângă trădătorii de azi. El cel puțin se spune că și-ar fi regretat fapta, pe când bastușii zilelor noastre ne vând fără să clipească.

Încercări cu final previzibil

În tot acest amalgam de impotență, incultură, indiferență și instabilitate, pe ici pe colo, grupuri de 3-4 indivizi, fie politicieni, fie căutători de glorie, fie slujbași plătiți de servicii, fie chiar oameni fără experiență sătui de incompetența și nesimțirea acestei clase de profitori îmbuibați, încearcă să formeze grupări, mișcări, asociații, partide noi care să primească voturile celor care dau din ce în ce mai multe semne că s-au săturat de batjocură. Din păcate, România duce lipsă la această oră de oameni capabili curați și doritori de a face schimbarea necesară. Cei care îndeplinesc primele două condiții nu doresc să se implice pentru că nici ei nu știu pe cine să se bazeze, în cine să aibă încredere, dar și de cine să se ferească, pentru că nici nu apare sau se discută despre formarea unei grupări, că a și fost penetrată de servicii, inițial informativ apoi la nivel decizional. Nu este partid, grupare, ONG, asociație, de la care la nivel național până la filialele locale să nu aibă în conducere cel puțin un om al serviciilor. Nu sunt paranoic, știu ce vorbesc. În aceste condiții, nu văd ce om cinstit, ce reală valoare națională s-ar înhăma la formarea unui partid sau mișcare cu adevărat curată, care să mai și reziste infiltracilor și atacurilor celorlalte partide deja consacrate și serviciilor. Situația acesta nu s-a format acum, nici sub guvernarea Iohannis sau Dragnea, sunt 29 de ani de când se muncește la tembelizarea și adormirea românilor și iată că am ajuns la starea de a privi cum la conducerea ministerelor sunt puse hahalere, hoți, plagiatori, pamblicari, branconeri și tot ce facem este să dăm din mână, să râdem când cineva face mișto de ei sau să schimbăm canalul. Nici acum când vedem cum suntem pur și simplu ignorați nu facem nimic, pentru că am fost anesteziați chinezește picătură cu picătură până am ajuns să nu mai simțim otrava, ca Rasputin. Și vrem să sărbătorim 100 de ani de la Unire. Să fim serioși, propun să ne pregătim de îmbălsămare, în curând coconul va fi total acoperit, ne vom mumifica conștiința aproape fără să știm apoi ne vom întreba mirați unde este și de ce nu ne-a tras de mână. Dacă ne vom mai aduce aminte că am avut cândva conștiință. Dacă acum după bătaia de joc care a fost pusă să ne guverneze cu acordul Cotroceanului care se și vede ales a doua oară ajutorul unui sistem juridic și servicii servile făcând jocuri criminale, românii nu reacționează, nu ies în stradă ( neplătiți, neîmpinși, nedirijați) să dea jos cu toată clica asta de fanarioți autohtoni și să șteargă pe jos cu listele vechilor partide parlamentare și parlamentarii tri-centenari, atunci nu știu când o vor mai face.