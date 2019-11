In orice democratie dezbaterea este esentiala

Scris de : Dragos Paul Aligica 2019-11-18 12:08

Despre dezbatere in sistemul democratic. Democratia are doua dimensiuni, doua paliere de functionare:

1. Pe de o parte un sistem democratic presupune o functie de formare a opiniilor si preferintelor cetatenilor: asa numita democratie deliberativa. (Deliberativa pentru ca se considera ca opiniile si preferinte intr-o democratie functionala trebuie sa se formeze pe baza de discutie, dezbatere, deliberare si dialog public – transparent, deschis).

2. Pe de alta parte un sistem democratic presupune o functie de transformare a acestor opinii si preferinte individule, pe calea votului, in decizie publica: asa numita democratie agregativa (Agregativa pentru ca prin vot se comaseaza, insumeaza, agrega mii si milioane de preferinte si opinii personale diverse si de cele mai multe ori contradictorii, intr-un singur output decizional).

Deci doua functii mari si late: (1) formarea libera si informata a opiniilor si preferintelor si (2) convertirea sumei acestor preferinte in vectori de decizie colectiva. Fiecare functie este operationalizata si exercitata prin anumite mecanisme si structuri institutionale specifice. (Votul e unul dintre aceste mecanisme. Important, central dar nu singurul).

De modul in care functioneaza ansamblul acestor mecanisme si institutii depinde calitatea democratiei unei tari. E simplu. O masina cu doua motoare. Motoarele sunt gripate, blocate, dau rateuri: atunci masina nu merge.

Dat fiind ca mecanismul agregativ si patologiile sale electorale sunt mult mai bine cunoscute si vizibile, as vrea sa subliniez aici doar un aspect legat de functia deliberativa in care dezbaterea publica este esentiala.

Democratia, ca formula de organizare politica, depinde mai mult decat orice alt sistem politic de buna gestionare, circulatie, analiza si evaluare a informatiei. De ce? Pentru ca spre deosebire de sistemele in care decizia politica se restrange la nivelul unor grupuri sau persoane de la varful ierarhiei sociale, in democratie fiecare votant, de sus pana jos, este implicit si explicit un decident. Ne gandim la “ democratie”, ne gandim la “vot”, la insumarea deciziei politice luate de fiecare cetatean in parte. Iar votul este expresia unei combinatii de informatie si analiza bazata pe confruntate in dezbatere ce apoi se concertizeaza in preferintele fiecarui alegator.

Asadar in Romania ca in orice alta democratie, dezbaterea, deliberarea, analiza si evaluare publica a ideilor, propunerilor si pozitiilor relevante pentru decizia colectiva este esentiala. Nu e o chestiune optionala. Este fundamentala democratiei exact in aceeasi masura in care este si votul.