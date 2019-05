Moștenirea lui Dragnea

„Urmașilor mei pesediști, las vouă moștenire

Un partid micuț de triști și o mare nesimțire”

Dragnea a plecat. A plecat și din viața politică și din cea liberă. Unii se bucură, alții se vaită, poate pe ascuns, nu știu cât regretă cu adevărat în afară de familie.

Un lucru trebuie reținut: nu e bine să te bucuri de răul altuia, nici de al dușmanului, nu din rațiuni creștine, ci pentru că orice gând negativ, orice răutate la adresa altuia se reflectă în viața ta sub diferite forme. Ne hrănim spiritul cu ceea ce gândim, facem și spunem, iar hrana noastră ne influențează starea. Asta poate spune orice nutriționist.

Așa că să judecăm totul fără ură. Este adevărat, mulți vor spune că Dragnea a fost un diavol, că le-a făcut mult rău lor și României, unii îi spuneau Dracnea, altii Daddy, fiecare după interes. Îi rog pe toți cei care citesc acest articol să îmi dea numele unui șef de partid, guvern, structură legislativă sau guvernamentală, președinte al României, care a făcut ceva bun pentru ei, pentru omul de jos, pentru Țară, pentru Națiune, în ultimii 30 de ani. Eu nu am găsit niciunul. Deci Dragnea a mers pe linia trasată de predecesorii și colegii săi. Toți s-au gândit doar la binele lor, al celor apropiați, uneori al partidului, dar niciunul la al țării. Dacă se gândeau la binele țării nu ne găseam astăzi în starea în care ne găsim, nu îl aveam dacă vreți, nici pe Dragnea la butoane, dar nici pe Iohannis.

Și totuși, da, Dragnea a excelat sau a fost diferit în modul în care a acționat față de proprii colegi de partid. A mai fost un șef PSD trimis la închisoare, tot la ambiție, tot fără probe concludente, a mai fost un alt șef de partid închis pentru infracțiuni telepatice și în toate cazurile deși condamnații aveau alte vini și fapte penale mult mai consistente și mult mai grave la activ, au fost închiși pe dosare de doi bani, fără probe, parcă la mișto. De ce ? Simplu, pentru că atunci când s-au construit cazurile, s-au construit de așa natură încât să se poată obține orice sentință, în funcție de modul în care vor reacționa sau coopera învinuiții. Din cauza asta avem procese în care procurorul cere iar câte o instanță dă ani grei de pușcărie iar alta, pe același caz, în apel dă achitări pentru lipsă de probe. DNA este o instanță politică, poate spune oricine, orice vrea. Culmea este că cel care a inventat-o este și primul premier care a probat-o pe pielea lui.

Hamsterul și haita

Dar să revin la cazul Dragnea. Spuneam că Dragnea a fost diferit față de ceilalți lideri PSD. Am mai spus acum ceva timp, Dragnea a fost atât de egoist și de lipsit de interes față de propriul partid, încât a refuzat și nu numai că a refuzat dar a făcut tot posibilul să evite apariția sau formarea unui înlocuitor. Toți ceilalți lideri PSD și-au luat pe lângă ei un om pe care l-au crescut, promovat, pregătit pentru preluarea partidului. Și, ca urmare, aproape toți au fost săpați și înlocuiți de cei pe care i-au crescut. Iliescu de Petre Roman, Năstase de Geoană (e adevărat, Năstase a fost de fapt înlocuit de Băsescu), Geoană de Ponta, Ponta de Dragnea. În aceste condiții nu poți să nu te întrebi dacă nu cumva asta este o trăsătură caracteristică PSD sau întregii politici românești.Poate din cauza asta Dragnea a refuzat să își crească pe cineva și a avut grijă să mazilească orice locotenent care încerca ridice capul peste masă. Asa se explică și schimbările de premieri, miniștri și locotenenți, încât până la urmă se mira că a a rămas singur.

Acuma, după condamnare, PSD-ul a arătat ceea ce era știut dar nu se spunea, că este o haită de șacali gata să se sfâșie între ei, trăgând de pielea fostului șef de haită, lăudându-se cu ”opoziția pe care i-au făcut-o” unii nemulțumiți de osciorul primit, alții pentru că au fost umiliți. Aparent ar mai fi și unii care l-ar susține sau i-ar fi rămas fideli, dar nu e așa. Ce avem acuma în PSD?

Avem grupul baronilor din clasa Oprișan, care cuprinde vechea gardă, aflați la vedere sau ascunși, cea a ”consilierilor” în toate înțelesurile posibile, care au dirijat alegerea liderilor PSD și au asigurat politica de partid. Avem grupul ”dizidenților” din clasa Firea, cei care erau nemulțumiți de modul în care îi trata Dragnea, care erau nemulțumiți nu de politica dezastruoasă a PSD ci de modul în care îi trata pe ei Dragnea. Avem grupul celor pe care s-a bazat Dragnea, din clasa Veorica, Olguța, Carmen, care au măcar decența de a nu da cu pietre în cel căzut deși și ele au avut contre și chiar fronde la adresa Hamsterului. Avem grupul celor care îl sprijineau pe ”șefu” indiferent cine era el, gata să ia în cap orice piatră în locul șefului gata să scoată castanele din foc pentru șefu, ”nebunii regelui”, clasa Codrin, dar cine crede că e singurul, se înșală. Acest gen de oameni sunt ca troscotul în curțile oamenilor, nu te apucă de picior, nu îți scoate ochii, nu crește mare, dar are rădăcini puternice și este bună să îți ștergi picioarele dacă ai călcat în ceva. Oricât ai călca-o în picioare, iarba asta rămâne acolo. Avem grupul celor mulți și mărunți care au încercat să se facă plăcuți mai pe față, dar mai ales pe din dos, despre care nu se pot spune multe, pentru că ei nu au avut pretenții la oase mari la ciolane, ei s-au mulțumit cu ce au primit, nu au ieșit pe sticlă, nu s-au remarcat, ei doar au fost acolo. Acești oameni, clasa Nasser, sunt cei care au ocupat funcțioare și sinecuri în toate guvernările de partid, secretărași de stat, consilieri de mâna a doua care practic au ocupat funcții pe care nu făceau nimic, doar semnau hârtii și state de plată, la fel ca fetele de la Direcția Copilului Teleorman, dar pe ăștia nu îi investighează nimeni. Pe unii dintre ei nu îi interesează banii, căci bani au, cu ei își rezolvă prezența în partid, îi interesează doar poziția, să fie și ei cineva pe undeva și dacă și pică ceva e super. Toți ăștia vin acuma la succesiune ca moștenitori sau rude de grade diferite și este de așteptat ca bătălia să fie urâtă. Orice ar fi, PSD-ul, așa cum au început lucrurile, nu se îndreaptă spre o schimbare radicală, nici spre o analiză concretă. Pe toți aceștia nu îi interesează soarta partidului ci doar a lor, a pozițiilor lor, a guvernării. Dacă ar vrea să facă cu adevărat ceva pentru a reclădi partidul, ar ieși de la guvernare, i-ar lăsa pe ceilalți să își rupă gâtul, ar vota în parlament strict în interesul cetățenilor și și-ar pregăti în liniște și radical stilul și atitudinea față de români. Așa ceva însă nu intră în vederile lor. Oprișan dă vina rezultatului de la alegeri pe Dragnea, Firea se face că nu vede rezultatele dezastruoase din București unde toți primarii sunt PSD-iști, Olguța nu spune un cuvânt despre faptul că în Craiova a câștigat PNL-ul. Câtă vreme aplici această politică și nu îți asumi eșecul, câtă vreme astfel de caractere rămân sau se insinuează în conducerea partidului, nimic bun nu va urma pentru partid, dar mai ales pentru cetățenii de rând.

La vremuri noi, merg și vopsiții

Aud că Veorica, cea atât de beștelită și pe vremea lui Dragnea, cere schimbarea conducerilor organizațiilor de bază. Probabil urmărește de-Dragnizarea partidului sau poate din contră, vrea să își aducă proprii susținători (dacă are, chiar dintre cei pro-Dragnea, căci ea are acuma imaginea atât a ”omului lui Dragnea” cât și de opozant, pentru că s-a opus în ultimul timp unor ordine ale lui Liviu) la conducere pentru a-și asigura sprijinul în Congres. Oare să o lase celelalte femei? Carmen Dan este clar ieșită din cursă, ea nu are grup. Firea și Olguța însă vor lupta pentru sferele de influență în cadrul partidului iar bătălia va fi dură. Ce este interesant este că, aparent, trei femei urmăresc conducerea partidului, ceea ce ne spune că totuși spiritul lui Dragnea bântuie partidul, căci el a promovat femeile în partid, tocmai pentru că erau mai ușor de … convins. Acuma tocmai femeile promovate de Dragnea vor conducerea. Bărbații, influencerii și consilierii din partid nu se aruncă pe postul de conducere. De ce ? Nu vor conducerea partidului? Ba da, dar nu de pe poziția de lider care este periculoasă și păguboasă, aducătoare de dosare DNA ci de pe cea de baroni, oameni de încredere, consilieri, sfătuitori, oameni buni la toate. Practic ei au condus partidul de la înființare, președinții de partid au fost aleși, ridicați, crescuți, menținuți și doborâți de ei. Din această cauză Paul Stănescu nu iese la declarații, nu se aruncă în față, nu ridică pretenții. El așteaptă să vadă cine are mai multe șanse, cine îi cere sprijinul, cine este mai ușor de manevrat și menținut în siaj și aceluia îi va acorda votul. Paul Stănescu și încă câțiva ca el, vor fi întotdeauna oamenii din spatele președintelui, indiferent cine va fi acela.

Se aude că Geoană bate iarăși la ușa PSD-ului după ce a încercat să își formeze partid propriu. Situația este acuma similară celei de după 89 când după asasinarea lui Ceaușescu, mulți trădători, deținuți de drept comun au declarat că au fost închiși politic, unii ajungând mari revoluționari, șefi de partide, miniștri, când de fapt erau pungași de duzină. Nu e cazul lui Geoană, dar ca și el, îndepărtat din partid de alții, unii caută acuma să revină în partid, pentru că singuri au dat greș iar partidul i-ar putea primi pentru că are nevoie de oameni ”noi” care -mai ales- să aibă nume, să reprezinte ceva. Se va reactiva vechea gardă? Hai Petre Roman, ce faci ? Ți-ai vopsit părul, ești bebeluș acuma, ai scăpat de dosarul revoluției și al mineriadei, sări la cap. Ia-l cu tine și pe vărul lui Mihai Viteazu și pe cai! Acuma e momentul.

Cine pomenește numele lui Ponta însă, greșește. Ponta nu se mai poate întoarce în PSD după ce l-a lovit atâta și nici nu vrea. El a obținut statutul de partid balama deși nu este o certitudine, dar varianta asta este mai bună, pentru că va putea să facă parte din orice guvernare, ca UDMR-ul sau UNPR-ul pe vremuri. Și dacă tot a venit vorba de UNPR, o să închei articolul spunând că Oprea s-a făcut de râs ca nimeni altul. Păi cum e posibil ca din cei 700000 de oameni cu care te lăudai că s-au înscris și reînscris în partid, să te voteze doar 60000, deci sub 10%? Ori cei care s-au înscris, s-au înscris pentru avantajele pe care le-ai promis și ți-aiu tras țeapă, ori cifrele anunțate erau din burtă. În aceste condiții cred că ar trebui investigate listele depuse pentru înscrierea în alegeri și văzut dacă datele sunt reale pentru că nu l-au votat nici cei care au semnat.

Asta e România politică. Mirule, bine că nu mai ești să vezi și să te scârbești.