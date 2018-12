O prelungire cu extensii

Monitorul Oficial, contrar amenințărilor pesediștilor, temerilor opoziției și previziunilor televiziunilor de toate culorile, a publicat decretul privind prelungirea mandatului generalului Ciucă Nicolae la șefia SMAp.

Acum, oficial, acesta este ”noul șef ” al Armatei, dar un șef cu galoanele, cariera și activitatea șifonate în urma sandalului ( de fapt singurul care mai lipsea armatei pentru a fi luată la mișto de orice căprar) privind prelungirea mandatului. A curs, în doar câteva zile, multă cerneală pe această temă pentru sau contra prelungirii, chiar printre oameni care nu urmăresc nici un fel de interes personal sau politic ci doar respectarea legii și asta tocmai pentru că, așa cum am mai spus-o, legea este ambiguă, lasă loc la interpretări zegreniene și este chiar făcută pentru a putea fi interpretată în fel și chip.

Pros & cons

Cei care susțin că Iohannis a avut dreptate, se leagă de faptul că:

Propunerile făcute de Leș nu respectă litera legii, în sensul că propusul, generalul Scarlat, nu era la data numirii nici locțiitor al șefului SMAp, nici șef de categorie de arme, așa cum cere legea, deci nu îndeplinea aceste condiții; Legea nu prevede în mod expres că este nevoie de propunerea ministrului și avizul premierului pentru prelungirea unui mandate ci doar pentru numire; Iohannis este cel care numește, conform art 39(5) din Legea346/2006 pe șeful Statului Major al Apărării.

Cei care susțin că Iohannis și-a depășit atribuțiunile se leagă de faptul că:

Candidatura lui Scarlat era corectă, deoarece acesta chiar dacă nu era la acest moment șef al unei categorii de forțe, dusese această funcție, deci avea expertiza necesară și îndeplinea spiritul legii; Legea nu prevede că președintele are dreptul să prelungească unilateral mandatul șefului SMAp așa cum nu poate nici să îl numească unilateral. În definitiv legea nu prevede nici că poate nici că nu poate dacă avem în vedere litera legii. Dacă e să respectăm spiritul legii, atunci și prelungirea trebuie făcută în aceleași condiții ca și investirea, pentru că este de fapt o re-investire; Iohannis este cel care NUMEȘTE, adică face formalitatea de legiferare a propunerii ministrului, dar EL nu propune, ori el și-a propus, a decis și a numit de unul singur, luând din atribuțiunile executivului.

Dar și unii și alții văd numai partea care le convine, jonglând cu articolele de lege. De exemplu:

Cei care susțin că Iohannis nu a respectat prevederile art 100 alin 2 din Constituție, care prevede că : ”(2) Decretele emise de Preşedintele României în exercitarea atribuţiilor sale prevăzute în articolul 91 alineatele (1) şi (2), articolul 92 alineatele (2) şi (3), articolul 93 alineatul (1) şi articolul 94 literele a), b) şi d) se contrasemnează de primul-ministru”, se fac că nu văd că de fapt PUNCTELE a b și d din art 94 nu au legătură cu numirea în funcție a unui oficial, acest lucru fiind stipulat în punctul ”c” al articolului respectiv, adică exact cel care NU CERE CONTRASEMNAREA DE CĂTRE PRIMUL MINISTRU. Așa că nici unul din articolele SI PUNCTELE invocate NU SE REFERĂ LA NUMIREA ÎN FUNCȚII OFICIALE CARE FACE OBIECTUL DISPUTEI. Cei care susțin că decretele privind APĂRAREA trebuiesc, conform art 92 din Constituție CONTRASEMNAT E DE PRIMUL MINISTRU, nu văd că de fapt acel articol face referire la aspecte privind APĂRAREA ȚĂRII ÎN CAZ DE AGRESIUNE ARMATĂ SAU MOBILIZARE, NU ALE MINISTERULUI APĂRĂRII. Dacă ar fi așa cum susțin aceștia atunci, ce caută articolul privind AVANSĂRILE ȘI DECORĂRILE ÎN ARMATĂ, LA ALT ARTICOL ȘI DE CE NU SUNT INCLUSE ÎN ART 92? Răspuns: pentru că ele nu se referă la apărare, ci la Ministerul Apărării, ceea ce e cu totul altceva. Ministerul Apărării mai exercită și sarcini complementare, administrative, e adevărat în sprijinul sarcinii principale de apărare, dar care totuși nu intră în aspectele concrete ale APĂRĂRII, așa cum prevede art. 92.

Virgula, bat-o vina

Pe de altă parte, Iohannis, în motivarea deciziei sale specifică faptul că” luând act de lipsa unei propuneri de numire, potrivit legii,” decide prelungire mandatului actualului Șef al SMAp. Aici e buba, sau aici e virgula. Așa cum spuneam și în articolul precedent, legile noastre sunt făcute cu curul iar guvernarea și actele de guvernare la fel. Ca să vezi ce înseamnă o virgulă. Revin asupra sintagmei ”LUÂND ACT DE LIPSA UNEI PROPUNERI, POTRIVIT LEGII, …” . Oameni buni, aici cineva a schimbat, probabil, o virgulă, sau, necunoscând valoarea virgulei, a pus-o cu curul. Spun asta ca lingvist, nu neapărat expert dar cu filologia la zi. Dacă textul ar fi fost scris: ”luând act de lipsa unei propuneri potrivit legii, ….” fără virgula dintre” lipsa unei propuneri” și ”potrivit legii”, totul ar fi fost ok, s-ar fi înțeles că propunerea făcută a fost în afara legii deci nu a putut fi luată în considerare. Atunci și acțiunea domnului Iohannis ar fi fost ”potrivit legii” DACĂ ar fi formulat în CSAT o (altă) propunere, respectiv prelungirea mandatului. A făcut el așa? Nu. Din câte am înțeles, a refuzat, a plecat și a semnat, fără să informeze măcar CSAT-ul care ar fi trebuit să își dea avizul pe orice altă propunere. Deci chiar dacă propunerea guvernului nu era potrivit legii, trebuia să facă el alta potrivit legii, în CSAT și ar fi avut legea de partea sa dacă ar fi informat CSAT. Dar el nu a făcut altă propunere, iar sintagma ”potrivit legii” nu se referă la propunere. În textul decretului virgula este pusă între ”lipsa unei propuneri” și ”potrivit legii” și în acest caz se înțelege că guvernul nu a venit cu nici o propunere, IAR EL, POTRIVIT LEGII, a decis prelungirea mandatului. Această variantă este nu numai mincinoasă, pentru că a existat cel puțin o propunere, ci și ilegală, pentru că guvernul venise cu o propunere apoi la primul refuz cu alta, dar el a refuzat tot fără a spune de ce și a decis apoi de unul singur prelungirea mandatului. Deci domnul Iohannis a acționat nepotrivit legii.

CSAT-organ consultativ sau factor decizional strategic?

Iohannis nu doar că a decis LA LIMITA DINTRE LEGE ȘI FĂRĂDELEGE, DAR A DECIS PRELUNGIREA MANDATULUI ȘI FĂRĂ A SUPUNE AVIZULUI CSAT propunerea de prelungire. Unii vor spune că avizul ar fi consultativ. Cum să fie consultativ, când orice hotărâre a CSAT se ia în UNANIMITATE pentru a fi legală? Păi dacă avizul CSAT PE PROBLEME DE APĂRARE SAU NUMIRI ÎN FUNCȚIE PE POSTURI CHEIE, DE IMPORTANȚĂ DEOSEBITĂ,, STRATEGICĂ, ESTE CONSULTATIV, CE ROST A MAI AVUT CONVOCAREA CSAT?

Dar chiar presupunând că avizul CSAT ar fi fost doar consultativ, el TREBUIA LUAT, CEL PUȚIN FORMAL PENTRU CA DECIZIA PREȘEDINTELUI SĂ FIE LEGALĂ. Din câte am înțeles însă, președintele nu a făcut această propunere în plenul CSAT el a plecat și a semnat ceea ce înseamnă că decizia sa este în afara legii, neavând avizul ( oricum ar fi fost el) al CSAT. Despre asta ce spune domnul președinte? Practic decretul domniei sale pe lângă faptul că conține semantic o minciună, aceea că nu a primit nici o propunere, conține și un abuz, adică LUAREA UNEI DECIZII DE INTERES STRATEGIC NAȚIONAL FĂRĂ CONSULTAREA CSAT. Dacă ar fi dezbătut această propunere în CSAT, ar mai fi avut o oarecare legitimitate, dar așa cum s-au petrecut faptele și așa cum a fost emis decretul ACESTA ESTE ILEGAL.

Se mai pune întrebarea de ce nu a fost propus Scarlat ca șef laSMFT în ședința precedentă din data de 19 decembrie, pentru a putea fi validat la cea din data de 28 având bază legală, sau de ce nu a ridicat atunci problema numirii ? Răspuns, Leș a fost numit ministru pe data de 19 și se spune că ar fi încercat să introducă pe ordinea de zi numirea lui Scarlat, dar nu a fost de acord Iohannis. Să ne amintim și faptul că Iohannis a suspendat și părăsit ședința din data de 12 Decembrie pe motiv de ceartă pe cașcaval.

Ciuca bătăii…

Interesant sub acest aspect este și ce trebuia să facă sau va face generalul Ciucă. Am spus de la bun început că cel care va pierde din acest ”ba io p-a ta” politic este Ciucă și implicit armata. Generalul Ciucă, fără să vrea poate, se vede prins în jocul mizer al unor mizerabili și nu numai că onoarea lui va fi total compromisă chiar și prin simpla bănuială că ar fi beneficiar dacă nu părtaș la aceste jocuri imunde, și că ar fi obținut (cu sau fără voie sau știință, cu sau fără complicitate) o prelungire rușinoasă a mandatului dar poate, așa cum bine a sesizat bunul meu prieten Miru, să fie mai devreme sau mai târziu (mai ales cu legile noastre interpretabile după cum bate vântul politic) învinuit de nerespectarea legii 80 Art. 8, punctul b, alin. 3 din Legea nr. 80/1995, care spune: “Cadrelor militare nu li se poate ordona si le este interzis sa execute acte contrare legii, obiceiurilor războiului și convențiilor internaționale la care România este parte; neexecutarea ordinelor în aceste condiții nu atrage răspunderea penala si civila a subordonaților.”

Ei bine, având în vedere ilegalitatea comisă de Iohannis în prelungirea mandatului său, ilegalitate care stă în minciuna că prelungirea a fost făcută în lipsa unei propuneri, nu prin respingerea acesteia cum de fapt s-a întâmplat și fără avizul CSAT, generalul Ciucă ar trebui să refuze o funcție primită în aceste condiții, PENTRU A NU CĂDEA SUB INCIDENȚA ARTICOLULUI 8 DIN LEGEA 80. Deci, demisia din funcție ar fi nu doar o datorie de onoare ci chiar una obligatorie. Dacă nu o face, cu toată dragostea și simpatia generalul Ciucă riscă să devina Ciuca bătăii nu numai de joc. Bănuiesc că știe la ce va supune nu numai onoarea, poziția și activitatea sa, dar și a întregului SMAp rămânând în funcție cu un șef( ministrul apărării) și cel puțin un subordonat (Scarlat) ostil. Bănuiesc că știe că militarii e și ei oameni și nu chiar toți se vor bucura că a rămas pe poziție, mai ales în astfel de condiții și mai ales cu strâmbe băgate de alții. Bănuiesc că știe că stilul de lucru folosit între Palate se va folosi acum între structurile armatei, după cum gândește și empatizează fiecare. Bănuiesc că știe că de acum încolo cei din minister vor primi ordin de la ministru sub amenințarea sa cu tăierea capului să verifice la sânge și să întoarcă orice document venit din partea lui Ciucă sau a SMAp ceea ce va face ca și ordinele și măsurile în armată să aibă soarta ordonanțelor și legilor ajunse la Cotroceni pe același principiu ”ba io p-a ta”. Am mai spus că trebuie să se aștepte ca toate inițiativele și opiniile sale să fie întâmpinate de Leș așa cum a fost întâmpinată propunerea lui Leș privind schimbarea sa de către Iohannis și ca atare rolul său în minister va fi pur decorativ, dacă nu cumva, urmărind scopuri bune pentru armată, să le compromită tocmai pentru că le susține.

Toate astea și multe altele sunt previzibile dacă Ciucă rămâne pe post. Își asumă Ciucă această responsabilitate își asumă riscul ca toate neîmplinirile armatei de acum încolo să i se arunce în spinare? Și pentru ce ? Ca să nu-l supere pe Iohannis care e cel care semnează numirile avansările și decorările generalilor? Dacă își asumă toate aceste riscuri și consecințe, atunci fie nu mai urmărește interesele armatei, fie s-a înscris în trupele Kamicadze și nu îl interesează cum va intra sau ieși din istoria SMAp. Trebuie să re-cunosc și re-afirm că în opinia mea, pentru a se salva pe sine, onoarea sa și a hainei militare, pentru binele armatei al militarilor, trebuie să evite introducerea sau adâncire dihoniei în rândul militarilor activi, a armatei, fiind suficientă dihonia dintre activi și rezerviști sau diferite categorii de rezerviști și asociații ale acestora, domnul general Ciucă trebuie să stingă acest conflict și pată pe haina militară, prin înaintarea demisiei. Sunt convins că nu merită ceea ce se va întâmpla dacă va rămâne, nici el, nici uniforma militară și nici ARMATA ca instituție. De dragul ARMATEI PE CARE ȘTIU CĂ O IUBEȘTE MAI MULT DECÂT ORICE TREBUIE SĂ IA ÎN CALCUL TOATE ACESTE ASPECTE ȘI SĂ FACĂ CUM ÎI DICTEAZĂ CONȘTIINȚA TRECÂND PESTE ORICE ALTE PRESIUNI ȘI INTIMIDĂRI CHIAR BENEFICII. Decât un an cu rușine de dragul orgoliilor unor politicieni, mai bine o pensie, fie ea și de 50 de lei, dar primită cu fruntea sus și respect din partea ARMATEI și a foștilor colegi. Dacă va rămâne anul acesta va fi cel mai negru al carierei sale iar onoarea va fi definitive compromisă fie și numai pentru că nu a avut curajul să ia o decizie onorabilă și s-a lăsat prins în malaxorul politic. Rămânând pe post nu va sluji armata, așa cum probabil i s-a spus, de către cel care îl păstrează, ci îi va face cel mai mare deserviciu, pentru că o va face preș sub picioarele politicienilor. Nu e târziu, încă poate să ia această decizie.

Pot pune pariu că dacă își va înainta demisia, indiferent de culoarea politică, simpatii sau interese, toți, în sinea lor sau pe față, vor admite că este un om de onoare și imaginea sa va rămâne a unui militar care nu a vrut să implice armata în aceste jocuri politice și nici să își compromită imaginea, cariera pentru o funcție nerecunoscută de toată armata și primită așa cum a reprimit-o sub suspiciunea că ar fi omul unui politician.

În aceeași zi a fost publicată în monitorul oficial și Ordonanța de urgență pentru modificarea și completarea art 38 din OUG nr 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene. Nu intru în amănunte pe această ordonanță, s-a scris despre ea înainte de a apărea, dar așa cum e, nu mai e nevoie de OUG 59. Interesant este că ministrul finanțelor a declarat cu propria guriță că în părțile ce se referă la pensiile militare, ordonanța are girul FINANȚIȘTILOR DIN MINISTERELE LOVITE DE EFECTE. Deci trăiască conu Jianu, că e băiat bun !!!!!!!

PS: Îmi amintesc că pe undeva pe la mijlocul mandatului actualului Șef al SMAp, pe când camioanele militare cădeau în prăpastii și mureau militari pentru că avem tehnică de vârsta a treia, aduceam în discuție atitudinea șefului statului major francez, Generalul Pierre de Villiers, care a demisionat pentru că i s-a restrâns bugetul și a declarat că nu vrea să fie părtaș la moartea soldaților francezi din cauza proastei echipări și spuneam că așa procedează un militar care iubește și respectă armata. Nu aveam nici atunci nimic personal cu Ciucă Nicolae, cum nu am nici acuma. Eu mă refer la cel care duce funcția, indiferent cine ar fi el.