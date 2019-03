Preelectorale

Suntem în anul alegerilor pentru Parlamentul European și Cotroceni. Este curios, dar deși mai sunt doar două luni până la europarlamentare, nu se simte încă vuietul campaniei.

Singurul partid care face eforturi considerabile și valuri pentru campania euro este UNPR –ul. Oprea și-a pus picioarele în spinare și își poartă după el adjuncții chemând pe regiuni, liderii de filiale cu care să umple sălile de cate 150-200 de oameni. Pe unde se duce, același discurs, aceleași cuvinte stereotipe, ”interes național”, ”respect”, ”militari”, ”cuvântul dat” și…cam atât. Cei care îi fac campanie on line încearcă și ei să ”decupeze” din discursuri bâlbele și minciunile sau sărăcia mesajelor și din toată fanfaronada rămân șabloanele. Până și așa-zisele conferințe de presă care sunt doar comunicate de presă în cele mai multe cazuri, sunt la fel de previzibile încât nici nu e nevoie să mai citești ce a spus Oprea la .. sau la… citești ce a spus într-un singur loc și știi tot. Singura variabilă de la o zonă la alta, este purtătorul de cuvânt care este când Luminița Adam, când Valeriu Pricină, în funcție de zona în care se deplasează. Pentru Craiova, a fost prezentată Luminița Adam, pentru că era olteancă, pentru Galați a fost prezentat Pricină pentru că este militar. Cred că UNPR este singurul partid cu doi purtători de cuvânt. De ce doi? Pentru că cel care ar trebui să fie primul, nu știe să spună mai mult de ” interesul național”. De ce face Oprea campania asta? Pentru că a primit verde să reintre în jocul politic. Nu știu dacă a făcut el presiuni asupra celor pe care i-a ajutat împreună cu Piedone, sau pur și simplu s-a simțit nevoia balamalei, iar serviciile au nevoie de el, dar se pare că i s-a permis să reintre în joc, pentru că e nevoie de un partid care să contracareze și să preia curentul naționalist al unor partide mai noi sau mai vechi.

Nici Ponta nu stă degeaba, dar el nu are nevoie de căței pe lângă el, el poate convinge pe cineva și fără să se înconjoare de locotenenți, la el vin oamenii pentru că au ei nevoie de el, nu el de ei. Dar dacă a ajuns Ghiță să fie cap de listă la europarlamentare în partidul lui Ponta, înseamnă că e dragoste mare între ei, sau între Ponta și servicii, căci Ponta contează și el pe sprijinul unei părți din omenii din servicii ca toți șefii de partide. Cred că va fi o sesiune de alegeri ale serviciilor secrete.

Dragnea nu vrea să spună nici măcar ce au decis în privința prezidențialelor. Se zvonește că ar fi bătut palma cu Iohannis să candideze împreună pentru prezidențiale, să îl lase pe Iohannis să își ia al doilea mandat și apoi Iohannis să îl lase pe el să formeze guvernul și majoritatea parlamentară. Greșit. Este greșit în primul rând pentru că ei au bătut palma de foarte mult timp, încă din campania lui Iohannis, ca și în cazul candidaturii Prostănacului și celebra scenă cu Mihaela. Dragnea l-a ajutat pe Iohannis și să ajungă președinte și să îl dea jos pe Ponta, cu același târg: ”eu nu îți fac ție rău, tu nu îmi faci mie, în rest, aleagă-se praful”. Și s-a ales, și de guvernarea PSD dar și de România, grație celor doi. Numai așa a putut Dragnea să își dea jos două guverne, știind că are acordul lui Iohannis să formeze câte guverne vrea, oricât de proaste ar fi, sau, chiar cu condiția să fie cât mai proaste posibil. Nu a surprins pe nimeni că Dragnea decât a lătrat la Iohannis, dar când s-a pus serios problema suspendării acestuia a declarat de fiecare dată că nu se… impune? Doar oamenii din CEx știu de câte ori s-a opus Dragnea când alții cereau capul lui Iohannis. Nici pe Codruța nu a vrut-o jos, el l-a pus pe Toader să o sperie, dar acesta și-a luat rolul în serios și și-a făcut treaba cu conștiinciozitate. A reușit Dragnea odată să amâne destituirea Codruței, dar a doua oară nu a mai vrut Toader și de atunci a întrat în colimatorul lui Dragnea. Acum, dacă nu va scoate ordonanțele pe care a tot încercat să i le… impună, Toader va fi schimbat. Să vedem ce va face Tăriceanu, căci dacă îl sacrifică pe Todiraș, e ca și cum și-ar trăda partidul. Oricum, dacă Dragnea crede că Iohannis după alegeri se va mai ține de cuvânt și îl va ierta, e un mare prost. Iohannis și-a respectat înțelegerea în primul mandat pentru că avea nevoie de al doilea, dar dacă Dragnea nu candidează, el nu are șansă să câștige. Alegerea lui este condiționată de propunerea PSD. Dacă propunerea PSD este Dragnea, Iohannis câștigă la pas. Dacă e Tăriceanu sau alt … candidat, oricare altul în afară de Dragnea, lucrurile vor fi încurcate, deci Iohannis are nevoie de candidatura lui Dragnea și ura românilor împotriva acestuia, ca să fie sigur că e ales. Din această cauză, chiar Dragnea va primi rugăminți de la toți dușmanii lui și mai ales ai PSD-ului să candideze și chiar și asigurări că are șanse. După alegerea lui Iohannis, Dragnea va fi mâncat iar PSD-ul nu are pregătit un om să îi ia locul, așa cum nici Leș nu a avut un om pregătit pentru funcția de șef al SMAp. Dacă Dragnea va candida la prezidențiale, PSD-ul va suferi cea mai rușinoasă înfrângere și nu își va reveni, se va sparge, intrând mai mult de jumătate în partidul lui Ponta. Nici nu știu cine va mai putea scoate partidul din comă.

Nu știu ce vor face celelalte partide, ce candidat vor avea. Băsescu nu mai poate candida și e conștient că nu are un candidat viabil, deci va fi nevoit să susțină un alt candidat sau să intre într-o coaliție sau alianță preelectorală cu alt partid, dacă nu cumva va prelua prin fuziune PNL-ul până la prezidențiale. Dar pe el nu îl interesează prezidențialele. El urmărește parlamentarele.

Celelalte partide din actuala opoziție se vor orienta spre Iohannis pentru că știu că singure nu au nici o șansă. UDMR-ul va avea candidat propriu dar va negocia turul doi, ca de fiecare dată.

Ce vor face românii? La europarlamentare vor absenta ca niciodată pentru că pe ei nu îi interesează cine merge acolo, deși se simte destul de dureros efectul muncii Monicăi Macovei. Dar pentru românul de rând, europarlamentarele sunt doar ocazia unor politicieni de a se lipi de mierea europeană așa că vor lipsi la vot. Așa că rezultatele vor depinde de numărul membrilor de partid din fiecare partid care vor merge la vot și, cred eu, pentru prima oară numărul voturilor din diaspora va fi cu adevărat hotărâtor pentru că la numărul mic de votanți din țară, numărul celor din diaspora chiar va conta și se știe că cei din afară de obicei votează anti PSD. Depinde doar cum se vor împărți voturile lor către celelalte partide.

Până la prezidențiale mai este, oricum până atunci și campania partidelor se va plia pe rezultatele obținute la europene, dar s-ar putea ca interpretările să fie greșite. La prezidențiale și parlamentarele de anul viitor vor fi totuși mai mulți alegători în țară decât la europene iar votul lor va fi foarte curios, dar la prezidențiale votul va fi determinat nu de partide ci de candidați. Va fi poate prima oară când nu va conta partidul, ci candidatul. Dacă un partid,cât de mic, va reuși să nominalizeze un candidat credibil, cu imagine, s-ar putea să avem surpriza să avem un președinte surpriză, pentru că nici PSD-ul, nici PNL-ul nu mai sunt în stare să se impună, ambele sunt la fel de disprețuite. Ferească Dumnezeu să continue scârba asta în atitudinea românilor că nu ar fi exclus să ne trezim cu o prezență de 25% la vot iar în acest caz, reprezentantul UDMR va ajunge în turul 2. Poate asta vor și Iohannis și Dragnea, sperând fiecare că al doilea va fi el. Dar dacă românii vor participa la vot la prezidențiale, s-ar putea să avem un câștigător surpriză. Dacă Dragnea candidează, iar românii vin la vot, PSD-ul va pierde rușinooooooooos, mai rușinos decât PNL-ul data trecută în București. Cine pariază pe Dragnea pierde, mai ales că va fi boicotat chiar și de oamenii considerați apropiați. Păi dacă a ajuns el să spună că Manda va trebui să lase șefia comisiei SRI dacă vrea să candideze la europarlamentare și că Olguța i-a cerut Veoricăi să o ia consilier, înseamnă că practic mai poate conta doar pe Vasilica. Pe Toader l-a pierdut, pe Daea l-a cormo-rănit, Leș va pupa pe oricine îi dă un SMS, el oricum este o cantitate neglijabilă și deja îi tremură steagul de frica răzbunării lui Iohannis, doamna Dan nu se mai bagă, Teodorovici se va lepăda la primul cântat al cocoșilor, ceilalți sunt anti-Dragnea sau insignifianți. Nici Orban, cu PD-ul lui Blaga în spinare, nu are atâția dușmani în propriul partid, ca Dragnea. Dar el continuă să creadă că are șanse măcar să mai formeze guverne. I-a luat Dumnezeu mințile. Doamne, ce urât va cădea.