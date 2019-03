Presedintele Iohannis vs. BOR

Scris de : Dragos Paul Aligica 2019-03-25 09:36

Nu era anticipabil, nu stiu daca era necesar, sau daca era in interesul cuiva, cu atat mai putin in interesul national, dar iata ca s-a intamplat.

Daca s-a intamplat, luam act cu cea mai mare obiectivitate si detasare analitica cu putinta, fara a ne aventura sa luam o pozitie, sa judecam sau sa speculam. Asadar in acest moment, in urma declaratiilor surprinzatoare facute de Presedintele Romaniei situatia arata astfel:

Din ring nu mai poate acum iesi in picioare, onorabil si victorios decat un singur protagonist.

Scenariul 1: Biserica Ortodoxa si in general toate cultele si organizatiile religioase care au sprijinit referendumul, lasa sa treaca insulta si provocarea. Adica la ciclul de trei alegeri ce urmeaza de acum inainte, nu isi exercita influenta electorala, pentru a-si spala onoarea si reface perceptia de influenta. Caz in care termina total umilite si emasculate politic. Va fi anihilarea oricarei aparente sau pretentii de influenta electorala si politica din partea lor.

Daca in urma referendumului din 2018 pluteste inca speculatia ca ceea ce s-a vazut acolo nu este tipic si nu da masura capacitatii electorale a Bisericii (sabotaj, confuzie, manipulare, amestec de planuri etc.) dupa actualul ciclu de alegeri nu va mai exista nici cea mai mica indoiala cu privire la capacitatea de mobilizare politica a comunitatilor si organizatiilor religioase romanesti. Asadar in acest scenariu, are loc demantelarea definitiva a insasi iluziei influentei si respectabilitatii politice a Bisericii si in general a comunitatilor si organizatiilor religioase din Romania.

Scenariul 2: Biserica Ortodoxa si in general toate cultele si organizatiile religioase care au sprijinit referendumul raspund provocarii si isi dovedesc in mod decisiv, sistematic si coordonat – fara ambiguitate si marja de interpetare- forta politica. Doua modalitati:

Prima este pedepsirea exemplara a presedintelui Iohannis prin sustinerea opozitiei nu doar la el cat si la candidatii sau partidele sustinute de el. Iar daca intr-adevar, cele 3 milioane –sau numai si 2 milioane– contabilizate ca nucleul dur de sustinatori sunt reale si mobilizabile la vot, asta nu poate insemna decat anihilarea oricaror planuri politice care il au ca vector, coordonator sau simbol pe actualul presedinte. Doua milioane de voturi bine coordonate si inteligent negociate post electoral pot schimba din temelii insasi structura sistemului politic romanesc.

A doua modalitate este fortarea unui moment Canossa. O impacare si o iertare a bratului secular prezidential. Dar numai dupa umilirea sa publica metodica si fara marja de ambiguitate. Ar fi poate un compromis pragmatic, dar “Canossa” are simbolica ei. Si onorabil si victorios nu poate iesi dintr-un moment Canossa decat un singur protagonist. Nu cel care a fost umilit si obligat sa isi ceara iertare in genunchi. Il vedem pe Presedintele Iohannis facand asta?! Nu stiu.

Ca varianta la “Canossa” ar fi sub-scenariul “pupat piata independentei”. Plauzibil dar din pacate este versiunea contrara a Canossei. Adica de data asta avand ca parte umilita si invinsa protagonistul religios bisericesc. Nimic nu ar fi mai penibil si ar decredibiliza mai tare BOR si aliatii sai ca dupa toata povestea asta sa fie montata o sceneta a pupatului si impacatului.Greu de crezut ca ar fi foarte probabila in mod normal. Dar necunoscand cum gandesc si actioneaza hierarhii si liderii religiosi si nucleul dur pastorit de ei, e dificil de spus pana la urma daca si cat e de probabila. Oricum daca nucleul dur ar inghiti poate asa ceva, e greu de crezut ca restul populatiei o va face.

Asadar cam aici suntem. Reptet: zarurile au fost aruncate, porumbelul a zburat, Rubiconul a fost trecut. Din senin ne-am pomenit cu aceasta problema. S-a fortat o confruntare. Daca nu are intre timp loc o criza nationala absolut exceptionala care sa puna cele doua parti pe aceeasi baricada in mod conjunctural, din ring nu mai poate acum iesi in picioare, onorabil si victorios decat un singur protagonist.

Nu era anticipabil, nu stiu daca era necesar, sau daca era in interesul cuiva, cu atat mai putin in interesul national, dar iata ca s-a intamplat. Daca s-a intamplat, luam act cu cea mai mare obiectivitate si detasare analitica cu putinta, fara a ne aventura sa luam o pozitie, sa judecam sau sa speculam. Asta e.