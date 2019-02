PSD trebuie învins

Scris de : Adrian Papahagi 2019-02-24 13:51

PSD trebuie învins. Prima înfrângere, la alegerile europene, va fi mai mult simbolică, întrucât nu va schimba nimic în țară. Ea trebuie să dovedească, însă, că opoziția are mai multe voturi decât PSD și aliații săi toxici, ALDE și UDMR.

USR/PLUS sunt noua stângă liberală, un soi de laburiști britanici, de democrați americani, sau de macroniști, deși au și destui oameni de dreapta, ba chiar și creștini autentici (nu-i menționez, ca să nu-i deteste și mai mult colegii lor stângiști). Agenda lor pe multe chestiuni este contrară valorilor mele creștine, dar lupta lor împotriva PSD este reală și uneori chiar eficientă, iar în ce privește justiția, statul de drept și menținerea direcției euro-atlantice a României ne întâlnim. Probabil au în spate zona mai curată a serviciilor secrete și sunt sprijiniți de partea „progresistă” a establishment-ului occidental, cum ar fi Macron, și de garnitura obamistă a deep state american, încă activă. Fie! Ne vom opune ingineriilor sociale pe care le vor importa odată ce ajung la putere. Până atunci, e important pentru statul de drept și pentru economia României să scape de PSD, iar USR/PLUS sunt parte a soluției.

PNL a renunțat la tot ce adusese valoros Băsescu în PDL, adică la oamenii care îi puteau conferi coerență intelectuală și credibilitate în zona dominată azi de USR/PLUS. Nu s-a reformat, iar jumătatea vetero-penelistă nu și-a cerut scuze pentru că, prin USL, a adus PSD la putere. Nu s-a decis între progresisme și creștin-democrație. Are încă mulți lideri mai asemănători cu Oprișan decât cu Clotilde Armand, care se bucură dacă Dragnea le rezolvă și lor problemele în justiție, dar s-au afirmat și lideri tineri de bună calitate (pe care nu-i numesc, ca să nu-i deteste și mai mult ăi bătrâni). Are în continuare locomotive electorale, în special vechii lideri din Transilvania și Bucovina. Este singurul partid mare din opoziție, și e afiliat dreptei occidentale, adică grupului PPE/creștin-democrat (chit că nu prea înțelege ce presupune asta, cum de altfel nu mai înțeleg nici Juncker sau Merkel). PNL este deci votabil ca alternativă la PSD și este parte a soluției.

PMP este un partid la fondarea căruia am participat, dar care între mine și Udrea a ales Udrea. Acest lucru poate fi înțeles în contextul dat, dar nu poate fi uitat. Cu grupul fondator la conducere, cu un Băsescu asemănător cu cel din 2004-2012, și cu linia doctrinară gândită de mine, PMP obținea azi ușor peste 10%. Așa, se chinuie să treacă de 5%. Băsescu a fost cel mai mare reformator al României. Sub el, justiția, serviciile, învățământul au fost reformate cât s-a putut. Din păcate, corupția a continuat ca sub Adrian Năstase, deși Băsescu a împiedicat mafiile politice să depășească linia roșie, cum se întâmplă azi. Deși imaginea PMP este grav alterată de Udrea și de pozițiile contrariante ale fostului președinte, acest partid are un program unionist-patriotic și creștin, în linia mai tradițională a serviciilor, dar probabil fără imensă susținere azi. El poate încă atrage votul puținilor băsiști duri și al unor foști pedeliști dezamăgiți de PNL. Ar fi deci util dacă și PMP ar obține peste 5% la europarlamentare. PMP ar putea fi parte a unei noi construcții conservatoare, căci are încă destule organizații teritoriale și oameni buni. PMP poate fi parte a soluției împotriva PSD.