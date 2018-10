România, o țară anapoda

Despre România și români s-a spus, scris, în ultimii 30 de ani cât nu s-a spus în toată istoria. Adevărul este că nici nu am stat degeaba, într-o lume a tehnologiei informatice, prostiile și deciziile tâmpite, vânzările, lașitățile, trădările, incompetența, scandalurile, schimbările de guverne, închinările la diverse porți, jocurile murdare, s-au derulat cu viteze pe care nici lumina nu le poate ajunge.

Păi unde ați mai pomenit ca partidul de guvernământ să inițieze moțiune de cenzură împotriva propriului guvern și să se chinuie să îl dea jos? Unde ați mai pomenit ca procurori anticorupție să fie învinuiți și cercetați pentru corupție? Unde ați mai pomenit ca țara cu cele mai multe bogății din Europa să fie cea mai săracă din lume? Unde ați mai pomenit ca țara cu cel mai inventiv popor să devină țara cu cei mai mulți analfabeți? Unde ați mai pomenit să vină armata să deszăpezească cetățeni care în timpul ăsta beau la crâșmă iar societățile de deszăpezire să deconteze banii ? Unde ați mai pomenit să dispară o flotă și nimeni să nu știe dar nici să nu cerceteze unde e? Unde ați mai pomenit ca un președinte să fie dovedit că a obținut bunuri în baza unor declarații și documente false și să rămână în funcție pretinzând că luptă împotriva corupției și corupților, făcându-i penali pe cai care sunt doar cercetați,mulți la ordin politic? Unde ați mai pomenit… ? Dar lasă, că dacă mai scriu o să fiu învinuit că fac promo pentru cel mai lung prost litoral din lume.

Într-o așa țară, pe cine mai miră că toate deciziile sunt cu curul în sus?

Unde-s caii, unde-i căruța?

Citesc cu stupoare că ministerul condus de domnul Mele a încheiat după lupte seculare procesul de analiză și sinteză a oportunității mutării ambasadei române din Israel. Ce urmează? Păi documentul, conform declarațiilor neturmentate ar urma traseul palatelor pentru ca apoi să .. nu știu. Domnul Mele ne anunță că el a făcut o analiză imparțială adică cu argumente pro și contra, dar nu a tras nici o concluzie, nu a făcut nici o recomandare, pentru că nu e treaba lui, iar el nu vrea să se pună rău nici cu evreii, nici cu Iohannis, nici cu americologii nici cu europeii. El a făcut analiza și gata. Ca speakerul din Gara CFR Craiova, ” feriți linia trei, eu v-am spus, treaba voastră! ” Să tot fii ministru de externe. Acum, măsura în care era de așteptat ca domnul ministru să anunțe sau nu concluziile rezultate în urma analizei sau eventual, (prin absurd) oportunitatea mutării ambasadei, nu vreau să o pun în discuție, în condițiile tradiției ultimilor 30 de ani. Ce nu pricep eu este pe de o parte ce rost a mai avut această analiză, dacă acum câteva luni, cu foarte puțin timp înainte ca domnul Orban să se facă de KKO învinuind-o, fără argumente, fără nici o noimă pe Violeta că a spart chiuveta în Israel cu ocazia vizitei oficiale, guvernul anunța că a adoptat un memorandum prin care a decis deja mutarea ambasadei, iar pe de altă parte, ce facem noi, mai întâi luăm decizia apoi analizăm dacă e bine? Asta e ca în bancul ăla cu soldatul care dă o palmă unui grad superior apoi judecă dacă să-i mai dea și un șut în cur sau să îl lase în pace. Doar noi, mai întâi declarăm că mutăm ambasada, mergem la fața locului, măsurăm terenul, batem palma, bem aldămașul și stabilim detaliile mutării, locație, etc, apoi facem analiza ? Bun asa!Nu am fi fost noi, dacă nu puneam căruța înaintea calului. Apropo, mă întreb dacă mai are cineva în lume un proverb de genul ăsta. Cred că suntem unici.

Cineva nu are ce căta în justiție, sau noi nu avem justiție

Mergând pe aceeași linie, nu pot să nu remarc sau să nu semnalez același modus operandi al înalților noștri procurori, dar nu orice procurori, ci cei mai înalți procurori, cei care îi judecă pe procurori. Aflu cu gura căscată că nu știu ce comisie de verificare și dărâmare a procurorilor din CSM a analizat și ea propunerea comisă de Todiraș privind șefia DNA și a ajunsără la concluzia că propusa, doamna Adina ( academician doctor, inginer si nimic altceva) Florea nu e bună de șefă DNA pentru că a manifestat de-a lungul carierei ”Dezinteres, superficialitate in exercitarea atributiilor, rezistenta scazuta la stres, o capacitate redusa de analiza si de sinteza, sincope in raportatea sa la anumite valori precum onestitatea si impartialitatea”. Citind concluziile secției pentru procurori din CSM mi-am mai pus o pereche de ochelari. Puteam să îmi pun și de cal, și de scafandru și de soare, toți unul peste altul, tot la fel vedeam. Am recitit CV-ul doamnei procuror și am aflat că a condus Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa, ulterior ocupând şi funcţia de procuror general adjunct al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa. Monumental este procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța. Bă ești prost, m-am întrebat citind funcțiile avute? Bă ești nebun, mi-am răspuns citind caracterizarea făcută de membrii CSM? Păi citind ce au scris procurorii CSM am crezut că este vorba de o persoană căreia i s-a desfăcut contractual de muncă de la salubritate, nu de un procuror în funcție, care are în mână soarta unor presupuși nevinovați. Ce șanse mai ai la o judecată corectă din partea ei? Mă întreb ca prostul, când au aflat procurorii CSM despre ”calitățile” doamnei Alina, acuma când a fost propusă șef DNA sau de când s-a angajat prin justiția română. Cum a lucrat femeia asta, altceva decât măturător dacă a manifestat dezinteres, superficialitate în exercitarea atribuțiunilor, rezistență scăzută la stress, capacitate redusă de analiză și sinteză, sincope în raportarea la onestitate și imparțialitate? OAMENI BUNI, ÎN CE ȚARĂ TRĂIM ? ACEASTĂ FEMEIE, CARE SE RAPORTEAZĂ GREȘIT LA ONESTITATE ȘI IMPARȚIALITATE ESTE PROCUROR ÎN ROMÂNIA ȘI LUCREAZĂ ÎN JUSTIȚIE DE ATÂȚIA ANI? NOI SUNTEM TÂMPIȚI ?

Cine a menținut până acuma în justiție asemenea pericol public (conform aprecierilor CSM) de ce nu a fost demisă până acuma dar, mai ales, DE CE CSM CONSTATÂND ACESTE INCOMPATIBILITĂȚI NU PROPUNE DEMITEREA DOAMNEI PROCUROR? Adică nu e bună ca șefă DNA dar e bună ca procuror la o curte de apel? Nu cumva aceste calități sunt trecute în fișa postului unui procuror în România, dar ca să fii șef DNA trebuie ceva în plus, de genul ”corupt până în măduva oaselor, coloană vertebrală zero, bun executant al ordinelor politice, rezistent la chiolhanuri prin beciuri, podgorii și sufragerii, supus al ambasadelor ?” Dacă e așa, să se spună să știe toată suflarea cine ne judecă și ne bagă în pușcărie.

Sunt convins că domnul Iohannis va respinge propunerea domnului Toader, pe motivele invocate de CSM plus faptul că un polițist i-a făcut plângere penală, deci este … ”penală”. Prezumția de nevinovăție nu contează,doamna trebuie să fie integră în integrum dacă vrea să fie șefă DNA, că doar nu candidează la președinția țării nu? Doar acolo poți să candidezi cu dosare și să pretinzi că ești curat.

Curat murdar. Și totuși, dacă e(sa nu) respinsă pe considerentele de mai sus dar acestea sunt reale, ce caută prin justiție? Dar dacă nu sunt reale, ce caută procurorii ăia prin CSM ? Una din două, ori doamna Florea ( împreună cu Tudorel, dacă caracterizarea e corectă), trebuie să iasă afară, dar asta înseamnă că secția procurori a CSM a știut atâția ani și a tolerat o astfel de caricatură în justiție, ori secția de procurori a CSM e formată din o gașcă de calomniatori, manipulatori, defăimători și ar trebui ca cineva să facă curățenie pe acolo. Nu poate să lucreze în justiție cineva care știe dar perpetuează asemenea persoane în sistem, sau care inventează asemenea caracterizări la ordin politic.