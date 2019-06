Săptămâna războinicilor

A mai trecut o săptămână din viața românilor. O săptămână poate mai puțin comentată dar totuși foarte intensă. Caracteristica acestei săptămâni este dată de spiritul agresiv, războinic, revendicativ al unora sau altora declarațiile de război ale unor pretendenți la șefie.

Bătălia familiei Firea

Este înduioșător să auzi cum vorbește domnul Pandele candidatul .. familiei Firea la președinție, despre .. suferințele primarului general al capitalei. Nici nu știi ce să faci auzindu-l cum vorbește despre verticalitatea primarului general, cum s-a sacrificat doamna primar deși abia fusese operată și cum l-a rugat el pe domnul Dragnea să o lase să se refacă după operație ca când nici nu ar ști cine este primarul și ar vorbi despre o terță persoană. Domnule, să îl auzi pe Pandele cum spune că săraca doamnă primar muncește până la epuizare și că este cea mai puternică persoană pe care o cunoaște, este pur și simplu abracadabrant. Oare ei se văd după ce vorbesc pe înregistrare să vadă ce penibili sunt? Cică doamna Firea este un om de cuvânt, a promis că nu candidează, și nu candidează, dar el, domnul Firea nu a promis nimic și nu are nici o legătură cu doamna Firea. Păi cât de prost să fii să nu vezi că doamna primar încearcă să scoată din PSD o parte care să îi susțină soția la alegerile prezidențiale și că o doare în piersică dacă sparge PSD-ul în două sau în trei, ea urmărește interesul de familie. Se vorbește despre cele două tabere, Firea –Dăncilă, în vreme ce familia Lov stă la cutie. Este posibil ca să asistăm la o tactică valabilă încă de pe vremea bătăliilor dintre huni, vizigoți și imperiul roman când se aliau între ei, sau își promiteau sprijin sau neutralitate când de fapt așteptau ori unul ori altul, ca ceilalți să își rupă dinții, ca apoi în final să intervină ei. Deci aparenta neimplicare a familiei LOV este de fapt o tactică, nu o lipsă de implicare. Cert este că cei care fac și trag sforile în PSD stau în umbră și și-au trimis pionii la sacrificiu, iar presa se face că nu știe că nici Gabi, nici Veorica nu reprezintă vârful icebergului.

Bătălia pe pensiile speciale

Alții se bat pe .. pensiile speciale sau pe legi privind abrogarea sau desființarea acestor legi. Interesant este că toți spun pensii speciale dar se gândesc la pensiile militarilor. Dacă facem o socoteală numai proaspăta ”vedetă PNL”, Rareș Bogdan a făcut trei legi privind pensiile speciale, fiecare cu alte.. victime. Despre primele două variante am spus. Mai nou, a anunțat că va tăia toate pensiile speciale, mai ales ale militarilor și polițiștilor operativi nu. În cel de-al doilea proiect vorbea despre militarii din teatrele de operații, acum vorbește despre ofițeri operativi, dar iarăși uită că pensiile militarilor și polițiștilor nu sunt pensii speciale. Pe el însă nu îl interesează. El vorbește, în somn, așa cum unii sforăie, fără să își dea seama și nu admit în ruptul capului că ei sforăie în somn, pentru că ei nu se aud sforăind. Nici Rareș nu se aude vorbind, nu se ascultă și nu analizează ce spune pentru că nu poți analiza un sforăit. Culmea este că sunt destui care îl ascultă sforăind și îl laudă pentru că ”sforăie rotund”. Pur și simplu nu analizează faptul că Rareș nu are efectiv nici o șansă să facă ceva prin legile României, bun sau rău, nu contează, pentru simplul motiv că el este parlamentar european și inițiativele și votul său se manifestă la Bruxelles, nu în Casa Poporului. Deci orice ar spune Rareș că vrea să facă, este sforăit, pentru că el nu poate iniția sau vota legi în România. Și atunci de ce sforăie? De prost, sau pentru că vrea să impresioneze în lupta pe care o duce pentru preluarea șefiei PNL în capitală și – vom vedea- chiar la nivel național. O altă bătălie pierdută… de români.

Nici cei din USR și nici Ponta nu se lasă, Băsescu s-a trezit și el vorbind despre pensiile militarilor, se poartă haina militară în gura politicienilor. De ce ? Unii militari, din cei care sunt războinici de facebook au decretat că uite în sfârșit și-au dat seama politicienii că au nevoie de militari. Hooooooooooooooo, că nu se dau tigăi. Așteptați să vedeți ce lege iese la promulgare și abia după aia vorbiți despre intențiile și faptele șefilor de partide, că sforăitul nu se pune. Adevărul este că oamenii își fac încălzirea pentru prezidențiale, acum fac gargară, pensiile militare sunt de antrenament, oricum militarii sunt printre puținele categorii în care pot da fără teamă, nu se va întâmpla nimic, armata e ceata lui Pițigoi, dai în unul și fug doi.

Lupte în Moldova

Cu ceva ani în urmă spuneam eu că și moldovenii sunt români. Iată că s-a confirmat. Ce se întâmplă în Moldova acum, când președintele e suspendat, Parlamentul dizolvat, nici ei nu știu ce e pe acolo. Singurii care știu sunt cei care acum 5 ani spuneau Fuck the UE. Ce s-a întâmplat în Ucraina trebuie să se întâmple și în Moldova, pentru că NATO are nevoie de baze militare cât mai aproape de granițele Rusiei, nu pentru a ataca Rusia, că nu sunt atât de proști, ci pentru a arăta că ei dețin controlul și fac ce vor. Nu există nici un alt scop și nici o teamă că Rusia ar ataca una din țările NATO, asta este tot o gargară, toate mișcările, cu primăveri, cu veri, cu coduri portocalii sunt doar umflări ale mușchilor, indiferent că mor oameni, se distrug destine sau granițe. UE nu mai vorbește acum de statul de drept, de atac asupra instituțiilor statului, pentru că practic urmărește ca Moldova să se alăture României și să devină țara cobai a mai marilor lumii, că ar fi păcat dacă sunt tot români, să nu aibă soarta românilor. Nu vrea nimeni să vadă că Curtea Constituțională face politică și intervine în luptele politice, de fapt nu e singura și a noastră face la fel, dar mai mascat. Dar dacă cumva populația se va răscula și va decide că le ajunge politica UE, să vă țineți declarații și blocade. Am auzit la un post de radio azi, tineri din Moldova, vorbind despre situația de la ei din țară. Să mori de râs, unii habar nu aveau cine e președinte, cine a fost demis și de ce, dar strigau HUO. Bă ești prost ?

Valea Uzului de … forță

Pe 06 iunie, romanilor li s-a interzis sa depună coroane pe mormintele eroilor români. De ce ? Pentru că așa au vrut cei care conduc România, fie ei români sau maghiari. Asta în timp ce televiziunile, papa, ambasadorii, ne îndeamnă să fim toleranți, să nu provocăm scandal sau situații tensionate între cetățenii României. Când membrii celor nu știu câte comitate, fac parade militare și mărșăluiesc sub steag și imn străin pe străzile României, asistăm la o aplicare democratică a dreptului de asociere și liberă conștiință. Când românii vor să meargă să depună coroane la mormântul soldaților morți pentru apărarea pământului românesc este o provocare la adresa bietelor minorități. Cine crede că o astfel de politică va împiedica mămăliga să se umfle, se înșală. Cu cât se va păstra aburul mai mult sub capac, cu atât va fi mai mare bubuitura și va zbura mai sus capacul. Partea proastă este că sub pretextul menținerii situației sub control, de fapt se creează condiții pentru o erupție mai puternică și mai periculoasă. Forțele de ordine au acționat greșit, ele nu trebuiau să facă zid între unii și alții, ci culoar pentru a asigura românilor dreptul de a-și vizita mormintele. Stând în fața celor care voiau să meargă în Cimitir, au fost de partea celor care le interziceau românilor un drept sacru. Nu conta că sub crucile respective erau sau nu îngropați români sau maghiari, oamenii voiau să depună flori, nu să le ia acasă. Ar fi fost frumos ca toți cei de acolo, indiferent de naționalitate, să depună coroane flori și să aprindă lumânări la toate mormintele, era Ziua Eroilor, nu ziua românilor. Jandarmii trebuiau să facă primii asta, dar doamna Carmen Dan nu s-a gândit la asta, ea se gândea la Iohannis și menținerea scaunului.

Să vedem ce va urma săptămâna asta. În Moldova se dospește o portocală.