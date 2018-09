The Queen has lost her crown

Finala feminină a US Open de la Flushing Meadows de anul acesta s-a remarcat, pe langă premiera unei prime jucătoare japoneze în finală dar și câștigătoare a turneului, și printr-un record sau eveniment mai puțin plăcut și mai puțin de dorit în sport. Cealaltă finalistă, mult titrata Serena Williams a făcut un scandal monstru pe teren, cerând socoteală (pe nedrept) arbitrului, jignindu-l, apoi făcând presiuni asupra lui și asupra altor oficiali din conducerea turneului. Ce s-a întâmplat?

La scorul de 2-6 pentru Osaka în primul set și 1-0 pentru Serena în setul 2, antrenorul Serenei, francezul Mouratoglou i-a făcut acesteia semn să iasă mai mult la atac, să fie mai incisivă. Acest gen de .. sfaturi, din lojă, deși admise în turneele mai mici, sunt interzise în turneele de Grand Slam și cum arbitrul de scaun, spaniolul Carlos Ramos a observat, a aplicat regulamentul și i-a dat un avertisment Serenei. Aceasta a negat faptul că ar fi primit sfaturi de la antrenorul său și l-a apostrofat pe arbitru mergând la el și susținând că ea nu fură puncte, dar după meci, antrenorul său a recunoscut că a încercat să îi transmită ceva, dar că și alții au mai făcut așa și nu au fost penalizați și că nu crede că Serena a recepționat mesajul lui : “I was coaching but I don’t think she looked at me”. Important este că arbitrul procedase corect, iar Serena făcea scandal degeaba, pentru că arbitrul aplicase regulamentul pentru asemenea situații. În setul doi, după ce Serena condusese cu 3-1 iar Osaka îi ia primul break, Serena,nervoasă, dă cu racheta de pământ și o rupe. Era a doua greșeală de comportament și arbitrul a penalizat-o, tot conform regulamentului, cu pierderea unui punct, deci a început ghemul următor de la 0-15.S-a făcut 3-3, iar Serena a continuat scandalul cu arbitrul, considerând că nu trebuia să primească al doilea avertisment, pentru că primul nu fusese acordat pe drept. Arbitrul și-a menținut decizia, Serena scandalul și s-a ajuns la 4-3 pentru Naomi. În acest moment furia Serenei, care își vedea șansele de a câștiga spulberate, a rupt toate barierele și văzând că pierde, frustrată, l-a amenințat pe arbitru spunându-i că nu va mai arbitra niciodată un meci al ei, că este un mincinos și un hoț.” You will never be on a court with me as long as you live. You are the liar. You owe me an apology. Say it. Say you’re sorry. How dare you insinuate that I was cheating? You stole a point from me. You’re a thief too.” În acest moment, fiind jignit nu numai ca arbitru dar și ca om, în plin meci, de față cu un stadion întreg, arbitrul a aplicat din nou regulamentul, nelăsându-se intimidat nici de numele, nici de renumele și nici de faptul că se afla acasă la Serena, în fața publicului american, și a anunțat că o penalizează din nou, pentru a treia abatere, de data aceasta fiind vorba de abateri de limbaj, din nou în limitele regulamentului, pedeapsa fiind de data asta pierderea unui ghem. Dar Serena nu a dat semn că a înțeles faptul că fusese penalizată, iar Naomi nu mai știa ce să creadă. Până la urmă arbitrul le-a chemat și le-a spus că Serena a fost penalizată cu un ghem deci scorul era 5-3 pentru Osaka și urma să servească Serena. Atunci Serena a chemat pe șeful arbitrilor și șefa Organizației Tenisului Feminin, spunând că este vorba de o discriminare, că bărbații își permit să comenteze pe teren și nu sunt sancționați, dar ea este sancționată pentru că este femeie. Șefului arbitrilor i-a spus să ia măsuri, că doar o cunoaște, îi cunoaște caracterul, că ea nu trișează.

Nu știu dacă trișează, dar vorbind de caracter, jignirile pe care i le-a adus arbitrului făcându-l hoț și mincinos și amenințându-l, vacarmul creat în tribune, cu huiduieli și o presiune la care nu știu câte alte jucătoare sau arbitri ar fi rezistat, spun ceva despre caracterul ei. În plus, nu era prima oară când Serena jignea arbitri la US Open, alte două situații similare având loc în 2009 în semifinala cu Kim Klijsters și în finala din 2011 cu Samanta Stotsur. Și în celelalte două situații, Serena a pierdut, ceea ce spune ceva atât despre caracter, cât și despre capacitatea de a-și stăpâni frustrările și de a accepta înfrângerile în meciurile cu miză. În semifinala cu Clijsters i-a spus unei arbitre de linie :“If I could, I would take this —-ing ball and shove it down your —-ing throat.”

Oare la asta s-o fi referit Serena când i-a spus arbitrului Brian Earley că el îi cunoaște caracterul? Partea cea mai proastă este că Serena știa că tot scandalul ei nu va schimba nimic, ea spunându-i arbitrului: ”știu că nu poți schimba nimic, dar măcar spune că îți pare rău”. Așa ceva arbitrul nu putea spune pentru că ar fi însemnat să recunoască că a greșit. Iar Serena știa și asta. Atunci de ce a făcut tot scandalul? Pentru a întărâta publicul, pentru a o scoate din mână pe japoneză, pentru a crea presiune asupra ei și a arbitrului, făcând pe victima. Cu toate insistențele ei, meciul a continuat de la 5-3 pentru Naomi, a servit Serena, a câștigat ghemul la zero, s-a făcut 5-4, apoi a servit Naomi care a dat dovadă pe timpul meciului de o stăpânire de sine extraordinară și a avut tăria și ambiția să arate că meciul merita să fie câștigat de ea pentru că a jucat mai bine, nu pentru că arbitrul a penalizat-o pe Serena. Prin atitudinea ei de pe timpul meciului și modul în care s-a stăpânit și controlat pe timpul scandalului provocat în mod grotesc și total lipsit de fair play de Serena, Naomi Osaka merită trofeul și se înscrie în cercul marilor jucătoare de tenis.

Serena, indiferent cum va mai performa ca jucătoare de tenis, și-a pierdut nu numai ocazia de a egala sau bate recorduri ci și ocazia de a rămâne în amintirea unor spectatori ca o mare sportivă. Poate fi o mare jucătoare, dar pentru mine și-a pierdut coroana de sportivă. Este posibil să aibă dreptate când spune că la bărbabți se acceptă comentarii pe teren fără să primească avertismente, nu am urmărit, și alte jucătoare au declarat asta, poate e adevărat, poate nu, dar chiar dacă ar fi așa, în primul rând arbitrul a fost acoperit de regulament, iar ea trebuia să îl respecte și să îl accepte, iar în al doilea rând, dacă avea de reclamat ceva în această direcție, trebuia să o facă după meci, pe cale oficială, cu probe, cu argumente, nu rezolva acest aspect cu arbitrul de scaun în timpul meciului.

Meciul s-a terminat 6-2, 6-4 pentru Naomi Osaka. Festivitatea de premiere a fost penibilă, tristă, iar la întrebarea crainicului( la fel de .. lipsită de eleganță) dacă finala a fost așa cum și-a visat-o, Naomi Osaka a spus: ” îmi pare rău, nu pot să vă răspund la această întrebare” pentru că i-a fost jenă să spună că a dezamăgit-o circul făcut de Serena Williams. Există posibilitatea ca Federația Internațională de tenis să îi interzică Serenei să mai joace la US-Open, cel puțin o perioadă de timp, pentru dese ieșiri necontrolate și atitudine nesportivă, și la fel de posibil ar fi ca ea, știind acest lucru, să declare că nu va mai participa la US Open, dar orice s-ar întâmpla, de acuma toată lumea se așteaptă ca ea să facă scandal acolo, pentru că e acasă la ea și pentru că pentru spectatori ea este Dumnezeu.

În concluzie, finala feminină de la US Open 2018 a scos la suprafață două caractere total diferite iar Serena ca sportiv este istorie.