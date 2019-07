Revista presei. Candidați surpriză pe lista PSD la alegerile prezidenţiale

Ludovic Orban: PNL continuă bătălia pentru a asigura succesul candidatului român pentru funcţia de procuror şef european.Preşedintele PNL, Ludovic Orban, anunţă că liberalii vor continua „bătălia” pentru a asigura succesul candidatului român pentru funcţia de procuror şef european. „Cu un parlament proaspăt relegitimat prin vot democratic, forţa sa de negociere va fi mult mai mare în faţa unui Consiliu”, a transmis Orban, potrivit Adevărul.

Candidați surpriză pe lista PSD la alegerile prezidenţiale.Preşedintele PSD, Viorica Dăncilă, a anunţat vineri că pe lista candidaţilor la alegerile prezidenţiale sunt mai multe nume din partid, liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, dar şi un candidat independent, informează Jurnalul.ro.

Eugen Teodorovici: Se întrece orice limită a bunului simț. Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a declarat că niciun proiect care a fost aprobat nu va pierde finanțarea. „Se întrece orice limită a bunului simț”, a declarat ministrul, vorbind despre speculațiile privind oprirea de la finanțare a unor programe naționale, relatează Cotidianul.

Corina Crețu o ironizează pe Viorica Dăncila. „Să scriu de una singură, în locul Guvernului, proiectele care nu există”. Corina Crețu fostul europerlamentar și comisar european pentru Politică Regională, i-a răspuns ironic premierului Viorica Dăncilă după ce aceasta a declarat că nu vede ajutorul dat României de către comisarii trimiși de țara noastră în Comisia Europeană, precizeazăEvenimentul Zilei.

Şerban Nicolae „mătură” cu Mugur Isărescu: Un impostor călărea o bancă de aur şi banca s-a rupt. Şerban Nicolae susţine că repatrierea celor 63,7 tone de aur din rezerva României costă “mult mai puţin” decât scoaterea aurului din ţară. El mai spune că “un impostor călărea o bancă de aur şi banca s-a rupt”, în contextul în care senatorul PSD s-a opus unui nou mandat al guvernatorului BNR, transmite Gândul.

Dăncilă spune că Guvernul și PSD nu susțin legea prin care copiii sunt obligați să-și întrețină părinții. Premierul Viorica Dăncilă a declarat că proiectul de lege prin care copiii sunt obligați la întreținerea părinților nu este susținut nici de Guvern, nici de PSD. Asta, în contextul în care proiectul de lege este depus de 73 de parlamentari, majoritatea PSD, notează Hotnews.ro.

Analiză. Efectele deciziei CCR privind completurile de trei judecători. Procesele inculpaților condamnați de completurile de trei judecători vor fi rejudecate, dacă nu există sentințe definitive. CR a admis sesizarea privind conflictul dintre Parlament şi ICCJ pe tema constituirii completurilor specializate în cazurile de corupţie, obiecţie făcută de Florin Iordache, titrează România Liberă.

Exploziv Cine sunt consilierii europarlamentarilor instalați la Bruxelles și Strasbourg: ‘Spune-mi cu cine lucrezi ca să îți spun cum va arăta mandatul tău’. „Spune-mi cu cine lucrezi ca să îți spun cum va arăta mandatul tău”, este ideea de la care a pornit jurnalistul România Curată Cristian Ghingheș, care analizează componența cabinetelor noilor europarlamentari instalați la Bruxelles și Strasbourg în urma alegerilor pentru Parlamentul European din 26 mai 2019, scrie Stiripesurse.ro.

Analiza Ziare.com: Peste 150 de persoane din dosare de mare coruptie vor fi afectate de decizia CCR privind completurile specializate. Cel putin 25 de mari dosare de mare coruptie aflate pe rolul Inaltei Curti, in care au fost pronuntate sentinte in prima instanta de catre completuri nespecializate in fapte de coruptie, sunt afectate de cea mai recenta decizie a Curtii Constitutionale, potrivit unei analize Ziare.com.

Petre Daea: Mă duc cu fruntea sus în fața doamnei Dăncilă, pentru că știu ce am făcut. De ceva în timp, în spațiul public se vehiculează ideea că unul dintre cei care ar urma să fie „expulzați” din Guvern ar fi ministrul Agriculturii, Petre Daea. O remaniere a ministrului Daea pare cel puțin ciudată având în vedere faptul că a reușit să relanseze agricultura, relatează QMagazine.ro.

Sindicaliştii din MFP, nemulţumiţi de modificarea Codului Administrativ: Poate genera o demobilizare a personalului şi ar putea afecta colectarea. Sindicaliştii din Ministerul de Finanţe au transmis, vineri, că noua modificare adusă Codului Administrativ a eliminat o parte dintre prevederile care fuseseră adoptate săptămâna trecută. Sindicaliştii au transmis că modificările sunt de natură ”să creeze o stare de nemulţumire, fenomen ce poate genera o demobilizare a personalului, cu posibile consecinţe negative asupra colectării”, scrie Economica.net.

Cu cât îşi plătesc angajaţii cele mai mari companii din România. Salariul mediu variază între 2.400 şi 8.000 de lei net pe lună. Angajaţii Lidl sunt mai bine plătiţi decât cei de la Ford Craiova.Cele mai mari 10 companii din România după cifra de afaceri din 2018 oferă salarii medii care variază între 2.400 de lei net (retailerul alimentar Carrefour) şi aproximativ 8.000 de lei net pe lună (producătorul de ţigarete British American Tobacco), arată datele centralizate de Ziarul Financiar pe baza informaţiilor transmise de companii sau de la Ministerul de Finanţe.

Răsturnare de situație în cazul lui Ianis Hagi! Presa din Belgia anunță că Anderlecht e favorită să-l transfere. Ianis Hagi, 20 de ani, este cel mai dorit jucător român în acest moment, fiind curtat de mai multe cluburi din Europa. Deși Sevilla părea în pole-position pentru a-l transfera pe Ianis Hagi, mijlocașul ar putea ajunge în Belgia. Presa locală susține că Anderlecht este acum favorita pentru a obține semnătura acestuia. Anderlecht a terminat pe locul 6 și nu va juca în cupele europene în sezonul viitor, transmiteGsp.ro.

Simona Halep a vorbit despre duelul cu Cori Gauff: „Nu am văzut niciun meci cu ea, dar nu e ușor să ajungi aici la 15 ani”. Simona Halep a eliminat-o pe Viktoria Azarenka în turul 3 la Wimbledon, scor 6-3, 6-1, iar acum se pregătește pentru un duel inedit în optimi. Sportiva noastră o va înfrunta pe Cori Gauff, puștoaica în vârstă de numai 15 ani care face senzație pe iarba londoneză, scrie Fanatik.ro.