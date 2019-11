Revista presei. 1.700 de moldoveni într-o garsonieră

Alegătorii din Madrid au fost aşteptaţi cu cântece: „A-nceput să clocotească mămăliga românească. Să ne ridicăm cu toţi, că-i plină ţara de hoţi”. Românii care votează la Torrejón de Ardoz sunt întâmpinaţi cu programe artistice. Membrii secţiei de votare, alături de alţi români, îndeamnă la vot prin cântece, potrivit Adevărul.

1.700 de moldoveni într-o garsonieră. Secţiile de vot unde sunt înscrişi cetăţenii din Republica Moldova sunt goale. Locuiesc în Vaslui doar în buletin şi nimeni nu i-a văzut vreodată. Pentru mii de persoane din Republica Moldova, câteva localităţi din Vaslui şi Iaşi sunt „acasă” doar în buletin. La Huşi, judeţul Vaslui, este o garsonieră în care locuiesc fictiv 1.700 de persoane, dar nimeni nu le-a văzut vreodată. Secţiile de vot unde sunt înscrişi cetăţenii moldoveni sunt goale, precizează Gândul.

Mihai Fifor: „Oameni agresaţi atât verbal, cât şi fizic”. Secretarul general al PSD Mihai Fifor reclamă că partidul a primit multe mesaje de la alegători în decursul acestei zile, „care ne semnalează un fenomen de bullying fără precedent”, relatează Cotidianul.

Candidatul care intră în istorie. Au apărut primele rezultate din Diaspora. Klaus Iohannis a câştigat zdrobitor în faţa candidatului PSD, Viorica Dăncilă, la Singapore şi Shanghai, potrivit numărătorii paralele făcute de USR PLUS. În Auckland, Noua Zeelandă, Iohannis a obţinut 185 voturi, în timp ce Viorica Dăncilă a primit 20 voturi. La Sidney, Australia, Iohannis a primit 335 voturi, iar Dăncilă un număr de 25 voturi, scrie Evenimentul Zilei.

Problema de matematică postată de PNL pe Facebook în ziua alegerilor: Dacă românii care au votat până la ora 15.00 ar forma un cerc, aria lui ar fi… PNL postează pe Facebook o problemă de matematică valabilă pentru turul doi al alegerilor prezidenţiale, ora 15.00. „Dacă românii care au votat până la ora 15.00 ar forma un cerc, aria lui ar fi de 19,49 ori mai mare decât suprafaţa României. Câţi români au votat?”, este problema PNL. Aceasta face aluzie la candidata PSD, Viorica Dăncilă, care a greşit răspunsul când a fost întrebată care este aria cercului, notează Hotnews.ro.

Gabriela Firea: Am votat pentru o Românie în care toţi cetăţenii să fie respectaţi. “Am votat pentru o Românie în care toţi cetăţenii să fie respectaţi indiferent cărei categorii socio-profesionale aparţin, pentru un dialog mai direct cu toţi cetăţenii din România, mai apropiat, mai cald pentru înţelegerea nevoilor tuturor, pentru respectul faţă de valorile câştigate după Revoluţie – mă refer în primul rând la libertatea presei, la diversitatea opiniilor care vin din partea mass-media (…)”, a spus Firea, menţionează Jurnalul.ro.

Premierul Orban a votat pentru ca diaspora să se întoarcă în România. “Am votat normal, am votat pentru o Românie democratică, respectată în lume, pentru o Românie în care fiecare român să aibă şansa să reuşească în viaţă, să ducă o viaţă normală, firească (…)”, a declarat imediat după ce a votat, premierul Ludovic Orban, notează România Liberă.

Victor Ciutacu, cinci concluzii amare de alegeri: ”Ziua în care democraţia egalizează geniile, tembelii, oamenii normali/decenţi şi scursurile societăţii”. Jurnalistul Victor Ciutacu face un bilanţ amar al alegerilor prezidenţiale, de la votul din diapora, până la manifestările diverse din campanie. Acesta afirmă că perioada alegerilor este una în care oamenii se manifestă la fel, indiferent de educaţie, notează Stiripesurse.ro.

New York Times, despre alegerile prezidenţiale: Românii vor să pună capăt anilor de scandaluri şi haos. Aşa îşi încep Kit Gillet şi Marc Santora articolul de pe The New York Times, în care vorbesc despre felul în care, la sfârşitul anului 2016, un partid populist (PSD) a câştigat alegerile şi a ajuns la putere promiţând cheltuieli sociale considerabile, reduceri de taxe şi continurea drumului european al ţării, titrează Ziare.com.

Fondurile de pensii private obligatorii aveau, în octombrie, active de peste 59,8 miliarde de lei, în creştere cu 27,1%. Titlurile de stat deţineau cea mai mare pondere în cadrul activelor, de 36,719 miliarde de lei, respectiv 61,36%. Pe locul doi de află acţiunile, cu 12,68 miliarde de lei (21,19%). Obligaţiunile corporative se situează pe locul al treilea din acest punct de vedere, cu 4,18 miliarde de lei, respectiv 6,99% din totalul activelor, potrivit Economica.net.

Electroputere Craiova, una dintre cele mai vechi fabrici din România, îşi închide producţia din decembrie, după 70 de ani de activitate. Din 4 secţii câte avea înainte de privatizarea din 2007, Uzina Electroputere a mai rămas cu două: secţia maşini rotative şi secţia transformatoare electrice. Pe prima a fost pus deja lacătul, iar utilajele au fost acoperite cu folii de plastic, spun sindicaliştii din Electroputere Craiova, publică Ziarul Financiar.

FCSB – ASTRA 1-3. Narcis Răducan, analiză fără reţineri: „Am observat ceva neobişnuit”. „Nu pot specula nimic. Ştiu că Vintilă a făcut schimbarea, el poartă semnătura schimbărilor pe care le face. Nu contează sugestiile pe care le primeşte din altă parte. Ce importanţă are cine a făcut schimbarea? (…), scrie Gsp.ro.

Bianca Andreescu, favorită să câştige Australian Open 2020. Simona Halep are şansa a 5-a. Australian Open este primul turneu de Grand Slam al anului 2020, iar casele de pariuri au prezentat deja cotele şi Bianca Andreescu, jucătoarea de origine română, este principala favorită să câştige trofeul. Canadianca are cota 7 pentru un triumf la primul turneu important din 2020, precizează Fanatik.ro.