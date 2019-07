Revista presei. 11 miniștri puși pe lista remaniabililor

Isărescu: România nu mai este croitorul Europei. Suntem mecanicul. Guvernatorul Mugur Isărescu a declarat miercuri că, deşi România era considerată croitorul Europei, datorită exporturilor de articole vestimentare, ţara noastră a devenit între timp mecanicul UE. Guvernatorul a făcut această comparaţie în contextul unor exporturi puternice din industria auto cu care ţara noastră s-a remarcat, potrivit Adevărul.

Calcule de etapă în PSD: 11 miniștri puși pe lista remaniabililor. Decizia va fi luată în două săptămâni.Pesediștii urmează să decidă, în ședința Comitetului Executiv programată peste două săptămâni, miniștrii care vor pleca din Guvern și înlocuitorii acestora. De asemenea, tot atunci vor fi prezentate date din sondajele de opinie comandate de partid pentru alegerea prezidențiabilului, au declarat pentru HotNews.ro, surse social democrate.

Judecătoarea Gîrbovan dă de pământ cu GRECO. Ce-a descoperit. Judecătoarea Dana Gîrbovan, președinte al UNJR, îi pune la zid pe experții GRECO, reproșându-le maniera în care au tratat chestiunea protocoalelor secrete din justiție. Potrivit judecătoarei, modul in care GRECO face referire la protocoalele secrete dintre Parchetul General si SRI reflectă dezinteresul expertilor anti-coruptie pentru ceea ce reprezintă, în realitate, cea mai mare amenințare la adresa independenței justitiei din România în perioada post-comunista: implicarea secretă a serviciilor de informații în actul de justiție”, relatează Cotidianul.

Alertă de la ANAF pentru românii cu datorii la stat. Ce spune ministrul Teodorovici. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a emis, miercuri, un comunicat de presă în care precizează că se va institui un sistem electronic de poprire asupra conturilor persoanelor cu datorii. Potrivit ANAF, poprirea se va efectua numai în limita sumelor înscrise în actele de executare silită, anunţă Evenimentul Zilei.

Iohannis, despre Secţia de investigare a infracţiunilor din justiţie: Guvernul să corecteze anomalia / Despre remaniere: Sper ca miniştrii de Interne şi Externe să fie schimbaţi din funcţie. Preşedintele Klaus Iohannis a solicitat, miercuri, ca Guvernul să vină cu o iniţiativă legislativă pentru a corecta „anomalia” care este Secţia de investigare a infracţiunilor din justiţie (SIIJ), precum şi alte neregularităţi din domeniu, urmând ca dezbaterea să aibă loc în Parlament. Iohannis a spus, referitor la remaniere, că speră ca miniştrii de Interne şi Externe să fie schimbaţi din funcţie, precizează Gândul.

Cinci eurodeputaţi români, aleşi în conducerea comisiilor permanente ale noului Parlament European. Cinci eurodeputaţi români au fost aleşi miercuri în conducerea comisiilor permanente ale noului Parlament European, cel mai important post urmând să fie ocupat de Adina Vălean, care va fi preşedintă a Comisiei pentru industrie, cercetare şi energie (ITRE), transmite Jurnalul.ro.

Turcan: Chiar dacă Neaga şi-a dat demisia, dezastrul din infrastructură rămâne. Preşedintele PNL Sibiu, deputatul Raluca Turcan, afirmă că premierul Viorica Dăncilă a găsit soluţia perfectă pentru a scăpa de promisiunea neonorată referitoare la darea în circulaţie a 180 kilometri de autostradă în acest an, prin demisia directorului CNAIR, Narcis Neaga, notează România Liberă.

Victor Ponta, atac la liderii PSD: Le-a trecut dușul rece! Au început iar să fumeze etnobotanice. Liderul Pro România, Victor Ponta, susține că nu sunt vești proaste pentru PSD sondajele care arată că partidul nu intră în turul doi la prezidențiale. Ponta consideră că ar trebui să fie un semnal de alarmă aceste vești, dar în schimb observă că anumiți lideri PSD s-au apucat ”iar să fumeze etnobotanice”, scrie Stiripesurse.ro.

USR avertizeaza ca PSD vrea sa creeze un soft paralel pentru fraudarea alegerilor. Deputatul USR de Diaspora Daniel Popescu sustine ca PSD si ALDE vor sa discrediteze Sistemul informatic de monitorizare a prezentei la vot si de prevenire a votului ilegal (SIMPV), astfel incat sa manipuleze rezultatele viitoarelor alegeri, informează Ziare.com.

Sorin Scarlat, noul şef al autostrăzilor din România, ar fi omul care a “pierdut” contractul cu Bechtel. Sorin – Florin Scarlat a fost numit miercuri director general al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), după ce Narcis Neaga şi-a dat demisia. Printre altele, noul şef al autostrăzilor s-a ocupat şi de proiectul – gigant al Autostrăzii Transilvania, fiind ultima persoană din CNAIR care a avut contractul original cu Bechtel, înainte de a fi “pierdut”, publică Economica.net.

Răspunsul lui Marius Budăi, ministrul Muncii, întrebat dacă sunt bani pentru pensii: Nu răspund cu da sau nu. Ministrul Muncii, Marius Budăi, a declarat, la Târgu-Jiu, că nu poate răspunde cu da sau nu la întrebarea dacă sunt bani la buget pentru plata pensiilor „din respect pentru părinţii şi bunicii noştri”. El a spus că în trimestrul doi din 2019 s-a înregistrat un excedent la fondul de pensii, titrează Ziarul Financiar.

Ianis Hagi a plecat de la Viitorul! Preşedintele clubului Viitorul, Gică Popescu, a dezvăluit că Ianis Hagi este deja plecat de la gruparea constănţeană, urmând ca transferul său la o altă echipă să se facă zilele următoare, transmite Gsp.ro.

George Puşcaş, contract cu Inter Milano! Ce se întâmplă cu falimentul lui Palermo. George Puşcaş este sub contract cu Inter Milano şi nu mai are nicio legătură cu Palermo. De la 1 iulie, atacantul echipei naţionale a României s-a întors la formaţia de pe “San Siro”, unde mai are contract până în vara anului viitor. În aceste condiţii, orice negociere pentru un viitor transfer sau împrumut se va purta cu oficialii formaţiei care a terminat pe locul 4 în sezonul trecut din Serie A, notează Fanatik.ro.