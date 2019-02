Revista presei. A luat în mormânt 190 de milioane de dolari

A luat în mormânt parole pentru suma de 190 de milioane de dolari. Capcana criptomonedelor. Cea mai mare companie de schimb de criptomonede din Canada, Quadriga, nu mai poate accesa fonduri în valoare de circa 190 de milioane de dolari, bani datoraţi utilizatorilor, după moartea subită a fondatorului, singurul care ştia parolele de acces ale banilor, notează Gândul.

Ce şanse are Toader să o împiedice pe Kovesi să ajungă şefa Parchetului European.Tentativa ministrului Justiţiei, Tudorel Toader, de a sabota o eventuală numire a Laurei Codruţa Kovesi în funcţia de procuror-şef al Parchetului European este sortită eşecului, susţin experţii din sistem, relatează Adevărul.

Grapini, despre Kovesi: „Nu pot vota!” Europarlamentarul Maria Grapini a anunță că, “din respect pentru miile de români care au suferit nevinovați”, va vota împotriva numirii fostei șefe a DNA Laura Codruța Kovesi ca procuror-șef european, precizează Cotidianul.

Dragnea și Tăriceanu, negocieri dure cu UDMR. Drepturi extinse pentru maghiari. Revine în atenție o lege declarată neconstituțională. În condițiile în care coaliția PSD-ALDE nu mai are majoritate, în scenă a intrat UDMR, singura formațiune care poate decide dacă trece sau nu bugetul de votul Parlamentului, notează Evenimentul Zilei.

Orban, întrebat despre o alianță cu USR și PLUS: Probabil va fi o alianță de guvernare.Președintele PNL Ludovic Orban a declarat marti seara, la TVR1, întrebat dacă s-ar așeza la masă cu USR și PLUS în vederea încheirii unei alianțe, că „probabil va fi o alianță de guvernare”, însă orice partid trebuie să își clarifice oferta electorală, potrivit Hotnews.ro.

Senatorul ALDE Daniel Zamfir propune verificarea la sânge a colaboratorilor Securității.Liderul senatorilor ALDE, Daniel Zamfir, a inițiat un proiect de lege care vizează modificarea Oronanței de Urgență 24 din 2008, privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității, propunând introducerea extinsă a unor noi categorii de persoane care să fie obligate să completeze declarații pe proprie răspundere că nu au colaborat cu serviciile secrete, înainte de 1989, transmite Jurnalul.ro.

Ministrul Tudorel Toader a publicat salariile angajaţilor din penitenciare. Tudorel Toader a publicat marţi, pe Facebook, salariile angajaţilor din penitenciare, în contextul în care sindicaliştii au anunţat că intenţionează să picheteze Ministerul Justiţiei pentru că, potrivit acestora, nu este aplicată legea cadru a salarizării unitare, scrie România Liberă.

Ministrul Apărării, după ce Rusia a criticat sistemul balistic din România: Nu vorbim de amenințări, ci de provocări, așa cum ne-a obișnuit. Ministrul Apărării Naționale, Gabriel Leș, spune, referitor la criticile aduse de Rusia referitoare la instalarea sistemelor balistice americane în România şi Polonia, ca nu este vorba despre o amenințare directa la adresa tarii noastre, raspunsul urmând sa vina din partea NATO, informează Stiripesurse.ro.

The Guardian scrie despre cazul Kovesi: Țara care vrea să-și blocheze propriul candidat la șefia Parchetului European, dar nu are drept de veto. Laura Codruța Kovesi și-a câștigat reputația de țar al anticorupției în România pentru încercările ei îndrăznețe de a înlătura acest flagel într-unul dintre cele mai corupte state din UE, scrie The Guardian într-un articol publicat miercuri care prezintă situația paradoxală din țară noastră, citează Ziare.com.

Mugur Isărescu refuză invitația senatorului Zamfir. Deși a afirmat în mai multe rânduri că are disponibilitatea de a dialoga cu cei din Parlamentul României, guvernatorul BNR a refuzat invitația de a se prezenta în fața comisiilor economice și de buget-finanțe ale Senatului, titrează QMagazine.

Străinii au adus anul trecut peste 450 de milioane de euro în agricultură. Americanii de la Bunge au contribuit cu jumătate. Acţionarii străini au adus, anul trecut, filialelor lor din România cu activităţi în agricultură peste 450 de milioane de euro, din care mai bine de jumătate reprezintă investiţia americanilor de la Bunge. O altă treime din sumă a venit în industria lactatelor dominată de jucători francezi, publică Economica.net.

Cât de realistă este aderarea României la euro în 2025? Ce spun economiştii: Perspectivele de aderare la euro s-au redus dramatic. Comisia de Prognoză a publicat duminică planul de aderare a României la zona euro, în care termenul de aderare cel mai optimist este 2025 şi cel mai pesimist 2030. Raportul a fost însă redactat înainte de publicarea or­donanţei 114, care a schimbat radical datele pro­blemei, aceasta pe­ricli­tând, în opinia eono­miştilor, şansele României de a adera curând la zona euro, relatează Ziarul Financiar.

Exclusiv – Alexandru David, interviu nemilos pentru GSP: „M-am hotărât oficial să fac asta cu toți cei care atacă Dinamo!” Președintele lui Dinamo, Alexandru David, 39 de ani, anunță că nu mai face nicio concesie și va răspunde fără menajamente oricui atacă clubul pe care îl conduce, scrie Gsp.ro.

Bombă! Toni Conceicao, dat afară o oră de la CFR Cluj de Neluțu Varga! Jose Peseiro, dorit de patron! Situație explozivă la liderul Ligii 1 Betano. Cristi Panin a fost concediat de patronul ardelenilor pentru că nu i-a răspuns la un SMS. Fanatik.ro a aflat însă bomba momentului: Toni Conceicao a fost dat afară o oră de la CFR Cluj de Neluțu Varga!