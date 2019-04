Revista presei. A venit iepuraşul PSD pentru primari

A venit iepuraşul PSD pentru primari. Mandatul aleşilor locali se măreşte la cinci ani. Cu aproximativ o lună până la alegerile europarlamentare, PSD încearcă să-şi mobilizeze primarii din provincie şi a depus un proiect care prevede prelungirea mandatului primarilor şi consilierilor locali şi judeţeni de la patru la cinci ani. Principalul argument al social-democraţilor este că în patru ani, primarii nu au timp să-şi îndeplinească promisiunile electorale, relatează Adevărul.

Mingea la Cotroceni: Cum joacă Iohannis remanierea PSD! Prima reacţie de la Cotroceni la remanierile decise miercuri de Comitetul Executiv al PSD. Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, referindu-se la propunerile de remaniere înainte de premierul Viorica Dăncilă, că prima sa impresie este că remanierea se face pentru ca lucrurile să meargă mai prost. Acesta a susţinut totodată că prin această remaniere PSD vrea să întărească asaltul asupra justiţiei, potrivit Cotidianul.

Tudorel Toader şi-a anunţat demisia din funcţia de ministru. Decizia lui Tudorel Toader survine la o zi după ce Comitetul Executiv Naţional al PSD i-a retras sprijinul politic. Tudorel Toader a intrat în colimatorul puterii şi, implicit, a liderului PSD Liviu Dragnea, în momentul în care a tergiversat adoptarea OUG-urilor dorite de social-democraţi pe justiţie, notează Evenimentul Zilei.

Toader, după revocare: Voinţa premierului este decisivă, o voi respecta / Ce părere are despre posibilul său înlocuitor la Ministerul Justiţiei. Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a declarat că premierul Viorica Dăncilă i-a transmis că îi cere să aprecieze cu privire la demisie, ministrul subliniind că Guvernului aparţine premierului şi că voinţa acestuia este decisivă şi o va respecta. „Aş face o mare greşeală să mă pronunţ”, a declarat Toader referitor la Eugen Nicolicea, propunerea pentru fotoliul de ministru al Justiţiei, titrează Gândul.

Guvernul Dăncilă vrea să facă pod peste Dunăre la Zimnicea, Teleorman, în parteneriat public-privat/ A fost aprobat memorandum. Podul peste Dunăre Svishtov – Zimnicea se corelează cu alte obiective de investiţii de infrastructură propuse să se realizeze în parteneriat public-privat în zona de sud a României, respectiv cu Autostrada Bucureşti – Alexandria – Craiova – Drobeta Turnu Severin – Lugoj, cât şi la nivel de regiune România – Bulgaria, precizează Guvernul, menţionează Hotnews.ro.

Călin Popescu Tăriceanu: „Augustin Lazăr trebuia demis. Nu pensie grasă, ci dosar penal”. „Augustin Lazăr trebuia demis pentru faptele sale şi nu lăsat să se pensioneze, cocoţat de premii şi distincţii; în orice caz nu cu o pensie imensă. Augustin Lazăr a făcut la Aiud poliţie politică şi trebuie să dea socoteală pentru faptele sale. Nu pensie grasă deci, ci dosar penal. (…) Procurorul comunist Augustin Lazăr, ”având competenţe decizionale juridice”, a respins repetat eliberarea unor deţinuţi politici constatând, ca preşedinte al comisiei de eliberare, că respectivii deţinuţi nu şi-au revizuit atitudinile anticomuniste. Acest lucru îl transformă, în mod automat, în colaborator al Securităţii ca poliţie politică, a scris Tăriceanu, titrează Jurnalul.ro.

Dragnea vrea o lege care să sancţioneze calitatea dublă a produselor. Liviu Dragnea a anunţat că va depune un proiect de lege prin care să poată fi sancţionate firmele străine care vor vinde produse de calitate mai slabă decât în ţările de origine. “Dacă cineva îşi va mai permite să aducă în România produse care sunt de calitate mai slabă decât la ei în ţară, să plătească şi să le scoatem magazinele din ţară”, a ameninţat liderul PSD, potrivit România Liberă.

Liviu Dragnea îi atacă pe socialiştii europeni: ”M-am văzut cu ei! M-am văzut degeaba”. Liviu Dragnea a participat, la Suceava, la alegere noului preşedinte PSD Suceava. În conferinţa de presă de la final Dragnea a spus că s-a întâlnit la Madrid cu socialiştii europeni „degeaba”. Dacă la Madrid liderii socialiştilor europeni au căzut de acord cu Liviu Dragnea, ulterior relaţiile s-au răcit total. Preşedintele Partidului Socialiştilor Europeni, Serghei Stanishev, anunţa ulterior că relaţiile cu PSD sunt îngheţate până la alegerile europarlamentare, relatează Ştiripesurse.ro.

USR face apel la UDMR, Pro Romania şi minorităţi să nu voteze modificările Codului Penal: Avem posibilitatea să blocăm acest proiect! Deputatul USR Stelian Ion a facut un apel la parlamentarii UDMR, Pro Romania şi din partea minorităţilor naţionale să nu voteze modificările aduse Codului Penal în Camera Deputaţilor, care va reexamina proiectul după deciziile CCR, în calitate de for decizional în acest caz, scrie Ziare.com.

Teodorovici: Rambursarea taxei auto se va face până la sfârşitul lunii mai. Ministrul Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici, a anunţat într-o conferinţă de presă, la Bistriţa, devansarea termenului până la care se va face rambursarea taxei auto către cei care nu au primit încă aceste sume, pentru sfârşitul lunii mai. Potrivit ministrului, deciziile de impunere trebuie finalizate de către toate administraţiile fiscale judeţene până la sfârşitul lunii în curs, în caz contrar şefii acestor instituţii îşi vor pierde funcţiile, potrivit Economica.net.

Eugen Teodorovici schimbă „filozofia”: Ministrul Finanţelor vrea să schimbe modul în care se împrumută România. Eugen Teodorovici a declarat, într-o conferinţă de presă, că România se va împrumuta în continuare pentru că aşa funcţionează totate economiile din lume, însă din a doua parte a anului va fi schimbată „filozofia” după care se vor face împrumuturile externe, urmând ca ţara să nu se mai împrumute pentru anul în curs, ci pentru anii care vor urma. Ministrul Finanţelor Publice a mai spus că în acest an România se va împrumuta pentru a acoperi partea de deficit bugetar, care este de 28 de miliarde de lei şi că are şi foarte multe scadenţe, notează Ziarul Financiar.

Completurile specializate, avizul CSM şi manipularea opiniei publice. CCR are de stabilit dacă instanţele de judecată şi cu precădere ÎCCJ sunt obligate să constituie completuri specializate pentru judecarea anumitor tipuri de cauze. Problema este una de principiu. La noi, însă, totul se personalizează. Nu legalitatea şi echitatea actului de justiţie contează, ci măsura în care acestea pot să îl scape de închisoare sau nu pe un anume ins. Un ins pe care îl dorim la puşcărie măcar şi pentru o oră, pentru ca după aceea o viaţă întreagă să îl numim „penal”, relatează QMagazine.ro.

Gică Hagi despre Guardiola: „Asta nu face parte din nicio strategie!”. Ce îi lipseşte Viitorului pentru a copia modelul Ajax Amsterdam. Gică Hagi a vorbit despre meciul splendid din returul „sferturilor” Ligii Campionilor dintre Manchester City şi Tottenham (4-3, în tur 0-1), în care Pep Guardiola a spus adio Ligii. „Regele” cere ajutorul statului pentru a putea copia modelul Ajax Amsterdam, potrivit Gsp.ro.

Atenţie, fetelor! Adevăratul motiv pentru care francezii au ales Rouen ca loc de disputare a semifinalei Fed Cup. Din 2012 şi până în prezent, sala Kindarena din Rouen a fost gazdă la doar două meciuri jucate de echipa Franţei de Cupa Davis. Niciuna de Fed Cup! În ambele ocazii însă, Julien Benneteau a evoluat în meciurile de dublu, iar fostul tenismen nu a uitat atmosfera electrizantă pe care o conferă micuţa sală din Normandia, deşi are o capacitate de sub 5000 de locuri. Iar sprijinul publicului, într-un număr nu foare mare, poate deveni un atu cheie în disputa din weekend, prin prisma acusticii pe care sala o are!, informează Fanatik.ro.