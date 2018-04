Revista presei. Acuzaţii explozive ale lui Traian Băsescu

O serie de declaraţii ale preşedintelui PNL, Ludovic Orban, anunţul ministrului Afacerilor Interne, Carmen Dan, referitor la plata pensiilor pentru cadrele din sistem, precum şi costul despăgubirilor pentru deţinuţi, dar şi reacţiile la anunţul lui Dacian Cioloş privind înfiinţarea partidului “Mişcarea România Împreună” sunt printre principalele subiecte ale zilei de 1 aprilie.

Acuzaţii explozive ale lui Traian Băsescu. „Niciodată nu am fost informat de protocolul dintre Parchet şi SRI. Procurorii, nişte slugi care au încălcat legea”. Fostul preşedinte Traian Băsescu, în mandatul căruia SRI şi Parchetul General au încheiat protocolul de colaborare, susţine că nu a fost informat niciodată de existenţa acestui document. „Pot să vă spun în mod cert că nu am ştiut de acest protocol secret niciodată până astăzi. Aici sunt martori şefii de instituţie. Un protocol de asemenea importanţă nu avea niciun motiv să fie un protocol secret. Trebuiau să îşi asume că este un mod de lucru şi să îl facă public şi să fie pus în dezbatere public. Nu trebuiau să îl facă un document strict secret, este absolut incorect”, a declarat Băsescu la B1, inistând că „niciodată nu am fost informat de acest protocol”, conform Gândul.

Firea promite mult și face puțin. Promisiunile actualului edil-șef al Capitalei par că nu se mai termină, iar Firea ajunge astfel o motopompă care numai cu asta se ocupă: face promisiuni. Începute în campania electorală, vorbele frumoase ale primarului general nu contenesc să încânte urechile bucureștenilor. De la spații verzi la trafic, parcări, gratuități, la căldura din locuințe, construcția de grădinițe și spitale, nimic nu pare prea greu pentru cel mai harnic gospodar al urbei, scrie Cotidianul.

Cioloș pierde un aliat important după anunţul de lansare a partidului. Lovitură cruntă de imagine. După ce fostul premier Dacian Cioloş a anunţat, vineri, că a depus la tribunal cererea de înfiinţare a partidului „Mişcarea România Împreună”, apare o primă ruptură care ar putea cauza probleme pe viitor. Anunțul a fost făcut de un fost membru al echipei de cabinet. Fostul ministru pentru dialog social în guvernul condus de Dacian Cioloş, Violeta Alexandru, a anunţat, sâmbătă, că va înceta colaborarea cu „echipa Cioloş”, după anunţul fostului premier privind înfiinţarea partidului „Mişcarea România Împreună”, transmite Evenimentul zilei.

Despăgubirea deţinuţilor va costa statul român între 370 şi 550 milioane de euro, susțin sindicatele din Administrația Penitenciarelor. Sindicatele din Administraţia Naţională a Penitenciarelor afirmă că despăgubirea deţinuţilor care au stat în condiţii necorespunzătoare va costa statul român între 370 şi 550 de milioane de euro şi susțin că, periodic, trebuie să corecteze “încercările de dezinformare ale ministrului Justiţiei”.”Mai nou, încearcă să ne convingă că, deşi a avansat sume de bani pentru despăgubiri, n-a făcut-o”, susţin sindicaliştii, informează Hotnews.ro.

Un deputat USR dezinformează. Ministerul Fondurilor Europene reacționează dur. OLAF nu se află în minister. Ministerul Fondurilor Europene (MFE) a anunțat că nicio delegație a Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF) nu s-a aflat, recent, şi nu se află la București pentru a efectua controale, a precizat, sâmbătă, ministerul de resort, într-un comunicat de presă, ca replică la informaţiile apărute în spaţiul public referitoare la un presupus control al inspectorilor europeni în cadrul instituţiei din România, potrivit Jurnalului naţional.

Dan Barna:” USR are drum comun cu partidul lui Cioloș”. Dan Barna, liderul USR apreciază că ”drumul lui Dacian Cioloş, al lui Vlad Voiculescu şi al celorlalţi colegi din RO100 este comun cu al USR”, aşteptându-se să găsească ”soluţii inspirate” de colaborare. Dan Barna scrie, sâmbătă, pe Facebook, că ”singura şansă de politică decentă în România sunt oamenii valoroşi”, informează România liberă.

Opoziţia intră în campanie electorală: Atacuri dure la adresa coaliţiei şi promisiuni care nu s-au realizat 28 de ani. Realizarea tronsonului de autostradă dintre Piteşti şi Sibiu reprezintă o prioritate pentru liberali, a afirmat, sâmbătă, preşedintele PNL, Ludovic Orban. “Este o prioritate zero pentru noi, iar eu am demonstrat în mandatul de ministru al Transporturilor că am fost nu doar preocupat, ci că am făcut paşi înainte foarte semnificativi. Într-un an şi şapte luni de mandat am pornit de la zero, am realizat studiul de fezabilitate, am aprobat indicatorii tehnico-economici, am pregătit documentaţia de licitaţie pentru realizarea acestui proiect”, a declarat Orban la Piteşti, în cadrul unei conferinţe de presă, relatează Stiripesurse.ro.

Fără penali în funcţii publice: A început strângerea de semnături. Forumul Democrat al Germanilor şi Dan Perjovschi se alătură iniţiativei USR. Preşedintele Uniunii Salvaţi România (USR), deputatul Dan Barna, crede că peste un milion de români vor susţine iniţiativa partidului “Fără penali în funcţii publice”, la care s-au alăturat, de joi şi până astăzi, Forumul Democrat al Germanilor din România şi cunoscutul artist Dan Perjovschi. Iniţiativa USR are ca scop modificarea articolul 37 din Constituţie care reglementează dreptul de a fi ales, prin adăugarea unui nou alineat, scrie Ziare.com.

Soprana japoneză care trăieşte de 15 ani în România: „Mă întristez când îi aud pe români vorbind urât despre propria ţară“. Japoneza Ato Sumi Kawara trăieşte la Cluj-Napoca de aproape 15 ani şi spune că nu vrea să plece, chiar dacă nu reuşeşte să câştige suficient aici şi trebuie să muncească în fiecare vară în Japonia. Colaboratoare permanentă a Operei Naţionale Române din Cluj, tânăra soprană s-a ataşat de patria sa adoptivă şi a ajuns să o iubească mai mult chiar decât unii români, potrivit Adevărul.

Carmen Dan: Pensiile vor fi livrate înaintea Paştelui. Pensiile vor fi livrate înaintea sărbătorilor de Paşte, anunță ministrul Afacerilor Interne. Carmen Dan a scris sâmbătă pe pagina sa de Facebook că a primit la rândul său asigurări în acest sens de la conducerea Casei de Pensii a MAI. “Cei care au conturi bancare vor primi pensia pe 5 aprilie, iar ceilalţi o vor primi în funcţie de livrările făcute de Poşta Română”, afirmă Carmen Dan, conform Rfi.ro.

Tablouri ”împușcate” la Revoluție au fost restaurate. Specialiștii au folosit bisturiu, pensetă și culori. Tablouri ”împușcate” la Revoluție au fost restaurate de specialiști cu bisturiu, pensetă, pensule și culori. ”Doctorii de tablouri” au ”vindecat” miraculos și lucrări ale pictorului român impresionist Marius Bunescu, distruse la Revoluție, când în Muzeul Național de Artă s-a tras cu proiectile cu napalm. Specialiștii laboratorului de restaurare a picturilor din Muzeul Municipiului București au prezentat câteva dintre tainele muncii lor, relatează Libertatea.

R. Moldova intră în top 10 al ţărilor de unde ne vin cei mai mulţi turişti. Peste 2,7 milioane de turişti străini au vizitat România anul trecut, în creştere cu 11,3% faţă de 2016, însă aceştia au cheltuit în medie cu 9% mai puţin. Cei mai mulţi vin din Germania, iar cei mai cheltuitori au fost, din nou, israelineii, arată datele Institutului Naţional de Statistică (INS). Moldovenii se plasează pe locul zece în topul turiștilor străini care vin în România, anunţă Economica.net.

Când ai resurse şi nu ştii ce să faci cu ele. Cum Ungaria poate să facă ceea ce România nu este în stare. ”Un pas important este dezvoltarea platformei regionale de contractare (regional booking platform), care respectă toate prevederile în vigoare din 3 noiembrie 2013. Formarea unei burse lichide de gaze care să se bucure de sprijinul industriei şi care să echilibreze preţul regional al gazului sunt obiective atât de importante, încât fiecare jucător ar trebui să le atingă, atât în Ungaria, cât şi în ţările vecine.“ Paragraful este extras din raportul pe 2014 realizat de compania de transport al gazului din Ungaria, FGSZ, şi arată cum o ţară lipsită aproape în totalitate de resurse şi-a construit încă de acum cinci ani rolul de hub regional. Ungaria dovedeşte prin strategia paşilor mici că nu este important la cine e resursa, ci cum poţi să creezi bogăţie locală prin resursa altora, notează Ziarul financiar.

Incidente pe “Oblemenco”! S-au folosit gazele lacrimogene. CSU Craiova – CFR Cluj este derby-ul etapei a treia din play-off, iar fanii celor două echipei au dorit să asiste pe viu la meciul de pe stadionul “Ion Oblemenco”. Clujenii sunt susţinuţi de o micuţă galerie, care a avut probleme înaintea startului partidei, relatează Fanatik.ro.

Unic în lume: Pustai a recidivat și a recitat poezii de Nichita Stănescu și Adrian Păunescu după victoria de la Voluntari. Gaz Metan Mediaș a obținut sâmbătă a doua victorie din play-out, impunându-se cu 2-1 pe terenul lui FC Voluntari. Cristi Pustai și-a ținut încă o dată promisiunea, astfel că la conferința de după meci a recitat nu una, ci două poezii. “A mea”, de Adrian Păunescu, și “Emoție de toamnă”, scrisă de marele Nichita Stănescu, au fost cele două poeme recitate de Pustai, potrivit Gazetei sporturilor.