Revista presei. Adrian Năstase cere Congres extraordinar în PSD

Declaraţiile preşedintelui Klaus Iohannis despre modificarea legilor justiţiei, anunţul ministrului Justiţiei, Tudorel Toader, potrivit căruia ia în calcul să sesizeze instanţa în cazul deciziei CSM, precum şi protestul taximetriştilor, dar şi schimbul de replici dintre preşedintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, şi senatorul USR Mihai Goţiu sunt printre principalele subiecte ale zilei de 21 decembrie.

Adrian Năstase cere Congres extraordinar în PSD. Se consideră prima țintă a statului paralel. Fostul premier din perioada 2000-2004, Adrian Năstase, a declarat în această seară, în cadrul unei emisiuni la TVR, că România ar trebui să își schimbe forma de guvernământ, dintr-una semiprezidențială în una prezidențială, după model american. În aceeași emisiune, Năstase l-a acuzat pe președintele Klaus Iohannis că dezinformează atunci când spune că România ar putea avea soarta Poloniei în relația cu Consiliul Europei, transmite Evenimentul Zilei.

Iohannis, despre legile Justiţiei: Este un risc evident să ajungem în situaţia Poloniei. Mă gândesc la referendum. Ministrul Justiţiei mă evită. Într-o discuţie de final de an cu jurnaliştii, preşedintele Klaus Iohannis a spus că PSD se grăbeşte să adopte legile Justiţiei pentru că au intrat „penalii în panică“, în condiţiile în care a trecut un an de când au preluat puterea cei din PSD şi ALDE. Şeful statului susţine că România ar putea fi sancţionată de Comisia Europeană exact după modelul Poloniei din cauza legilor Justiţiei. “Dacă cineva crede că modificările netransparente la legile Justiţiei nu vor avea urmări, înseamnă că e căzut din lună“, a declarat Klaus Iohannis la întâlnirea cu jurnaliştii acreditaţi la Cotroceni, potrivit Adevărul.

Propunerea care îi pune la muncă pe procurori. Procurorii ar putea fi nevoiți să muncească mai mult și mai serios la un dosar. Ministerul Justiţiei a propus, miercuri, oficial, în Comisia parlamentară specială care se ocupă de legile Justiţiei și de Codurile penale, ca sintagmele “bănuială” şi “suspiciune rezonabilă” din Codul de procedură Penală să fie înlocuite cu “probe sau indicii temeinice”. Propunerea a fost prezentată de secretarul de stat din Ministerul Justiției, Mariana Moţ, informează Cotidianul.

PSD ia în calcul sesiuni extraordinare pentru modificarea Codurilor penale. PSD ia în calcul convocarea unei sesiuni extraordinare parlamentare în luna ianuarie pentru a transpune în legislaţia românească Directiva europeană privind prezumţia de nevinovăţie, au precizat, miercuri, surse parlamentare. Sursele citate au arătat că PSD se grăbeşte cu elaborarea proiectul privind transpunerea Directivei referitoare la prezumţia de nevinovăţie dat fiind faptul că în luna aprilie expiră termenul de transpunere, în caz contrar exitând posibilitatea intrării în procedură de infrigement, conform Gândul.

Parlamentul a schimbat regulile privind demiterea conducerii arbitrului telecom în ciuda avertismentelor de la Bruxelles: Ce salariu va avea Sorin Grindeanu. Parlamentul a adoptat în această săptămână modificări majore în privinţa numirii şi demiterii conducerii arbitrului telecom (ANCOM), dar şi în privinţa salarizării conducerii acestei autorităţi care reglementează piaţa de peste 4 miliarde euro a comunicaţiilor. Unul dintre amendamentele aprobate prevede că respingerea în Parlament a raportului anual al ANCOM duce la demiterea conducerii autorităţii. Într-o scrisoare oficială transmisă luna trecută de oficialii europeni autorităţilor române se arată că o astfel de prevedere ar putea afecta serios independenţa acestei autorităţi de reglementare, scrie Hotnews.ro.

Sorin Grindeanu a uitat că a fost premier. Amănunte picante ies la lumină din scurta activitate de prim-ministru deținută de fostul social-democrat de Timiș, Sorin Mihai Grindeanu. Acesta a omis, atât la părăsirea Palatului Victoria, dar și cu ocazia numirii sale în funcția de președinte al ANCOM, să menționeze în declarațiile de avere, la capitolul venituri, funcția de prim-ministru și sumele salariale încasate în această calitate. De altfel, ambele documente, unul din vară, iar altul completat la începutul acestei luni, acreditează ideea că Grindeanu a lucrat, în ultimul an fiscal, la Consiliul Județean Timiș și la Camera Deputaților, potrivit Jurnalului Naţional.

Toader: Riscăm infringement pe Justiție la 1 aprilie 2018. Surse europene: Nu riscăm nimic până în octombrie 2018. Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, explica marți că România riscă declanșarea procedurii de infringement pe justiție din partea Comisiei Europene, dacă nu transpune în legislația națională directiva 343/2016 până la 1 aprilie 2018, fapt care ar motiva graba cu care comisia Iordache modifică legile justiției. Surse europene au precizat că România nu riscă vreo sancțiune înainte de octombrie 2018, conform Rfi.ro.

Tăriceanu și Goțiu, polemici dure în Parlament. Președintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu și senatorul USR Mihai Goțiu s-au contrat pe holurile Parlamentului, fiecare acuzându-l pe celălalt că încalcă regulamentul Senatului. ”Vreau să-i transmit domnului preşedinte, şi să-i transmiteţi şi dumneavoastră, că este un regulament pe care trebuie să-l respecte. Iar faptul că astăzi a trecut o lege cu încălcarea acestui regulament arată cum e condusă discreţionar România. Felicitări, domnule preşedinte!”, i-a spus Mihai Goţiu lui Călin Popescu Tăriceanu pe holul de la intrarea în sala de Birou Permanent al Camerei Deputaţilor, relatează România Liberă.

Tudorel Toader aruncă în aer situația șefei DNA: “Nu putem ca unii să fie deasupra legii și alții să fie sub lege. Eu pot doar să propun revocarea”. Tudorel Toader a auncat în aer situția șefei DNA, Laura Codruța Kovesi! La Antena 3, ministrul Justiției a anunțat că a luat decizia în ceea ce privește revocarea sau menținerea la conducerea DNA a lui Kovesi. ”Dacă cineva nu dă curs unei comisii, e pus sub anchetă în SUA. Nu putem ca unii să fie deasupra legii și alții să fie sub lege”, a declarat Tudorel Toader., potrivit Stiripesurse.ro.

Tudorel Toader ia în calcul să dea în judecată CSM, după ce a fost găsit vinovat de încălcarea independenţei justiţiei. Ministrul Justiţiei Tudorel Toader anunţă pe Facebook că “ia în calcul” să se adreseze instanţei de contencios administrativ după ce colegii din Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) au decis marţi, cu majoritate de voturi, că el a încălcat independenţa Justiţiei prin declaraţiile date despre dosarul Belina. Intenţia ministrului de a da în judecată CSM este o premieră în politica românească. Ministrul Justiţiei este membru de drept al CSM, scrie Ziare.com.

Cum au profitat unii taximetrişti de protestul colegilor: au cerut de trei ori mai mult pentru o cursă. În timp ce aproape 5.000 de taximetrişti manifestau în Piaţa Victoriei împotriva pirateriei, la Gara de Nord, de exemplu, alţi taximetrişti profitau de călătorii care aveau nevoie de un taxi şi îi convingeau să plătească de 3-4 ori mai mult pentru o cursă, conform Libertatea.

Noua lege Bauspar s-a reîntors în Parlament. Discuţiile despre repornirea sistemului, care acum e pe moarte, vor fi reluate în februarie. Chiar dacă, în Cehia, de exemplu, restaurarea tuturor locuinţelor comuniste s-a realizat prin sistemul nemţesc de economisire-creditare, în România, un raport al Curţii de Conturi a blocat acum doi ani sistemul Bauspar. Un nou proiect de lege care să fie şi pe placul Curţii a fost promovat, dar de aproape un an se plimbă printre comisiile de specialitate din Parlament. Acum a fost din nou întors către Comisiile de Buget Finanţe şi discuţiile se vor relua în februarie, după vacanţa parlamentară. Până atunci, activitatea celor două bănci pentru locuinţe din România este redusă la minimum posibil, potrivit Economica.net.

Hipermarketurile, ca tancurile: Comerţul a pierdut 20.000 de chioşcuri şi magazine alimentare în trei ani. Hipermarketurile au devenit anul acesta cel mai popular format de magazine de unde românii îşi cumpără produse de uz curent, depăşind alimentarele tradiţionale. Mai exact, acestea din urmă asigură o treime din tot universul de comerţ şi HoReCa (în volum, ca număr de unităţi), însă au doar 13,3% din vânzări, informează Ziarul Financiar.

Simona Halep a decolat spre sezonul 2018! Iată primele destinaţii. Sezonul 2018 va începe în foarte scurt timp pentru liderul mondial al circuitului feminin, Simona Halep. Aceasta a plecat alături de echipa sa spre Thailanda în această seară.

2018 se anunţă a fi cel mai interesant şi totodată dificil sezon din cariera Simonei Halep, notează Fanatik.ro.

Cel mai hulit stelist rupe tăcerea! “O ieșire în oraș nu înseamnă băutură, curve, lăutari și manele”. “Becali a fost mințit!” Mijlocașul de 27 de ani Cătălin Golofca rupe tăcerea într-un interviu în care vorbește despre experiența de la FCSB, recunoaște că a fost lucrat de oameni din interior și comentează declarația patronului “credea că toate curvele de aici sunt ale lui”, scrie Gazeta Sporturilor.