Revista presei. Afacerile din spatele miniștrilor

Afacerile din spatele miniștrilor, ce ştie Tăriceanu despre revocarea lui Kovesi, precum şi atac dur din Parlamentul European la adresa lui Liviu Dragnea, dar şi ce avere are Elon Musk, geniul din spatele Tesla sunt printre principalele subiecte ale zilei de 11 februarie.

Afacerile din spatele miniștrilor. Nouă femei are Guvernul Dăncilă, dintre care una este divorțată, Lia-Olguța Vasilescu, iar alta, Ioana Bran, nu este căsătorită. Indiferent dacă au sau nu certificatul de căsătorie la activ, partenerii sau partenerele miniștrilor din Executivul Dăncilă se înțeleg bine nu doar în viața de cuplu, ci și în cea de afaceri. Se susțin reciproc și se ajută când vine vorba de viața profesională și de bunăstarea familiei lor, potrivit Cotidianul.

Ponta, despre excluderea lui Chirica: Dragnea, ca orice PD-ist de la Şcoala lui Băsescu, face curăţenie în partid pe principiul „niciun pesedist să nu rămână în PSD“. Fostul lider al PSD Victor Ponta comentează excluderea primarului Iaşiului Mihai Chirica din partid, spunând că acesta a fost exclus pentru că a sprijinit Guvernul Tudose, tot aşa cum el a fost exclus pentru sprijinul faţă de Guvernul Grindeanu, concluzia sa find că Dragnea, „ca orice PD-ist de la Şcoala lui Băsescu“, face curăţenie în partid pe principiul „niciun pesedist nu mai trebuie să rămână în PSD”, relatează Adevărul.

Tăriceanu, despre abuzul în serviciu: „Eu cred într-o soluție de echilibru”. România are în acest moment cea mai excesivă reglementare privind abuzul în serviciu, a declarat preşedintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, lider ALDE, pledând astfel pentru o soluţie de echilibru în acest caz, precizează Evenimentul Zilei.

Ce ştie Tăriceanu despre revocarea lui Kovesi: Decizia nu e la Parlament. Preşedintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, a răspuns că decizia privind revocarea şefei DNA, Laura Codruţa Kovesi, nu este a Parlamentului, întrebat dacă aceasta ar trebui revocată după dosarul Microsoft, informează Gândul.

Teodorovici: Toți contribuabilii sunt asigurați din punct de vedere medical. Toți contribuabilii sunt asigurați din punct de vedere medical, da asigurări ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, referitor la Formularul 600. El subliniază totodată că, până la 25 martie, la nivelul Guvernului, se va face un act normativ care va schimbă mecanismul “într-unul foarte simplu”, notează Hotnews.ro.

Erdogan: Bashar al-Assad e un criminal. Preşedintele sirian, Bashar al-Assad, este un „criminal”, a declarat, ieri, preşedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, respingând orice posibilitate de restabilire a relaţiilor sau cooperării cu liderul ţării vecine sfâşiate de război, scrie Jurnalul.ro.

Invitație istorică: președintele sud-corean, așteptat în Nord „cât mai curând posibil”. Noi semne privind o posibilă detensionare relațiilor încordate dintre Coreea de Nord și Coreea de Sud. După ce delegațiile sportive ale celor două state au defilat sub drapel comun vineri la deschiderea JO de iarnă din Coreea de Sud, sora dictatorului din Nord, Kim Yo-jong, l-a invitat pe preşedintele sud-coreean, Moon Jae-in, la Phenian „cât mai curând posibil”, titreazăRfi.ro.

Călin Popescu-Tăriceanu, despre PNL, audierea în Comisia SRI și decizia ministrului Justiției. În urma anunțului făcut de ministrul Justiției, Tudorel Toader, cu privire la decizia care va fi luată în cazul șefei DNA, președintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, a afirmat că ministrul Justiției nu l-a informat în acest sens, relatează România Liberă.

Atac dur din Parlamentul European la adresa lui Liviu Dragnea: ‘Guvernul-marionetă cimentează frăţia corupţilor’. “Guvernul-marionetă nr. 3 al condamnatului Dragnea cimentează frăția corupților și penalilor și îngroapă încrederea în România. Darius Vâlcov, condamnat la 8 ani în penitenciar, după judecarea fondului, întărește frăția penalilor din PSD. Alături de ALDE, PSD se mândrește la guvernare cu penali, plagiatori, agramați, mincinoși și incompetenți. “Unde-s mulți, puterea crește” a devenit unde-s mulți penali, puterea penalilor crește, notează Stiripesurse.ro.

Ministrul Finanțelor anunță cum se modifică Declarația 600. Ministrul Finanțelor Eugen Teodorovici spune că, pe viitor, românii obligați să depună Declarația 600 nu vor mai avea bătăi de cap. Mai întâi, pentru că valoarea contribuțiilor li se va calcula în funcție de venitul estimat, nu în funcție de cel realizat în anul precedent, că până acum. În plus, depunerea declarației se va face mult mai ușor, online, potrivit Ziare.com.

Guvernul ia şi în acest an 90% din profitul companiilor de stat. 90% din profitul realizat anul trecut de firmele de stat va fi vărsat la buget, sub formă de dividende, potrivit unui memorandum care urmează să fie discutat în Guvern, publică Economica.net.

Ce avere are Elon Musk, geniul din spatele Tesla şi omul care a intrat în istorie după ce a produs şi lansat alături de Space X cea mai puternică rachetă din lume. Miliardarul american Elon Musk la 46 de ani este al 41-lea cel mai bogat om din lume cu o avere estimată la 21 mld. dolari, conform topului miliardarilor al Bloomberg. Este co-fondator şi directorul executiv al Tesla Inc., Boring Co. şi SpaceX, compania ce a lansat cea mai puternică rachetă în spaţiu – Falcon Heavy, precizează Ziarul Financiar.

Mașini confiscate de ANAF, scoase la licitație. Ce autoturisme poți cumpăra cu 1.000 de lei. Mașini confiscate de ANAF, scoase la licitație în luna februarie. ANAF vinde autoturisme precum Opel, Peugeot sau Renault la prețuri de pornire care încep de la 1.000 de lei, titreazăLibertatea.

Dan Petrescu s-a enervat și a făcut acuze grave după FCSB – CFR 1-1: “Arbitrul se ținea de gât cu steliștii la pauză!” FCSB și CFR Cluj au terminat la egalitate, 1-1. Dan Petrescu, antrenorul celor de la CFR Cluj, a criticat dur maniera de arbitraj a lui Mircea Bîrsan și penalty-ul acordat pentru echipa roș-albastră în minutul 76, notează Gsp.ro.

Hagi, nervos! Mesaj în italiană pentru Fiorentina: “I-au dat reject”. Cei de la Fiorentina l-au înfuriat teribil pe Gică Hagi! Ce mesaj le-a transmis în italiană după Juventus – Viitorul 0-1. Gică Hagi a vorbit la finalul partidei câştigate de Viitorul Constanţa graţie lui Ianis despre nedreptăţile la care fiul său a fost supus la Fiorentina şi le-a transmis acestora un mesaj în limba italiană, informează Fanatik.ro.