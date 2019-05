Revista presei. Anularea „marelui miting“ al PSD

Dragnea, despre anularea „marelui miting“ al PSD: Am fi vrut să-l facem în weekend, numai că ne-am trezit târziu. Şeful social-democraţilor a precizat faptul că formaţiunea sa s-a trezit prea târziu pentru organizarea acestei manifestaţii. „Am fi vrut să-l facem în weekend, numai că ne-am trezit târziu. Weekendul viitor e ocupat de PNL şi USR, iar să-l facem în altă parte a Bucureştiului, înseamnă că blocăm oraşul. Asta este implicaţia“, a completat Dragnea, relatează Adevărul.

Kovesi, cu protocolul până-n pânzele albe: „Nu a fost…”. Laura Codruţa Kovesi a recunoscut că a făcut greşeli, însă a spus că niciodată nu a încălcat legea intenţionat, precizând că protocolul încheiat cu SRI în 2009 nu a fost o greşeală, că protocolul era un instrument necesar la acel moment. Aceasta a continuat spunând: „Pentru infractori e foarte uşor. Se întâlnesc într-o parcare, la un restaurant, pun la cale scheme de fraudare financiare, reţele întregi prin care fac trafic de droguri sau trafic de persoane. Contra acestor forme de lucru ale infractorilor, extrem de simple şi de rapide, instituţiile publice trebuie să reacţioneze la fel. (…) Şi acest lucru nu se poate face decât lucrând împreună”, potrivit Cotidianul.

Posibile probleme în Justiţie pentru Dragnea. Acuzaţiile care cutremură mediul politic: „SRI face presiuni la Parchetul General să mi se facă alt dosar!”. Liviu Dragnea a venit cu noi lămuriri în problema referendumului, după ce mai mulţi lideri PSD au declarat, în ultimele zile, că nu susţin referendumul şi nu vor vota. Aflat în vizită electorală în Dolj, liderul social-democrat a infirmat scenariul boicotului. PSD nu boicotează referendumul, este o minciună. Liderul social-democrat a invocat chiar un scenariu potrivit căruia SRI şi SIE ar unelti împotriva sa, menţionează Evenimentul Zilei.

Dăncilă, întrevedere cu premierul bosniac: Continuarea extinderii UE reprezintă o prioritate. Premierul Viorica Dăncilă a avut o întrevedere cu preşedintele Consiliului de Miniştri din Bosnia şi Herţegovina, Denis Zvizdić. Cei doi oficiali au discutat despre intrarea Bosniei şi Herţegovinei în UE, dar şi despre cooperarea din domeniul economiei, titrează Gândul.

Dragnea continuă seria proiectelor de lege anunţate în campanie electorală. Liderul PSD vrea să interzică exportul de buşteni. După proiectele de lege privind dublul standard şi modificarea îndemnizaţiei pentru mame, preşedintele PSD, Liviu Dragnea a anunţat, la Călăraşi, că va depune o nouă iniţiativă legislativă, săptămâna viitoare în Parlament. Proiectul de lege vizează interzicerea exportului de buşteni, scrie Hotnews.ro.

Liviu Dragnea promite alocare de finanţări substanţiale pentru fermierii din România. “Vom face rectificarea pentru a asigura finanţarea, iar pentru anul viitor vom face bugetul în aşa fel să alocăm suficienţi bani. Eu cred atât de mult în acest program, e atât de bogat pământul ăsta că nu trebuie lăsat niciun centimetru nelucrat. Dacă fermierii vor avea apă şi subvenţii la timp, dacă vom aloca bani, România va deveni unul din cei mai mari producători de produse alimentare din Europa. Aici, în Dolj, sunt nişte culturi specifice pe care vrem să le ajutăm”, a declarat Liviu Dragnea la Dolj, titrează Jurnalul.ro.

Tăriceanu cere demisia lui Timmermans. Preşedintele ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, a declarat într-o conferinţă de la Satu Mare că prim-vicepreşedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, ”îşi face campanie acum pe persoană fizică” şi că ”trebuia să îşi dea demisia”. Liderul ALDE consideră că Timmermans îşi face campanie electorală atacând România, menţionează România Liberă.

Corina Creţu spulberă acuzaţiile lui Liviu Dragnea în scandalul ”scrisoarea lui Timmermans”: ”Discursul împotriva mea se bazează pe dezinformare!”. Comisarul european Corina Creţu răspunde atacurilor lansate de liderul PSD, Liviu Dragnea, la adresa ei. Dragnea a acuzat că votul dat în Consiliul de miniştri pentru a transmite scrisoarea de avertisment către România, semnată de Frans Timmermans, o pune în dificultate pe Corina Creţu, din moment ce în Consiliu decizia a fost luată cu unanimitate. Practic, Dragnea acuză că fosta sa colegă de partid ar fi votat împotriva României, relatează Ştiripesurse.ro.

Elcen: Este corect ca noi să plătim taxă de poluare şi centralele de apartament nu? Claudiu Creţu, administrator special al Electrocentrale Bucureşti, a declarat că, dacă s-ar aplica tratament egal pentru toate soluţiile de încălzire, şi posesorii de centrale individuale de apartament ar trebui să plătească taxă de poluare, aşa cum plătesc centralele electrice de termoficare (CET) din Bucureşti, potrivit Economica.net.

Românii au cheltuit 886 milioane euro în străinătate în T1/2019, plus 18%, în timp ce străinii au cheltuit în România numai 480 milioane euro, plus 5%. Apetitul românilor pentru călătorii creşte: traficul de pe aeroportul Otopeni a ajuns la aproape 3 milioane de pasageri în primele trei luni din 2018. Românii au cheltuit pe deplasările în străinătate 886 milioane de de euro în primele trei luni din acest an, sumă în creştere cu 18% faţă de perioada similară a anului anterior, arată cele mai recente date publicate de BNR şi calculele Ziarului Financiar.

România, vicecampioană la creştere economică în UE. Ungaria, România şi Polonia au înregistrat în primul trimestru din 2019 cel mai semnificativ avans al economiei din Uniunea Europeană, comparativ cu perioada similară din 2018, arată datele preliminare publicate de Oficiul European pentru Statistică (Eurostat). Cea mai semnificativă expansiune trimestrială din UE în perioada ianuarie-martie 2019 s-a înregistrat în Ungaria (1,5%), Polonia (1,4%) şi România (1,3%). Singura scădere a PIB-ului în UE în primele trei luni din acest an a fost în Letonia, de 0,3%, scrie QMagazine.ro.

Mutări spectaculoase pe axa CSU Craiova-Poli Iaşi: Andrei Cristea poate reveni la ieşeni. Ce se întâmplă cu Gardoş şi Burlacu. Cei de la Poli Iaşi i-au spus atacantului că are uşa deschisă dacă vrea să se întoarcă de la CSU Craiova. Burlacu, împrumutat lui Poli, va reveni oricum în Bănie, iar pentru Gardoş, aflat în aceeaşi situaţie, se discută, titrează Gsp.ro.

Maria Sharapova s-a retras de la Roland Garros! Coşmarul Simonei Halep a făcut marele anunţ. Maria Sharapova s-a retras de la Roland Garros şi revenirea rusoaicei în circuitul WTA se mai amână. Jucătoarea de tenis de 32 de ani a anunţat că a revenit la antrenamente, dar nu se simte pregătită să joace la al doilea turneu de Mare Şlem al anului. Maria Sharapova nu a mai jucat din ianuarie 2019, când s-a retras în turul doi al turneului WTA Sankt Petersburg. Din moment ce nu va participa la Roland Garros, rusoaica ar putea să sufere o cădere considerabilă în clasament, urmând să iasă din Top 50, din moment ce are de apărat multe puncte în această perioadă, informează Fanatik.ro.