Revista presei. Anunțul lui Dragnea despre prezidențiale

O serie de declaraţii ale preşedintelui PSD, Liviu Dragnea, lipsa candidaturilor pentru şefia DNA, precum şi declaraţiile de avere ale unor membri ai Guvernului, dar şi înfrângerea suferită de FC Viitorul în faţa nou-promovatei Dunărea Călăraşi în prima etapă a Ligii I de fotbal sunt printre principalele subiecte ale zilei de 23 iulie.

Anunțul în premieră al lui Dragnea despre prezidențiale. Liderul PSD și-a schimbat calculele în ce privește alegerile prezidențiale, cel puțin la nivel declarativ. Liviu Dragnea a anunțat duminică seara că este analizată posibilitatea ca alianța PSD – ALDE să aibă candidat unic la prezidențialele de anul viitor. Dragnea a spus că respectivul candidat poate fi ori de la PSD, ori de la ALDE, conform Cotidianul.

De ce nu se înghesuie candidaţii la şefia DNA. Specialişti: „Nimeni nu le poate oferi garanţia independenţei”. După ce la sfârşitul lunii februarie Ministerul Justiţiei a demarat procesul de revocare din funcţia de procuror-şef al DNA a Laurei Codruţa Kovesi, faptul că până în ultima zi niciun procuror nu-şi depusese candidatura este caracterizat de analişti ca fiind eşec politic şi profesional. Niciun procuror nu îşi depusese, până duminică, dosarul de candidatură la şefia Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA). A recunoscut-o chiar ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, convins însă că pe parcursul zilei de luni, termenul limită stabilit de minister pentru înscrieri, vor exista doritori pentru ocuparea acestei funcţii, scrie Adevărul.

Cine ar putea deveni şef la DNA. Surse judiciare dezvăluie că fostul procuror general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, Elena Grecu, ar urma să se înscrie luni în cursa pentru șefia DNA, anunţă Evenimentul zilei.

Viorica Dăncilă prezintă azi bilanţul celor 6 luni de guvernare. Liviu Dragnea e nemulţumit de glumiţele de vedetă TV ale lui Eugen Teodorovici. Premierul Viorica Dăncilă îşi prezintă astăzi, de la ora 14:00, bilanţul primelor 6 luni de guvernare. Aseară, preşedintele PSD Liviu Dragnea s-a arătat nemulţumit că miniştrii nu ştiu să comunice românilor măsurile bune pe care le-au luat şi de aceea, opinia generală este că nu s-a făcut nimic, relatează Gândul.

Dragnea confirmă că legea offshore va fi modificată prin ordonanță de urgență. Președintele PSD, Liviu Dragnea, a anunțat, duminică seară, că se poartă discuții pentru o posibilă Ordonanță de Guvern pentru legea off-shore, el precizând că prevederile din lege nu sunt bine definite în anexe și nu sunt clare. “Se fac discuții acum pentru posibile ordonanțe de guvern pentru Legea off-shore. Eu am spus, chiar în seara zilei respective, după adoptarea legii, în comisia de specialitate din Camera Deputațiilor, s-au făcut modificări până în ultimele minute”, a declarat, duminică, Liviu Dragnea, la România Tv, potrivit Hotnews.ro.

Ce avere are Viorica Dăncilă și cât de bogat este cabinetul său. Prim-ministrul Viorica Dăncilă, vicepremierii Paul Stănescu şi Ana Birchall precum şi mai mulţi miniştri şi-au actualizat declaraţiile de avere, potrivit informaţiilor publicate pe site-ul Guvernului, anunţă Jurnalul naţional.

SUA: UE vrea statut de “aliat”, Uniunea Europeană, luată în vizor de Washington, pe teren comercial şi monetar, aminteşte că este “aliatul” şi nu “inamicul” Statelor Unite. La Buenos Aires a avut loc în acest week-end summitul G20 – al miniştrilor de Finanţe şi guvernatorii băncilor centrale. Tensiunile comerciale reprezintă un risc pentru creşterea mondială, atenţionează marile puteri ale planetei, mai puţin Statele Unite – hotărâte să suprataxeze China şi Europa, transmite Rfi.ro.

Orban despre posibila ruptură a PNL: “Sub nicio formă”. Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat duminică, într-o conferinţă de presă susţinută la Ardud, că nu se pune ”sub nicio formă” problema ruperii partidului după de Vasile Blaga a redevenit membru activ. Întrebat dacă există posibilitatea unei rupturi în interiorul PNL, Ludovic Oban a precizat: “Sub nicio formă”, conform România liberă.

Un primar s-a făcut singur cetăţean de onoare al comunei pe care o conduce, în prezenţa unui vicepreşedinte PSD. Scene jenante au avut loc la sâmbătă în comuna Pietroșița, din judeţul Dâmboviţa. Cu ocazia Zilei comunei, primarul Ion Leonard Dicu și-a asigurat un loc în galeria marilor figuri ale satului, acordându-și titlul de Cetățean de Onoare. Aceeași distincție i-a fost acordată și vicepreşedintelui PSD Adrian Țuțuianu, pentru sprijinul adus localității, dar și tenorului Florin Georgescu, fiu al satului şi consilier judeţean, anunţă Stiripesurse.ro.

Judecătorii îi cer lui Ciorbea să sesizeze imediat CCR, în cazul primei legi a Justiţiei, promulgată deja de Iohannis. Asociaţia Forumul Judecătorilor din România (FJR) i-a solicitat Avocatului Poporului sesizarea imediată a Curţii Constituţionale, în ceea ce priveşte proiectul de modificare a Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, promulgată vineri de Klaus Iohannis. Motivul: potrivit Comisiei de la Veneţia, aceasta afectează independenţa justiţiei, scrie Ziare.com.

Parcarea în centrul Bucureștiului costă cât un salariu pe lună sau cât un Logan pe an. Parcarea în centrul Bucureștiului ajunge să coste mai bine de două salarii minim pe economie și este echivalentă cu achiziția unui autoturism nou pe an, potrivit unui calcul efectuat de către ziarul Libertatea. Consiliul General a adoptat recent o hotărâre prin care tariful de parcare în centrul Bucureștiului a crescut la 10 lei pe oră. Menționăm că este vorba special de parcările operate de către Primărie, nu de orice loc public, conform Libertatea.

Autostrada Ford: Umbrărescu, primul câștigător la licitaţiile pentru Drumul Expres Craiova – Piteşti. Constructorul român Dorin Umbrărescu a câştigat contractele pentru construirea tronsonului 2 al Drumului Expres Craiova – Piteşti, cunoscut ca Autostrada Ford, au spus surse apropiate situaţiei. Asocierea SA&PE Construct SRL – Spedition UMB SRL – Tehnostrade SRL – Consitrans SRL a fost declarată câştigătoarea contractelor pentru cele două loturi ale tronsonului 2 din Drumul Expres (DX) Craiova – Piteşti, potrivit surselor, transmite Economica.net.

Noua lege a internshipului: angajatorii sunt obligaţi să-şi plătească internii. Firmele care primesc angajaţi în internship trebuie să le ofere, obligatoriu, o indemnizaţie de cel puţin 580 de lei net pe lună, să încheie cu aceştia un contract pe o perioadă de maximum şase luni, iar dacă internii sunt angajaţi ulterior şi stau 2 ani în companie, angajatorii vor primi de la stat câte 1.000 de euro pentru fiecare intern devenit angajat, arată prevederile legii internshipului. Legea a fost publicată în Monitorul Oficial şi se aplică din a doua parte a lunii august, informează Ziarul financiar.

Bratu, pregătit de meciul cu FCSB după Dinamo-Voluntari 2-1! “Intrăm în febra derby-ului”. Antrenorul “câinilor” a fost mulţumit de victoria obţinută în prima etapă din Liga 1 Betano şi a declarat că se aştepta ca meciul contra ilfovenilor să fie unul dificil. Tehnicianul de 38 de ani l-a lăudat la finalul meciului pe Deian Sorescu, autorul celui de-al doilea gol al lui Dinamo. “Îmi cunosc bine jucătorii. Ştiam ce am pe margine. Normal că l-am introdus pe Sorescu. Mă aşteptam să fie un meci dificil. Nu există prospeţimea pe care ne-o doream. Sunt mulţumit că am revenit după ce am fost conduşi. Am dovedit caracter”, a mai precizat Florin Bratu, potriivit Fanatik.ro.

Dunărea Călărași câștigă primul meci din istorie în Liga 1. Viitorul lui Hagi scârțâie în debutul sezonului. Viitorul Constanța a pierdut partida de debut din acest sezon, scor 0-1, contra celor de la Dunărea Călărași. De 3 minute și 44 de secunde a avut nevoie Dunărea pentru a marca primul gol din istoria clubului în Liga 1. Și ce gol, notează Gazeta sporturilor.