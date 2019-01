Revista presei. Are statul român dificultăţi financiare?

Are statul român dificultăţi financiare? Firmele n-au primit nici banii cuveniţi din TVA, nici explicaţii de la ANAF. ANAF face an de an public un calendar cu sumele şi data de la care vor fi plătite, lucru care acum îi lipseşte din repertoriu. Într-un scenariu pesimist, plăţile nu s-ar fi făcut pentru că statul român ar avea dificultăţi financiare, existând mai multe semne în acest sens, publică Economica.net.

Dan Nica, despre alocaţiile copiilor din Austria: Nu putem accepta discriminarea, dubla măsură şi standardele diferite. Liderul europarlamentarilor PSD, Dan Nica, a transmis că procedura de infringement contra Austriei pentru legea privind ajustarea alocaţiilor acordate copiilor lucrătorilor străini care nu trăiesc împreună cu părinţii lor pe teritoriul austriac este perfect justificată şi afirmă că vine la doar 48 de ore după ce Guvernul PSD a pus situaţia în discuţie la reuniunile Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene, scrie Adevărul.

Taxa, înapoi! Comisia Europeană îndeamnă România să respecte legislaţia Uniunii Europene în ceea ce priveşte rambursarea taxelor de înmatriculare a autoturismelor percepute în mod necuvenit, în următoarele două luni, informează Cotidianul.

Bomba despre pensii vine de la Bruxelles! România somată de Comisia Europeană. România, Cipru, Franţa şi Irlanda au fost somate de către Comisia Europeană să notifice transpunerea normelor privind drepturile la pensie suplimentară a lucrătorilor mobili, notează Evenimentul Zilei.

Statul de drept este respectat. Sunt mâhnită de dezinformări! Dăncilă, un nou mesaj în plen la Bruxelles. Premierul Viorica Dăncilă a declarat, în sesiunea plenară a Comitetului Economic şi social European, că este mâhnită de dezinformările care există cu privire la acţiunile Guvernului de la Bucureşti, spunând că Executivul nu a intervenit în sistemul juridic, titrează Gândul.

PSD: BNR, singura instituţie abilitată să administreze “controlat” cursul leu-euro / Are rezerve de 36,8 miliarde euro. PSD a aruncat vina pentru deprecierea monedei naţionale asupra Băncii Naţionale, „singura instituţie abilitată să administreze “controlat” cursul leu-euro”. „Cursul valutar nu poate şi nici nu trebuie să fie stabilit prin hotărâre de Guvern. Nu ar mai fi o piaţă liberă. Singura instituţie abilitată să administreze “controlat” cursul leu-euro este Banca Naţională care dispune în prezent de rezerve de 36,8 miliarde euro ce îi permit să ţină sub control variaţiile de curs”, a afirmat PSD, precizează HotNews.ro.

Dacian Cioloş, părăsit de un om important din partid. Scandalul din partidul lui Dacian Cioloş ia amploare. Fiul maiorului de Securitate Alexandru Iordache, Adrian Iordache, unul dintre fondatorii partidului fostului premier, şi-a dat demisia din formaţiunea lui Cioloş, după dezvăluirile privind legăturile cu Securitatea. Iordache ocupa o funcţie importantă, era secretar general, scrie Jurnalul.ro.

Codrin Ştefănescu: Membrii PSD şi-ar dori ca Liviu Dragnea să fie candidatul la prezidenţiale. Secretarul general al PSD, Codrin Ştefănescu, a declarat că membrii PSD şi-ar dori ca Liviu Dragnea să fie candidatul la prezidenţiale, dar că decizia se va lua după 15 februarie, potrivit România Liberă.

Ministrul Comunicaţiilor, despre decizia Comisiei Europene în scandalul alocaţiilor din Austria: ‘O zi a justiţiei sociale la nivel european’. Ministrul Comunicaţiilor, Alexandru Petrescu, salută eforturile autorităţilor române în scandalul alocaţiilor pentru copii din Austria şi spune că în urma deciziei Comisiei Europene „românii ocupă locul meritat în Europa”, relatează Ştiripesurse.ro.

Paul Stanescu, despre înscrierea lui Ţuţuianu în Pro România: O greşeală că a fost exclus din PSD. Am insistat pentru reprimirea lui. Preşedintele PSD Olt, senatorul Paul Stănescu, a comentat, la Slatina, înscrierea senatorului Adrian Ţuţuianu în Pro România, considerând că a fost “o mare greşeală” faptul că acesta a fost exclus din PSD, mai ales în contextul apropierii alegerilor, informează Ziare.com.

Cea mai bună veste a anului pentru Europa şi pentru România: BCE promite că va menţine dobâzile la minime record (zero sau minus), pentru a da din nou oxigen economiei europene. Banca Centrală Europeană a pormis că va încerca să menţină dobânzile la niveluri minime record, cel puţin pe parcursul verii, după ce oficialii s-au întâlnit pentru a dezbate perspectivele îngrijorătoare ale regiunii – în contextul în care economia zonei euro dă semne de încetinire, titrează Ziarul Financiar.

Viorica Dăncilă: Am încredere absolută în destinul nostru naţional şi european. Prim-ministrul consideră că este un motiv de mândrie pentru ţara noastră şi pentru români faptul că marcăm Ziua Principatelor Unite atât în România, cât şi la Bruxelles, unde avem calitatea de stat care deţine Preşedinţia Consiliului Uniunii Europene, scrie QMagazine.

CSM Bucureşti vrea să transfere toată naţionala! Detaliile planului colosal pregătit în culise: cine va fi noul antrenor. Campioana României CSM Bucureşti vrea să transfere cât mai multe jucătoare din ”naţionala” României, dar încearcă să-l aducă din Rusia şi pe selecţionerul Ambros Martin, notează Gsp.ro.

Noi schimbări vor fi implementate la turneele de Grand Slam! Cum va beneficia Simona Halep. Modificări majore sunt anunţate pentru anul viitor în cadrul turneelor de Grand Slam. Primele competiţii vizate sunt Australian Open şi US Open, care, potrivit unor jurnalişti aflaţi la Melbourne, vor permite în turneul feminin intervenţiile pe teren ale antrenorilor lor în timpul partidelor disputate, relatează Fanatik.ro.