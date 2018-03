Revista presei. Băsescu devoalează planurile secrete ale lui Dragnea

Opoziţia din PSD s-a mutat la polul sud, Băsescu devoalează planurile secrete ale lui Dragnea, precum şi Laszlo Tokes susţine că reorganizarea Transilvaniei ar fi similară cu planul lui Ceauşescu de sistematizare, dar şi PNL îl va susține pe Iohannis la alegerile prezidențiale din 2019 sunt printre principalele subiecte ale zilei de 12 martie.

Băsescu devoalează planurile secrete ale lui Dragnea: „Îl susține pe Iohannis pentru președinția Consiliului European. Dragnea este un descreierat. La doar o zi de la marele Congres PSD, Traian Băsescu a dezvăluit un aspect mai puțin cunoscut de presă. Social-democrații ar fi votat susținerea lui Klaus Iohannis la președinția Consiliului European, precizează Evenimentul Zilei.

Opoziţia din PSD s-a mutat la polul sud. Cine sunt liderii anti-Dragnea. Congresul PSD a lăsat în urmă şi câţiva nemulţumiţi selectaţi parcă pe criterii geografice. Astfel, singurul pol al opoziţiei pentru Liviu Dragnea va fi sudul României. Gabriela Firea, Robert Negoiţă, Ecaterina Andronescu, Codrin Ştefănescu, Adrian Ţuţuianu şi Marian Oprişan sunt singurii lideri aflaţi la cuţite cu liderul PSD, potrivit Adevărul.

Congresul PSD 2018: Tata-mare, multe soacre şi ceva cuscri. Cine a avut răbdare să urmărească până în ultimele momente imaginile televizate ale congresului PSD va fi bântuit multă vreme de această obsesivă imagine a noii conduceri a partidului, înşirată şi aranjată pe marea scenă a Sălii Palatului din Bucureşti de către chiar ”Big Daddy”, în traducere liberă, tata-mare al PSD, relatează Cotidianul.

Laszlo Tokes: Reorganizarea Transilvaniei ar fi similară cu planul lui Ceauşescu de sistematizare. Ar distruge toată ţara. Preşedintele CNMT, eurodeputatul Tokes Laszlo, consideră că restructurarea artificială a Transilvaniei ar fi similară cu planul de sistematizare al lui Ceauşescu care ar fi distrus întreaga ţară, susţinând autonomia pe mai multe niveluri a maghiarilor din Transilvania, transmite Gândul.

Ludovic Orban, către liberali: Oastea trebuie trezită. Gata cu blaturile! Fiecare șef de organizație să dea cu parul în șeful de la PSD. Președintele PNL, Ludovic Orban, le-a cerut liberalilor, duminică, în încheierea lucrărilor Consiliului Național al PNL, să înceteze cu “blaturile”, le-a spus că începând de astăzi partidul este în ofensivă și că “oastea trebuie trezită”, afirmând că vrea că fiecare șef de organizație “să dea cu parul’ în șeful de la PSD, notează Hotnews.ro.

Mihai Șora și dubla măsură a rechizitoriului său. Amarnice, zdrobitoare vorbe a mai postat pe pagina sa de Facebook venerabilul gânditor Mihai Șora la scurtă vreme după încheierea lucrărilor Congresului extraordinar al PSD! Eveniment pe care mărturisește că l-a urmărit ba râzând, ba storcând multe lămâi. „La socoteala din urmă- scrie domnia sa- nu servitutea veteranilor este descurajantă, ci zelul , ardoarea celor tineri, iresponsabili”. Temă pe care o reia și o dezvoltă în aceeași manieră categorică, scrie Jurnalul.ro.

Radu Nicola Delicote: PSD începe să nu mai fie credibil în ochii electoratului dur. Liviu Dragnea și-a încredințat prezența de facto prin absență prin alegerea Vioricăi Dăncilă ca număr doi în partid.Congresul PSD a fost un fel de prezentare de platformă electorală. O spune la RFI Radu Nicola Delicote, analist politic. În opinia sa, programul prezentat de Liviu Dragnea a fost gândit să funcționeze ca un motor pentru electoratul PSD în contextul în care partidul a scăzut cu 10 procente în sondaje.

PNL îl va susține pe Iohannis la alegerile prezidențiale din 2019. Orban este propus premier. Consiliul Naţional al PNL a decis, duminică, să îl susţină pe actualul preşedinte Klaus Iohannis dacă va candida pentru un nou mandat prezidenţial, în anul 2019, informează România Liberă.

Traian Băsescu face dezvăluirea anului: ‘A fost o înțelegere DNA – Antena 3’. Traian Băsescu lansează o ipoteză explozivă despre dosarul în care fratele său, Mircea Băsescu, a fost condamnat și a făcut pușcărie. Fostul președinte e de părere că dosarul ar fi făcut parte dintr-o înțelegere între DNA și Antena 3, titrează Stiripesurse.ro.

Dăncilă comentează episodul “imunoglobina” și spune de ce n-a lăsat-o pe Pintea să vorbească. Premierul Viorica Dăncilă a vorbit duminică despre momentul de la ședința de guvern din această săptămâna când, în momentul în care spunea că a rezolvat criză de imunoglobulină, a pronunțat nu mai puțin de 6 ori greșit cuvântul, relatează Ziare.com.

Inedit: medicii români pot lucra online, din ţară, în timpul liber, pentru o farmacie din Marea Britanie, pe salarii de 5.000 lire lunar. O farmacie online din Marea Britanie recrutează medici de familie români, care vor să lucreze din ţara noastră, online şi cu normă parţială, pe salarii de peste 5.000 de lire sterline pe lună. Pentru acest salariu, medicii români vor prescrie medicamente pacienţilor farmaciei, în baza chestionarelor online, completate de către aceştia, publică Economica.net.

Liber la călătorii: Tinerii români vor putea circula gratuit cu trenul prin toată Europa. Care sunt condiţiile. Trenurile europene vor fi pline cu tineri vara aceasta, în urma planului Comisiei Europene de a oferi permise Interrail pentru 30 de zile cetăţenilor care împlinesc 18 ani, potrivit Ziarul Financiar.

Klaus Iohannis și Laura Codruța Kovesi, citați luni la CNCD. Acuzații de discriminare pentru eticheta de „penali”. Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) va discuta sesizarea depusă de redacția Lumea Justiției referitoare la eticheta „penali” folosită atât de președintele Klaus Iohannis, cât și de procurorul-șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, atunci când s-au referit la cei care „atacă justiția”, relatează Libertatea.

Dică s-a dezlănțuit după victoria cu Viitorul și își amenință rivala: “Să vină cu dovezi, eu am vorbit deja cu avocatul”. Nicolae Dică, tehnicianul FCSB, a vorbit despre victoria reușită de echipa sa în meciul cu Viitorul, 2-1. “Am avut emoții în finalul jocului, am reușit să marcăm două goluri, am mai avut ocazii, dar am primit un gol dintr-o fază fixă. Nu am fost conectați suficient, de asta am primit golul”, a declarat Dică, citat de Gsp.ro.

Becali a luat foc! “Petrescu să plece din ţară dacă nu îi convine!” FCSB continuă lupta la titlu cu CFR Cluj în play-off-ul din Liga 1 Betano, după ce formaţia lui Nicolae Dică a învins-o pe Viitorul, scor 2-1. Gigi Becali şi-a continuat tirada la adresa lui Dan Petrescu şi a lansat un alt atac după meciul împotriva campioanei României, notează Fanatik.ro.