Revista presei. Băsescu lovește dur în PSD și PNL

Cum şi-a bătut joc PSD de vizita istorică a premierului Japoniei, Băsescu lovește dur în PSD și PNL, precum şi Iohannis nu vrea să-i lase lui Dragnea Monitorul Oficial, dar şi președintele Agenției de Transplant susţine că donarea de organe a scăzut dramatic sunt printre principalele subiecte ale zilei de 19 ianuarie.

Băsescu lovește dur în PSD și PNL: „Mafia transpartinică funționează perfect! Și tu Ralucuța?” Preşedintele PMP, Traian Băsescu, a acuzat joi pe pagina de Facebook că ”mafiile transpartinice PNL–PSD funcţionează perfect”. Fostul președinte al României s-a referit la legea prin care se acordă amnistie fiscală asupra dezvoltatorilor imobiliari, relateazăEvenimentul Zilei.

Cum şi-a bătut joc PSD de vizita istorică a premierului Japoniei. Guvernul a anulat ceremonia oficială de primire a lui Shinzo Abe, primul premier al Japoniei care a vizitat România. Abe avea programtă o întâlnire cu Mihai Tudose, însă, cu o seară înainte, PSD şi-a trântit pentru a doua oară premierul. Iar Tudose, în semn de răzbunare, n-a vrut să asigure interimarul, aşa că Abe, care a sosit în România alături de importanţi oameni de afaceri, în loc să fie primit la Guvern, a fost plimbat prin Muzeul Satului, potrivit Adevărul.

Orban: Dacă UDMR nu votează, Guvernul nu trece. PNL va vota împotriva Guvernului PSD-ALDE, a declarat, joi, președintele PNL, Ludovic Orban, afirmând că liberalii vor încerca să discute cu parlamentarii altor formațiuni politice pentru a-i convinge să nu vină la votul de învestitură al noului Cabinet, precizează Cotidianul.

Kovesi neagă că a obţinut, cu mandat de la instanţa supremă, percheziţia informatică a opt procurori: Aceasta informaţie este falsă, nu se regăseşte în niciun raport al IJ. După ce în spaţiul public au apărut informaţii referitoare la faptul că Inspecţia Judiciară o acuză pe Laura Codruţa Kovesi că a obţinut, cu mandat de la instanţa supremă, percheziţia informatică a opt procurori, printre care şi fostul şef al Secţiei a II-a, Claudiu Dumitrescu, DNA infirmă aceste detalii, arătând că informaţia este falsă şi nu se regăseşte în niciun raport al IJ, titreazăGândul.

Furie și rațiune. Două perspective asupra deciziei președintelui Klaus Iohannis de a accepta rapid propunerea PSD. Decizia președintelui Klaus Iohannis de a anunța imediat că acceptă propunerea PSD, la numai o ora după încheierea consultărilor cu partidele, a ridicat un val fără precedent de indignare publică, scrie Hotnews.ro.

Procurori bețivani, specialitate penală DNA. Pentru DNA, o instituție autointitulată ,,model” de Codruța Kovesi, situațiile penale în care intră procurorii acestei structuri îi degradează ,,blazonul”. Cererile tot mai numeroase de plecare din DNA nu au explicații publice; aflăm doar despre cazurile care nu mai pot fi ascunse sub preș, la suspendarea din funcție a procurorilor pentru cercetarea lor penală și trimiterea în judecată, notează Jurnalul.ro.

Deţinuţi, despăgubiţi de statul român? „O decizie scandaloasă”. Măsurile propuse de Ministerul Justiţiei pentru problemele din închisori sunt absolut nerealiste. O spune la RFISorin Dumitraşcu, preşedintele Federaţiei Sindicatelor din Administraţia Naţională a Penitenciarelor. Calendarul de măsuri aprobat de Guvern prevede între altele introducerea brăţării electronice în acest an, construirea a opt mii de locuri de cazare pentru deţinuţi în următorii şase ani şi acordarea unor compensaţii financiare deţinuţilor care au executat pedepse în condiţii necorespunzătoare.

Daniel Dragomir: “Viorica Dăncilă nu a avut și nu are nicio legătură cu statul paralel”. Fostul colonel SRI, Daniel Dragomir salută nominalizarea Vioricăi Dăncilă în poziția de prim-ministru al României și susține că, din sursele pe care le are, aceasta nu a avut și nici nu are legătură cu “statul paralel”, informează România Liberă.

După valul de critici vin primele vești bune pentru Klaus Iohannis: își recuperează susținătorii. PACT pentru România consideră că decizia preşedintelui Klaus Iohannis de a accepta persoana nominalizată de PSD-ALDE pentru poziţia de premier, Viorica Dăncilă, este cea corectă, “opţiunea cea mai puţin periculoasă pentru democraţia din România”, noteazăStiripesurse.ro.

Iohannis nu vrea să-i lase lui Dragnea Monitorul Oficial şi a trimis înapoi legea la Parlament. Preşedintele Klaus Iohannis a trimis Parlamentului, spre reexaminare, legea care trece Monitorul Oficial din subordinea Guvernului în cea a Camerei Deputaţilor, condusă de Liviu Dragnea, titrează Ziare.com.

Cartel pe piaţa serviciilor de pază, amenzi de 5 mil. euro de la Concurenţă. G4S, RPG, Securitas şi Euroguard, printre firmele sancţionate. Consiliul Concurenţei a sancţionat cu amenzi în valoare totală de circa 5 milioane de euro 33 de companii şi 4 asociaţii pentru fixarea preţului minim, respectiv facilitarea fixării preţului minim pe piaţa serviciilor de pază, potrivit unui comunicat oficial al autorităţii de concurenţă, remis Economica.net.

Cel mai mare mister de anul acesta: Formularul 600. Cine trebuie să-l depună şi cum se calculează baza de impozitare. Ce spun experţii. Pentru a determina dacă trebuie sau nu depus Formularul 600, contribuabilii trebuie să-şi calculeze veniturile nete obţinute din activităţi independente în 2017, iar baza de impozitare nu poate fi mai mică decât echivalentul a 1.900 de lei lunar sau 22.800 de lei pe an, explică specialiştii fiscali, relatează Ziarul Financiar.

Președintele Agenției de Transplant: „Donarea de organe a scăzut dramatic, refuzul donatorilor s-a triplat. Încrederea în transplant este fragilă”. Transplantul, ”medicina salvatoare de vieți”, care înlocuiește inima, ficatul sau rinichii bolnavi cu organe sănătoase, era considerat un miracol în urmă cu trei decenii. Acum, încrederea în transplant este fragilă, după apariția unor situații care au ridicat suspiciuni privind respectarea procedurilor în transplant și chiar suspiciuni de trafic de organe, publică Libertatea.

Mesajul de adio postat de Ronaldinho la retragere și ce planuri de viitor are. Fostul internațional brazilian Ronaldinho a decis să se retragă oficial din activitatea de fotbalist. Informația a fost dezvăluită mai întâi într-un interviu acordat de fratele și totodată impresarul legendarului fotbalist, Roberto Assis, precizează Gsp.ro.

Ronaldo declanşează război la Manchester: şefii îl vor, Mourinho nu! Plecarea lui Cristiano Ronaldo de la Real Madrid începe să devină un lucru tot mai probabil şi va avea loc la finalul acestui sezon. Una dintre destinaţii ar putea fi chiar echipa de la care a plecat în 2009 la Madrid, adică Manchester United. Numai că nu toată lumea îl aşteaptă cu braţele deschise la United, informează Fanatik.ro.