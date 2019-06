Revista presei. Cât „a mers“ masa la nunta Olguţei Vasilescu?

Cât „a mers“ masa la nunta Olguţei Vasilescu? Darul de nuntă: peste 300.000 de euro plus cadouri de 30.000 de euro. Conform declaraţiei de avere, Manda şi Olguţa Vasilescu au primit 246.400 de euro, 334.000 lei şi 5.200 de dolari. Adică, dacă transformăm toţi banii în euro, suma primita ca dar de nuntă ar fi la aproximativ 320.000 de euro. Pe lângă aceşti bani, Claudiu Manda a declarat şi bunuri pentru casă în valoare de aproximativ 30.000 de euro, relatează Adevărul.

STS, luat la şuturi: „Nu mai are ce să caute!”. Senatorul PSD Şerban Nicolae a declarat că Serviciul de Telecomunicaţii Speciale (STS) „nu mai are ce căuta în procesul electoral”, spunând că ar trebui să se revină la formula declaraţiei pe proprie răspundere atunci când se votează pe liste suplimentare. În opinia acestuia, STS nu mai trebuie să fie implicat în procesul electoral, iar acele tablete folosite în secţiile de votare la europarlamentarele din 26 mai ar trebui să dispară la următoarele alegeri, notează Cotidianul.

Situaţia din România, comparată de Ponta cu Cernobîl. „Bomba nucleară a explodat deja!”. Resemnat în privinţa şanselor de reuşită a moţiunii de cenzură împotriva guvernului condus de Viorica Dăncilă, Victor Ponta transmite un semnal de alarmă în privinţa situaţiei economice din România. Liderul ProRomânia susţine că actuala situaţie financiară a ţării este o bombă cu ceas, iar previziunile sale sunt sumbre: o nouă criză economică, comparabilă cu cea din 2009, va lovi din nou ţara noastră, potrivit Evenimentului Zilei.

Biroul Permanet a luat act de demisiile lui Cristian Ghinea şi Tudor Ciuhodaru ca deputaţi. În urma alegerilor din 26 mai, Cristian Ghinea a obţinut un mandat de eurodeputat, candidând al doilea pe lista Alianţei USR-PLUS, iar Tudor Ciuhodaru a devenit europarlamentar, candidând pe locul al şaptelea. De asemenea, Biroul Permanent a luat act de trecerea deputatului Mihai Valentin Popa de la grupul PSD la grupul Pro Europa, titrează Gândul.

Prima reacţie a Vioricăi Dăncilă, după ce moţiunea de cenzură a picat: Am văzut superficialitate şi jigniri. Asta trebuie să înceteze. Întrebată dacă acest rezultat îi întăreşte poziţia în vederea Congresului, premierul a spus că nu ştie, ”dar dovedeşte că suntem o alianţă puternică, am depăşit această moţiune prin aportul fiecărui coleg, îmi întăreşte încrederea în colegii de alianţă şi în colegii PSD”. Cu privire la faptul că PSD şi ALDE au stat în bănci, Dăncilă a comentat că ”aşa s-a hotărât, am respectat dorinţa colegilor mei”, adăugând că a avut încredere mereu în colegi, scrie Hotnews.ro

Bogdan Chirieac: „Eugen Teodorovici ar putea să fie candidatul PSD la prezidenţiale”. Jurnalistul Bogdan Chirieac a declarat că dacă moţiuma de cenzură împotriva Guvernului nu va fi votată, liberalii se vor plânge că ”ciuma roşie” continuă să stăpânească România şi ea trebuie eradicată, titrează Jurnalul.ro.

Premierul Dăncilă către Opoziţie: “Chiar vă doriţi să veniţi la guvernare? Eu ştiu că nu”. Premierul Viorica Dăncilă a făcut o declaraţie ironică la adresa politicienilor din Opoziţie înainte de exprimarea votului pentru moţiunea de cenzură. „Vă întreb cu toată sinceritatea. Chiar vă doriţi să veniţi la guvernare? Chiar vă doriţi să schimbaţi acest guvern până la viitoarele alegeri? Eu ştiu că nu. Nu am văzut din partea dumneavoastră nicio propunere de program de guvernare, nicio măsură benefică pentru români, nicio idee concretă despre funcţionarea economiei în interesul cetăţenilor”, a spus premierul Dăncilă, notează România Liberă.

Viorica Dăncilă explică de ce s-a certat cu Ana Birchall, ministrul Justiţiei: Nu vreau nici ministrul Justiţiei, nici altcineva să intervină în actul justiţiei. Ministrul a propus ca evaluarea activităţii procurorilor SIIJ să fie realizată la minister, iar premierul s-ar fi opus. ”I-am spus că nu vreau ca nicio entitate sau ministru din Guvern să intervină în justiţie. Nu vreau nici ministrul Justiţiei, nici altcineva să intervină în actul justiţiei. Am avut o discuţie şi am spus care e modul de abordare al Guvernului şi faptul că Executivul nu va interveni în justiţiei (…). Acest lucru l-am spus public şi acelaşi lucru l-am spus şi procurorului general al SUA”, a afirmat Viorica Dăncilă la Parlament, potrivit Ştiripesurse.ro.

Moţiunea împotriva Guvernului Dăncilă a căzut. Opoziţia mai avea nevoie de 33 de voturi, pesediştii au stat în bănci, supravegheaţi de Olguţa Vasilescu. Moţiunea de cenzura intitulată “Guvernul Dăncilă trebuie demis! Fără OUG-uri, fără parole de acces şi fără cozi la vot” a picat marţi la vot. Opoziţia a avut 200 din cele 233 de voturi necesare, scrie Ziare.com.

Autostrada Soarelui: trafic de peste 46.000 de maşini luni pe A2, triplu faţă de cel pentru care a fost construită. Autostrada Soarelui a devenit neîncăpătoare pentru şoferii care se îndreaptă vara spre litoral. În mini-vacanţa de Rusalii, traficul pe A2 a explodat, ajungând luni la un nivel de peste 46.000 de maşini, triplu faţă de nivelul la care a fost proiectată. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române anunţa valori ridicate de trafic pe Autostrada A2 Bucureşti – Constanţa, în direcţia către Bucureşti, fiind aglomeraţie pe Podul Cernavodă, staţionându-se la Staţia de taxare de la Feteşti şi circulându-se cu viteză redusă între Feteşti şi Lehliu Gară şi totodată la intrarea în Capitală, potrivit Economica.net.

Viorica Dăncilă contrazice opoziţia: Datoria publică a scăzut de la 37% la 34% din PIB. „Mulţi români au reuşit să îşi cumpere o casă şi o maşină”. Viorica Dăncilă a declarat că datoria publică a României nu a crescut, aşa cum admite Opoziţia. Premierul a afirmat că în realitate datoria publică a ţării a scăzut de la 37,3% din PIB la 34,9% din PIB. Ea a afirmat că Guvernul PSD-ALDE trebuie să îşi continue mandatul: „Sunt în continuare multe lucruri de făcut pentru dezvoltarea României, creşterea veniturilor românilor, pentru prosperitatea şi îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă îndeosebi în mediul rural. Tocmai de aceea, acest Guvern are toată determinarea să îşi continue mandatul”, publică Ziarul Financiar.

Noii judecători CCR, faţă-n faţă cu Iohannis. Gheorghe Stan, fost şef al Secţie de Investigare a Infracţiunilor din Justiţie, şi Cristian Deliorga, fost judecător la Curtea de Apel Constanţa, au depus jurământul la Palatul Cotroceni ca judecători ai Curţii Constituţionale. La ceremonia de la Cotroceni au fost prezenţi ceilalţi judecători ai CCR şi preşedintele Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu, relateazăQMagazine.ro.

Craiova vrea să se întărească înaintea duelului din Europa League, cu FK Sabail: „Andrei Ivan vrea să vină la noi”. Sorin Cârţu, preşedintele lui CSU Craiova, spune că e gata să-l transfere în această vară pe Andrei Ivan, care s-ar putea întoarce în Bănie după ce şi FCSB s-a interesat de serviciile atacantului. Oltenii trebuie să se mişte repede, pentru că pe 11 iulie vor juca în primul tur din Europa League cu FK Sabail, scrie Gsp.ro.

Darren Cahill, imagini inedite pe Transalpina! Şi-a luat cojocul de cioban pe el. Darren Cahill a oferit imaginile zilei. El şi-a luat cojocul de cioban pe el şi s-a pozat şi cu turiştii din zonă. Australianul a petrecut o săptămână în România. El a venit la Bucureşti, acolo unde a asistat la câteva antrenamente ale Simonei. Apoi, cei doi au plecat la Cluj la meciul demonstrativ şi au petrecut un mic concediu prin Ardeal, informează Fanatik.ro.