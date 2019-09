Revista presei. Cazul Kovesi: Germania își aplaudă opera

Ce riscă cei 8 candidaţi care au falsificat semnături pentru Cotroceni. Cine sunt ţapii ispăşitori. Cei 8 candidaţi la prezidenţiale reclamaţi de BEC la Parchetul General pentru că au falsificat semnături vor participa nestingheriţi la alegeri: procesul va dura ani buni, procurorii fiind nevoiţi să verifice semnăturile bob cu bob. Legea prevede pedepse de la 3 luni la doi ani cu executare pentru fals în acte, însă candidaţii cu greu pot fi traşi la răspundere. Mai degrabă vor plăti ţapii ispăşitori care şi-au asumat veridicitatea semnăturilor, relatează Adevărul.

Cazul Kovesi: Germania își aplaudă opera. Ambasada Germaniei la Bucureşti a transmis joi un mesaj pe Facebook după ce Consiliul UE şi Parlamentul European au ajuns la un acord pentru desemnarea Laurei Codruţa Kovesi ca șef al Parchetului European.(…) Candidatura Laurei Codruța Kovesi la șefia Parchetului European a fost susținută de Germania de la început, în detrimentul propriului candidat, potrivit Cotidianul.

Dăncilă, tot mai singură. Premierul părăsit până și de consilierii onorifici. Ilan Laufer, consilierul onorific al premierului Dăncilă și preşedinte al PSD SUA, și-a anunțat demisia din funcţii, întrucât nu a fost invitat să facă parte din delegaţia primului ministru, care în aceste zile se află în vizită în America, informează Evenimentul Zilei.

Document „Ca să reconstruim România, Guvernul Dăncilă trebuie demis urgent”, moţiunea de cenzură care va fi depusă de PNL. Numele moţiunii de cenzură iniţiate de PNL este „Ca să reconstruim România, Guvernul Dăncilă trebuie demis urgent”. În textul documentului obţinut de Mediafax, opoziţia vorbeşte despre şansele pe care România le-a ratat în perioada guvernării PSD şi despre „incompetenţa” premierului Viorica Dăncilă, precizează Gândul.

Guvernul Dăncilă vrea să permită prin OUG montarea rețelelor 5G inclusiv pe ariile naturale protejate. Motive: Dezvoltarea rapidă 5G și bani la buget. Operatorii de comunicații vor putea să-și monteze infrastructura fizică necesară susținerii rețelelor de comunicații pe terenuri agricole (indiferent de clasa de calitate a acestora), pajişti permanente, terenuri forestiere, spaţii verzi, terenuri care fac parte din arii naturale protejate, potrivit unui proiect de Ordonanță de Urgență, transmite Hotnews.ro.

Felix Bănilă explică de ce a cerut ajutorul americanilor: Nu e vorba de o lipsă de încredere în INML. Procurorul şef al DIICOT, Felix Bănilă, a declarat miercuri că s-a apelat la FBI pentru realizarea unei expertize genetice în cazul Caracal, deoarece INML nu este omologat să utilizeze o nouă procedură, care se referă la extragerea ADN mitocondrial, titrează Jurnalul.ro.

CCR i-a dat dreptate lui Klaus Iohannis legat de neconstituționalitatea legilor. CCR a admis, miercuri, sesizarea președintelui Klaus Iohannis și a declarat neconstituțională Legea referitoare la transferul unor imobile din infrastructura Portului Giurgiu, aflate în proprietatea statului, în proprietatea comunei Cetate, notează România Liberă.

Surse – Lovitură devastatoare pentru PSD: AEP nu returnează banii de la europarlamentare. Gaură de 3,38 milioane. PSD primește o lovitură sub centură, în plină campanie prezidențială. Autoritatea Electorală Permanentă a luat decizia de a nu deconta fondurile cheltuite de PSD în campania de la alegerile europarlamentare, asta din cauză că documentele transmise de PSD la AEP erau semnate de Mircea Drăghici, iar el nu era împuternicit, la momentul transmiterii cererii de decontare, titrează Stiripesurse.ro.

Firea spune că Primăria ar putea “intra pe bursă”, dacă nu se înţelege cu ELCEN! Ce înseamnă şi de ce e imposibil. Gabriela Firea a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă că – în cazul în care ELCEN vrea să îşi vândă producţia de energie termică în Honolulu – Primăria ar putea “ieşi pe bursă” pentru a-şi cumpăra ceea ce îi trebuie pentru a asigura încălzirea centralizată, în Capitală. Deşi sună bine, acest lucru e practic imposibil, scrie Ziare.com.

Doar copiii primesc bani din moştenirea Pilon II Pensii Private. Conturile fără supravieţuitori rămân la administratorii fondurilor. Unul dintre atuurile pensiei private obligatorii din cadrul Pilonului II este faptul că poate fi moştenită. Doar că, potrivit legii, moştenitorul nu încasează suma de bani aflată în contul moştenit decât dacă este minor, altfel, moşteneşte doar un alt cont de pensie privată. În plus, dacă un cont de pensie privată nu are moştenitori, banii sunt încasaţi de administratorii fondurilor de pensii, publică Economica.net.

Cele mai bogate familii ale lumii strâng cash de frica recesiunii. Mulţi dintre membrii celor 360 de grupuri de investiţii controlate de familii chestionate pentru UBS Global Family Office Report, realizat în colaborare cu Campden Research, se aşteaptă ca economia mondială să intre în recesiune până în 2020, relatează Bloomberg, citat de Ziarul Financiar.

Valentina Ardean Elisei se retrage de la națională! Mesajul postat de Cristina Neagu: „O să-ți ducem lipsa”. Cristina Neagu, căpitanul naționalei de handbal feminin a României, a anunțat după victoria cu Ucraina din preliminariile pentru EURO 2020, scor 27-24, că Valentina Ardean Elisei s-a retras de la prima reprezentativă, transmite Gsp.ro.

Editorial „religios” Cornel Dinu. Antrenorul parcă posedat de diavoli vs. antrenorul alungător de diavoli cu tămâie la alții și nu la el, unde are atâta nevoie…Suntem, cu siguranţă, unul dintre popoarele cu cele mai multe pilde şi proverbe. Din păcate, de cele mai multe ori apelăm la ele după ce răul s-a făcut, încercând oarecum superior să-l motivăm. Ca o fatalitate, de cele mai multe ori, şi nu ca o cunoaştere, ce, însuşită în sute de ani de vieţuire, firesc ar trebui să aibă rol preventiv. Astfel se explică jelirea pornită în majoritatea mediilor de presă la aflarea veştii că am fost sancţionaţi să jucăm acasă, în viitorul meci oficial, cel cu Norvegia, fără spectatori, scrie Fanatik.ro.