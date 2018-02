Revista presei. Ce face Iohannis în plin scandal SPP

Traian Băsescu îi sugerează lui Dragnea să se retragă la pescuit la Belina, ce face Iohannis în plin scandal SPP și al salariilor, precum şi Viorel Cataramă a declarat că PSD-ALDE vrea să îi transforme pe membrii Casei Regale în “asistaţi social”, dar şi Dan Voiculescu o apără pe Laura Codruţa Kovesi în fața lui Băsescu sunt printre principalele subiecte ale zilei de 7 februarie.

Ce face Iohannis în plin scandal SPP și al salariilor. Președintele Klaus Iohannis le-a rezolvat pe toate, astfel că și-a luat vacanță. Klaus Iohannis a plecat din țară într-o „vizită privată” în Germania și în Tenerife însoțit de soția sa, precizează Cotidianul.

Băsescu: Daddy, n-ar fi mai bine să-ţi iei guvernul şi, în frunte cu Vasilica, să vă retrageţi la pescuit la Belina? La guvernare sunteţi incompetenţi. Traian Băsescu îi acuză de incompetenţă pe Liviu Dragnea şi pe noul Guvern Dăncilă după ce ministrul Muncii, Lia Olguţa Vasilescu, a ieşit astăzi cu declaraţii referitoare la legea salarizării şi efectele „revoluţiei fiscale”, potrivit Adevărul.

Primele explicaţii ale ministrului Muncii în scandalul scăderii salariilor bugetarilor: „S-a ştiut de anul trecut”. Ce s-a întâmplat cu salariile din mediul privat după transferul contribuţiilor. Ministrul Muncii, Lia Olguţa Vasilescu, a declarat, marţi, că încă de anul trecut se ştia că aproape 3% din salariile bugetarilor vor scădea, în condiţiile în care mai mulţi angajaţi de la stat aveau venituri mai mari decât preşedintele, care potrivit legii salarizării este cel mai bine plătit bugetar, relatează Gândul.

Mihai Chirică riscă sancțiuni mergând până la excluderea din PSD după ce nu s-a prezentat la Comisia de etică (surse). Primarul Iașiului Mihai Chirică ar putea fi sancționat de conducerea filialei județene a PSD, după ce edilul nu s-a prezentat în față comisiei de etică a organizației, unde a fost chemat pentru a da lămuriri privind atacurile sale repetate la adresa PSD, scrie Hotnews.ro.

Social-democraţii şi serviciile secrete. Pe drumul de la bănuieli şi acuze la paranoia. PSD este partidul care şi-a asumat deschis lupta cu „statul paralel” şi cu celebrul „binom SRI-DNA”, însă este şi partidul în care mai toţi liderii se bănuiesc unii pe alţii de relaţii oculte cu serviciile secrete, notează Jurnalul.ro.

Varujan Vosganian (ALDE), către sindicate: Unde ar trebui să mergem cu salariile, să spargem plafonul de nori? Ştirea corectă este că salariile bugetarilor cresc şi doar în cazul a două-trei procente există probleme, declară la RFI liderul deputaţilor ALDE, Varujan Vosganian. El comentează temerile sindicatelor privind scăderea unor salarii, pe fondul legii salarizării şi al transferului contribuţiilor sociale de la angajator la angajat.

Cataramă: “PSD-ALDE vrea să transforme membrii Casei Regale în asistaţi”. Prim-vicepreşedintele PNL Sector 2 Viorel Cataramă a declarat că PSD-ALDE vrea să îi transforme pe membrii Casei Regale în “asistaţi social”, afirmând că Mihai, Ferdinand şi Carol “se răsucesc în mormânt” văzând cum actualii membrii ai Casei Regale se lasă mituiți, titrează România Liberă.

Dan Voiculescu o apără pe Laura Codruţa Kovesi în fața lui Traian Băsescu: ‘Dacă ar spune ce știe, ar fi arestat imediat’. La asta nu ne-am fi putut aştepta vreodată. Mogulul Dan Voiculescu o apără pe şefa Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA), Laura Codruţa Kovesi. Nu e nicio glumă. Supărat că fostul preşedinte, Traian Băsescu i-a cerut demisia şefei DNA, Voiculescu a reacţionat dur. Într-o postare pe propriul blog, Voiculescu îl face praf pe Băsescu şi îi dă sfaturi lui Kovesi, informează Stiripesurse.ro.

Artificiul găsit de Finanțe pentru a nu scădea salariile IT-iștilor. Schema e valabilă doar 1 an. Ministrul de Finanțe Eugen Teodorovici a anunțat marți seară soluția găsită pentru angajații din IT și alte trei categorii care până acum aveau impozit zero pe venit și au fost afectate serios după transferul contribuțiilor, relatează Ziare.com.

Ministrul Muncii, mesaj pentru bugetari: Să-şi aştepte fluturaşii de salariu şi să vedem atunci cui îi scade salariul. Ministrul Muncii Lia Olguţa Vasilescu le transmite salariaţilor bugetari să îşi aştepte fluturaşii de salariu pentru a vedea concret cui îi scade salariul, pentru a discuta pe date concrete. „Celor care spun că le scade salariul să le cereţi şi fluturaşul pe luna decembrie. Chiar vă rog”, le-a spus ea jurnaliştilor, potrivit Economica.net.

Trump, inteligenţa artificială, blestemele casandrelor, bestia inflaţiei: din misterele recentei prăbuşiri a burselor de acţiuni din întreaga lume şi efectele acesteia. „Piaţa de acţiuni a zdrobit record după record, câştigând 8.000 de miliarde de dolari în valoare. Este o veste grozavă pentru conturile de economii pentru pensie şi studiu.“ Acestea sunt vorbe spuse de preşedintele american Donald Trump în urmă cu doar o săptămână, în discursul privind starea naţiunii, publică Ziarul Financiar.

Exclusiv – DIICOT a declanșat ancheta în cazul scurgerii planurilor de înzestrare majoră a armatei care se întind până în 2026. Procurorii DIICOT au declanșat urmărirea penală pe numele unui fost ofițer al Direcției Generale de Informații a Apărării (DGIA), care în urmă cu mai mulți ani ar fi luat din instituție numeroase documente privind planuri ale Armatei, titrează Libertatea.

Anunț-bombă făcut de Gigi Becali! “Mi s-a propus să preiau Dinamo și CFR! A fost Paszkany la mine, la palat!” Gigi Becali a declarat în această seară că în ultimele 6 luni a primit două propuneri extrem de interesante. Una de a prelua marea rivală Dinamo, iar alta, să cumpere clubul CFR Cluj, rivala FCSB-ului din lupta pentru titlu, precizează Gsp.ro.

Primul transfer de 1 miliard din fotbal! Messi, ofertat din China. Fotbalul chinez încearcă în această perioadă să atragă cele mai importante nume din fotbalul mondial pentru a ajuta la dezvoltarea campionatului intern, notează Fanatik.ro.