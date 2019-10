Revista presei. Ce funcție vânează Ponta

Primele nume de miniştri. Cine e în cărţi pentru Finanţe, Dezvoltare şi Educaţie. Opoziţia începe să-şi aştearnă pe listă variantele de miniştri pentru un Guvern format în jurul PNL, cu Ludovic Orban premier. Doi dintre liderii liberali care vor prinde locuri în noua echipă guvernamentală sunt Florin Cîţu, cel mai probabil propunere pentru Ministerul Finanţelor, şi Raluca Turcan, prim-vicepreşedinte al formaţiunii care are prima şansă pentru portofoliul Educaţiei, potrivit Adevărul.

Victor Ponta ar vâna funcţia lui Marcel Ciolacu la Camera Deputaţilor. (…) Acum, numele lui Victor Ponta revine în ecuaţia preluării celei de-a treia funcţie ca importanţă în stat, chiar din zona liberală. În prezent, Opoziţia mizează pe noua majoritate constituită ad-hoc, pentru a reuşi modificarea Regulamentului Camerei Deputaţilor, deoarece, în acest moment, schimbarea preşedintelui nu se poate face decât la cererea grupului parlamentar care l-a propus, transmite Jurnalul.ro.

„Tragicomedie franţuzească” cu Ponta, liberalii şi restul! Liderul Pro România, Victor Ponta, a declarat că nu va susţine un guvern PNL, precizând totodată că nu vede cum poate să guverneze un executiv monocolor care are numai 100 de parlamentari din 465. Ponta a detaliat totodată şi ce vor celelalte partide aflate până acum în opoziţie, potrivit Cotidianul.

Lovitură de teatru la ICCJ în dosarul lui Vâlcov: Instanţa supremă vrea să sesizeze CJUE. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) vrea să sesizeze Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) pentru a interpreta ultima decizie a Curţii Constituţionale privind completurile specializate. Decizia a fost luată din oficiu în instanţă în dosarul lui Darius Vâlcov, titrează Evenimentul Zilei.

Vin zile pierdute, fără să le socotim pe cele nelucrătoare. „Fiecare zi în plus cu acest guvern eşuat este o zi pierdută pentru România, un risc pentru români”, a declarat preşedintele. Fapt pentru care a desemnat „următorul prim-ministru al României în persoana domnului Ludovic Orban, preşedintele Partidului Naţional Liberal”. Vasilica va fi ţinută în pervazul Palatului Victoria, până-i va veni înlocuitorul. După cum se profilează lucrurile în Parlamentul de palavragii (PSD nu va participa la cvorum, iar USR, ProRomânia, ALDE şi PMP pun condiţii contradictorii unele cu ale celorlalţi) riscăm, vorba preşedintelui, s-o vedem tot în pervaz şi la primăvară, scrie Lelia Munteanu în Gândul.

Dăncilă anunţă că PSD nu va participa la votul de învestitură a Guvernului Orban. „În calitate de preşedinte al PSD, după discuţia cu liderii partidului, am luat decizia de a nu ne prezenta la votul de învestitură a noului Guvern”, a declarat Dăncilă, titrează Hotnews.ro.

Dăncilă, despre Orban-premier: Este cel mai vocal promotor al măsurilor de austeritate. ”După toate aceste zile de aşteptare, vedem un singur lucru: propunerea de premier este unul dintre cei mai vocali promotori ai măsurilor de austeritate. În rest, acelaşi mare amatorism. Niciun program de guvernare, niciun plan, nicio echipă şi aparent, nicio majoritate”, a declarat Dăncilă, notează România Liberă.

Marcel Ciolacu (PSD): Nu o să fie cvorum pentru guvernul Orban. Sub nicio formă PSD nu votează. “(…) Dânşii au o majoritate, şi-au demonstrat-o la moţiunea de cenzură, aşteptăm să o demonstreze la învestitură. În cazul în care nu au cvorum sau nu trece Guvernul, intrăm într-o perioadă totuşi de incertitudine politică, lucru care noi am atras atenţia că este posibil să se ajungă aici şi vom vedea consecinţele politice (…)”, a adăugat preşedintele Camerei Deputaţilor, notează Stiripesurse.ro.

Viorica Dancilă mai rămâne, cât Guvernul se face. Când e şi când nu e vina lui Iohannis. Mandatul lui Klaus Iohannis a fost unul fragilizat de coabitarea cu guvernele succesive construite de Liviu Dragnea şi de comoditatea de traseu, preşedintele intrând în percepţia publică drept mai mult absent. Aceasta fiind premisa, e lesne că actuala amânare a unui guvern post-PSD să fie aruncată în cârca lui, chiar şi când piedicile sunt în altă parte, scrie Magda Grădinaru în Ziare.com.

Autostrada Comarnic – Braşov: primul strat de asfalt pe lotul Râşnov – Cristian ar putea fi aşternut până vine iarna. Constructorul lotului Râşnov – Cristian din Autostrada Comarnic – Braşov ar putea aşterne primul strat de asfalt înainte să vină iarna, estimează reprezentanţii Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri Braşov. Ei au postat imagini din care se observă stadiul actual al lucrărilor la primul tronson care se construieşte din autostrada peste Carpaţi, publică Economica.net.

Veşti proaste pentru bugetul României: FMI prognozează o creştere de 4% pentru PIB-ul României. FMI a menţinut, în ediţia din octombrie a World Economic Outlook, prognozele de creştere economică şi de inflaţie pentru România făcute publice la finele lunii august, după vizita de evaluare a unei misiuni a instituţiei la Bucureşti. Fondul Monetar Internaţional estimează o creştere economică de 4% pentru acest an şi o inflaţie de 4,2%. Deficitul de cont curent este prognozat la 5,5% din PIB (5,2% din PIB pentru 2020), potrivit Ziarului Financiar.

Deputat din Opoziţie, către noua guvernare: „Renunţaţi la populismul ieftin al desfiinţărilor şi tăierilor!” Deputatul Constantin Codreanu, preşedintele Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării, cere Guvernului care urmează să se instaleze la Palatul Victoria să renunţe la ideea desfiinţării Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, potrivit Qmagazine.ro.

Ion Ţiriac, preşedintele Federaţiei Române de Tenis: „M-aş urca pe masa Guvernului şi i-aş întreba dacă nu le este ruşine”. ”Dacă mâine dimineaţă eu aş fi ministrul sportului, în prima şedinţă de guvern m-aş urca pe masă, vorbesc serios, şi le-aş spune dacă nu le este ruşine cu 0,0048%. Nu m-aş da jos de pe masă până când nu aş obţine 1%. Ăştia suntem, cu ăştia defilăm”, a declarat Ion Ţiriac în cadrul unei conferinţe de presă, transmite Gsp.ro.

Simona Halep nu e sigură că merge la Turneul Campioanelor! ”Încă nu ştiu ce voi face!”. ”Spatele meu este mai bine, fac tratament zilnic şi parcă este din ce în ce mai bine. Am avut două zile de pauză. Sper să fiu sută la sută recuperată şi îmi doresc tare mult să fac o treabă bună. Am avut probleme la coloană, am făcut tratament, recuperare, sunt mai bine, am început antrenamentele de ieri, nu am avut dureri, sper să rămână aşa (…) ”, a explicat românca, notează Fanatik.ro.