Revista presei. Ce spune fostul șef ANAF despre Liviu Dragnea

Promisiunea lui Liviu Dragnea în ce privește justiția și serviciile, avertismentul lui Tăriceanu pentru Iohannis, dacă nu o revocă pe Kovesi, precum şi Cătălin Ivan susţine că PSD s-a sinucis, dar şi Helle Thomsen ar putea fi demisă după înfrângerea lui CSM București sunt printre principalele subiecte ale zilei de 8 martie.

Fostul șef ANAF Gelu Diaconu, despre Liviu Dragnea: Am încă proaspăt în minte cum îi mai pupai tu mâna până la coate Codruței, în anturajul vostru din restaurantul MAI. Gelu Ștefan Diaconu, fost șef al ANAF, a postat sâmbătă seară pe pagină să de Facebook un mesaj adresat lui Liviu Dragnea, fără a-i menționa însă numele, în care îl numește “mizerabil”, “îmbuibat” și “șpăgar” și susține, printre altele, că liderul PSD îi “pupă mâna până la coate” șefei DNA, Laura Codruța Kovesi, notează Hotnews.ro.

Dancă: PSD organizează un congres militarizat, folosind Jandarmeria ca armată de partid pentru intimidarea cetăţenilor nemulţumiţi de guvernare. Purtătorul de cuvânt al PNL, Ionael Dancă, a afirmat, sâmbătă, că PSD recurge la ajutorul Poliţiei Locale şi al Jandarmeriei pentru a ţine la distanţă persoanele care protestează faţă de guvernarea social-democrată, fiind nemulţumiţi de măsurile luate de partidul condus de Liviu Dragnea, potrivit Adevărul.

Promisiunea lui Liviu Dragnea în ce privește justiția și serviciile. Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, le-a spus sâmbătă social-democraților prezenți la Congresul extraordinar tot ce au vrut să audă, într-un discurs-fluviu. Dragnea i-a asigurat pe participanții la eveniment că partidul va duce până la capăt modificarea legilor justiţiei şi a Codurilor penale şi că va „actualiza” legile privind funcționarea serviciilor de informaţii, relatează Cotidianul.

Dragnea şi argoanţa maximă la adresa protestatarilor de la Congres: „Eram în sală…” Liviu Dragnea a avut, sâmbătă seara, o reacție neașteptată referitoare la protestatarii care au scandat în stradă în fața Sălii Palatului, unde s-a desfășurat Congresul PSD, precizează Evenimentul Zilei.

Avertismentul lui Tăriceanu pentru Iohannis, dacă nu o revocă pe Kovesi. „Această posibilitate teoretic există oricând”. Preşedintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, a declarat, sâmbătă, la Ploieşti, că politica penală se face în Parlament, care este suveran ca instituţie legiuitoare, iar partidul pe care îl conduce nu va face niciun pas înapoi indiferent de „ameninţările vânturate”, informează Gândul.

Cătălin Ivan: S-a sinucis cel mai mare partid din România. Europarlamentarul Cătălin Ivan susţine că nu a urmărit “aşa-zisul Congres al PSD”, dar sâmbătă a fost o zi “foarte tristă”, în care s-a sinucis cel mai mare partid din România, adăugând că s-a ajuns aici “din cauza ticăloşiei lui Dragnea”, dar şi a “laşităţii şi oportunismului celorlalţi”, titrează Jurnalul.ro.

Oprișan: Putem aresta oameni politici. Alţii vor face aceleaşi greșeli. Sistemul e greșit. Preşedintele PSD Vrancea, Marian Oprişan, a spus în cadrul discursului său din Congresul de sâmbătă că oamenii politici care fac greşeli pot fi arestaţi, însă vor veni alţii în locul lor care vor face aceleaşi greşeli, întrucât și sistemul şi legile sunt greşite, scrie România Liberă.

Concluzii după Congresul PSD: nemulţumiri, proteste, candidaturi retrase în ultima clipă, gunoaie şi mucuri de ţigară îndesate în sticlă, în sală. Discursuri de două ore, dar şi zeci de candidaţi care nu şi-au ţinut speech-urile din lipsă de timp, prânzul luat în sală, câteva momente perfecte de a agăţa fete, selfie-uri şi discuţii despre „forţa binelui” – aşa s-a desfăşurat Congresul Extraordinar al PSD de sâmbătă. Ce a rămas după toate astea? Nemulţumiri, proteste, candidaturi retrase în ultima clipă, resturi de mâncare pe toate holurile, ambalaje aruncate pe lângă coşurile de gunoi şi mucuri de ţigară îndesate într-o sticlă de plastic, sub un scaun din sala în care a avut loc Congresul, potrivit Stiripesurse.ro.

Klaus Iohannis e din nou la schi, cel puțin pentru a patra oară în acest an. Președintele Klaus Iohannis s-a aflat, sâmbătă, la schi în Munții Șureanu, pentru cel puțin a patra oară in acest an, unde s-a întâlnit cu amatorii acestui sport și a făcut fotografii care au fost, ulterior, postate pe Facebook, informează Ziare.com.

Dacia este cea mai economică maşină din lume. Trei modele ale mărcii noastre naţionale sunt cele mai economice maşini din lume, potrivit publicaţiei Argus, care face anual un clasament pe baza calculelor pentru peste 1.000 de modele de autoturisme, publicăEconomica.net.

O nouă revoluţie în telecom: Un mogul al Internetului vrea să se alieze cu Telekom şi să creeze cea mai mare reţea din Germania. Miliardarul fondator al companiei United Internet provoacă furnizorii de internet să cofondeze o companie comună, prin care să construiască cea mai mare reţea de internet de mare viteză din Germania, şi a provocat liderul de piaţă Deutsche Telekom să se alăture, relatează Ziarul Financiar.

Exclusiv – Persoanele cu handicap, în loc să primească ajutorul de la Primărie de 500 de lei, au ajuns datoare la bănci. Oameni bolnavi, încadrați în grad de handicap, s-au trezit peste noapte datori la bănci, deși nu au făcut niciun împrumut. Situația în care au ajuns fără voia lor a fost cauzată de faptul că Primăria Capitalei nu și-a onorat promisiunea și nu le-a virat la timp stimulentul de 500 de lei, titrează Libertatea.

Helle Thomsen, demisă după înfrângerea lui CSM București? Surpriză în privința celui care i-ar putea lua locul. Bogdan Vasiliu, președintele secției de handbal de la CSM București, a fost foarte nervos după înfrângerea echipei noastre din Rusia, cu Rostov, 24-25. A criticat deciziile lui Helle Thomsen, care și-ar putea pierde postul în curând, notează Gsp.ro.

Halep, duel surpriză în turul 3! Ce spune despre adversara de 19 ani. Simona Halep s-a calificat în turul trei la Indian Wells, după 6-4, 6-4 în faţa Kristynei Pliscova, iar la scurt timp după şi-a aflat viitoarea adversară, scrie Fanatik.ro.