Revista presei. Centenarul Unirii, sărbătorit prin Marea Învrăjbire

Un sondaj realizat de ALDE Dolj care îl arată pe Călin Popescu Tăriceanu drept favorit în faţa lui Liviu Dragnea pentru alegerile prezidenţiale, prezentarea primului protocol dintre SRI și parchete, precum şi noua ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Codului Fiscal anunţată de ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, dar şi calificarea Simonei Halep în turul al treilea al turneului de tenis de la Miami sunt printre principalele subiecte ale zilei de 23 martie.

Centenarul Unirii, sărbătorit prin Marea Învrăjbire. Cum alimentează politicenii conflictele din Transilvania şi Republica Moldova. La 100 de ani de la Marea Unire, societatea românească este mai divizată ca oricând: mii de oameni protestează în stradă, în timp ce alţii, de pe trotuarul opus, îi condamnă. În Transilvania, conflictul mocnit cu minoritatea maghiară tinde să explodeze, alimentat de interesele obscure ale politicienilor. Peste Prut, românii semnează declaraţii de unire, iar pro-ruşii răspund cu ameninţări, scrie Adevărul.

Tăriceanu, preferat de olteni ca unic candidat la Preşedinţie al alianței PSD-ALDE. În cadrul unei conferinţe de presă, ALDE Dolj a făcut publice datele ultimului sondaj de opinie realizat de Avangarde în cel mai mare judeţ al Olteniei. Volumul eşantionului chestionat prin metoda CATI a fost de 1.000 persoane peste 18 ani, reprezentînd populaţia adultă din judeţul Dolj. Marja de eroare a sondajului este de ±3%. Cele mai interesante rezultate vizează candidatul la Preşedinţie în alegerile din 2019, potrivit Cotidianul.

„Lista neagră” de la Bruxelles a început cu „țintele în mișcare” din corupția la nivel înalt. Comisia Europeană a început să ceară României date din instanțe despre dosarele de înaltă corupție în paralel cu introducerea unor „ținte în mișcare” în 2008-2009, potrivit Guvernului. Executivul condus în 2007 de Călin Popescu Tăriceanu a adoptat pe 31 octombrie, prin Hotărârea nr. 1.346, un „Plan de acțiune” pentru îndeplinirea cerințelor Comisiei Europene în cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare (MCV) a progreselor României în domeniul reformei sistemului judiciar și al luptei împotriva corupției, conform Evenimentului zilei.

Ministrul Finanţelor anunţă o nouă Ordonanţă pentru modificarea Codului Fiscal. Ministrul de Finanţe, Eugen Teodorovici, anunţă o nouă ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Codului Fiscal, după modificările ce vizau angajaţii din domeniul IT şi activităţi independente, dar şi contractele part-time. “Este o discuţie la Comisia de Buget Finanţe pe acest act normativ, ca membru al Guvernului pot să vă spun că săptămâna viitoare încercăm să introducem o nouă ordonanţă de urgenţă de modificare a Codului Fiscal cu mai multe aspecte care sunt foarte utile pentru economie, alături de care să aducem şi câteva amendamente”, a declarat ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, transmite Gândul.

Europarlamentarul Cătălin Ivan inițiază un mecanism de confiscare a averilor ilegale scoase în afara UE: Este singura soluție pentru recuperarea prejudiciilor. Europarlamentarul Cătălin Ivan a obținut acordul Comisiei de Control Bugetar CONT din Parlamentul European pentru “raportul de inițiativă” pentru construirea unui mecanism european de confiscare a averilor obținute ilegal și scoase în afara Uniunii Europene. Asta, pentru că, spune europarlamentarul în grupul Alianţei Progresiste a Socialiştilor şi Democraţilor, este aproape imposibil pentru România să recupereze milioanele pierdute prin transferarea în afara granițelor a averilor obtinute ilegal, informează Hotnews.ro.

PCR merge ca uns la Tarom. 22 de administratori într-un an. Pierderi cumulate de 1,6 miliarde lei. Tarom are de puţin timp un alt Consiliu de Administraţie (CA), impus de noul ministru al Transporturilor, Lucian Şova. Incomplet (cu doar cinci membri în loc de şapte) şi provizoriu, ca toate cele perindate în ultimul timp, structura de conducere a companiei aeriene naţionale nu are, ca de obicei, nicio legătură cu domeniul aviaţiei. Fie că vorbim de pensionarul de la Curtea de Conturi ori de cel de la serviciul secret al MAI, de fosta şefă a Poştei sau de blonda-minune a Transporturilor, Tarom pare a avea prăbuşirea asigurată, notează Jurnalul naţional.

Liviu Pleşoianu (PSD): Îl voi reclama pe Frans Timmermans la Bruxelles. Deputatul PSD Liviu Pleşoianu declară la RFI că dincolo de scrisoarea premierului Dăncilă către şeful Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, va depune şi el o reclamaţie la Consiliul de Etică al CE, vizându-l pe prim-vicepreşedintele Comisiei, Frans Timmermans. Premierul Viorica Dăncilă i-a adresat miercuri o scrisoare preşedintelui CE, Jean-Claude Juncker, cerându-i clarificări privind documentul apărut în presă şi atribuit Comisiei Europene, prin care erau cerute detalii despre cauze penale vizându-i între alţii pe Gigi Becali, Adrian Năstase, Tudor Chiuariu, Decebal Traian Remeş, Cătălin Voicu şi Dan Voiculescu, potrivit Rfi.ro.

A fost publicat primul protocol între SRI și parchete. Ana Maria Roman a prezentat la Antena 3, primul document care arată funcționarea Statului Paralel. În document apar numele Laurei Codruța Kovesi, Constantin Traian Igaș, ministru al Internelor din acea vreme, George Maior, director al SRI, Gheorghe Ialomițeanu, ministru al Finanțelor, iar în locul lui Cătălin Predoiu este semnătura Alinei Bica, transmite România liberă.

Péter Szijjártó recunoaște că s-a încercat ascunderea contractului prin care România dă Ungariei gazul din Marea Neagră: ‘Presa a simplificat informația’. Ministrul Afacerilor Externe şi Comerţului Exterior al Ungariei, Péter Szijjártó, a declarat joi, într-o conferinţă de presă susţinută la Târgu Mureş, că mass-media “a simplificat informaţia” referitoare la contractarea în Ungaria de gaze din zăcământul de la Marea Neagră exploatat de OMV şi Exxon Mobile. “Situaţia este în felul următor, Transgaz România şi FGSZ Ungaria, echivalentul Transgazului, au anunţat o licitaţie pentru capacitatea gazoductului româno-ungar, pe direcţia dinspre România spre Ungaria, din 2022-2037”, a explicat Péter Szijjártó, conform Stiripesurse.ro.

Hopa-Mitică din Parlament: Legea defăimării iniţiată de Dragnea n-a murit. Doar s-a prefacut puţin adormită. În urmă cu doi ani, Liviu Dragnea s-a declarat înfrânt în Parlament, atunci cand controversata sa Lege a defăimării nu a fost votată de plenul Camerei Deputaţilor, deşi liderul PSD forţase din răsputeri adoptarea ei. “Legea a picat şi o sa reiniţiez, o să reiau procedura”, spunea Liviu Dragnea de la tribuna Parlamentului. Adevărul este însă altul, scrie Ziare.com.

Pensionarii se tem de factura la întreținere pentru luna martie. “Săptămâna viitoare, poate vine primăvara”. Pensionarii se tem de factura la întreținere pentru luna martie. Margareta Băcărin este pensionară și locuiește singură într-un apartament în București. Noul val de frig a obligat-o să țină mai mereu caloriferele deschise, iar acum își face griji că va plăti mai mult la întreținere, potrivit Libertatea.

Lacunele nebănuite ale legii dării în plată: Debitorul anunţă că dă casa băncii, dar nu pleacă din ea şi nu mai plăteşte nimic. O serie de creditori au început să se plângă de faptul că, în unele cazuri de dare în plată, s-au trezit blocaţi din cauza debitorilor care au trimis notificare de dare în plată a imobilului luat pe credit, dar nu au mai urmat paşii următori prevăzuţi de lege. În acest context, debitorul are suspendat contractul de credit şi plata ratelor, dar refuzul de a autentifica contractul de dare în plată îi permite acestuia să aibă în folosinţă gratuită imobilul pe o perioadă nedeterminată, transmite Economica.net.

Preferă să aducă orice din import: discounterul german Lidl a ajuns cel mai mare importator din comerţ anul trecut. Germanii importă anual de 1 mld. euro, potrivit estimărilor, la vânzări locale de 1,3 mld. euro. Retailerul german Lidl ocupa poziţia a şasea în topul celor mai mari importatori din economie anul trecut, în urcare cu o treaptă faţă de 2016. Cla­sa­mentul este condus de Automobile Dacia (auto), Rompetrol Rafinare (rafinare petrol), Petrotel – Lukoil (rafinare petrol), Ford Ro­mânia (auto) şi ArcelorMittal Galaţi (industrie), informează Ziarul financiar.

Halep, sperietură la debut! Calificare după un meci epic! Simona Halep se califică în turul trei după un meci epic, de peste două ore. Se impune cu 7-5 în decisiv în faţa lui Oceane Dodin şi va juca în următorul meci cu Agnieszka Radwanska, anunţă Fanatik.ro.

“Bomba” de la miezul nopții: Gigi Becali l-a ofertat pe Rednic s-o preia pe FCSB! Am aflat toate detaliile! Gigi Becali e decis să nu-l mai țină pe Nicolae Dică, chiar dacă ar câștiga titlul! Gazeta sporturilor a aflat că, în culise, patronul FCSB caută febril variante, purtând discuții în ultima perioadă cu doi dintre cel mai bine cotați tehnicieni români. Primul căutat a fost Marius Șumudică, apoi Mircea Rednic!