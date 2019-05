Revista presei. Chinezii i-au bătut pe americani

Carmen Avram, atac la Dacian Cioloş: Îmi cer iertare în numele acelui comisar european care spune că este român. Fosta jurnalistă Carmen Avram, actual candidat pe listele PSD la alegerile europarlamentare, a lansat un atac la adresa lui Dacian Cioloş în faţa agriculturilor şi fermierilor adunaţi la un târg agro-zoo din Botoşani, potrivit Adevărul.

Chinezii i-au bătut pe americani: Huawei depăşeşte Apple şi devine al doilea cel mai mare producător de smartphone-uri din lume. Chinezii de la Huawei Technologies au reuşit să depăşească Apple şi să ajungă pe locul doi în clasamentul mondial al producătorilor de smartphone-uri în primul trimestru din acest an, şi au ajuns cu un pas mai aproape de scopul final, acela de a deveni numărul unu mondial în locul sud-coreenilor de la Samsung, potrivit Bloomberg, citat de Ziarul Financiar.

S-a descărcat sacul în capul lui Tudorel! „Complice” el? Noi critici la adresa fostului ministru al Justiției Tudorel Toader în legătură cu postările sale pe Facebook. Sindicaliștii din penitenciare au reacționat față de postarea fostului ministru cu privire la condițiile adoptării legii recursului compensatoriu. Acești îi reproșează lui Tudorel Toader că a fost complice la adoptarea legii, iar distanțarea sa de acum de efectele ei este una premeditată, relatează Cotidianul.

Rareș Bogdan, ironie usturătoare la adresa PSD: ”Vrea să aducă aurul BNR de la Londra ca să-și facă Liviu Dragnea dinții”. Candidatul PNL pentru alegerile europarlamentare, Rareș Bogdan, a declarat că PSD nu deține capacitatea de a conduce România și a ironizat proiectul social-democraților de aducere în țară a aurului din Marea Britanie, precizează Evenimentul Zilei.

Analiză – Comisia SRI vs. George Maior. Va avea raportul Maior soarta celui privind interceptările în masă?Ministerul Teodor Meleşcanu urmează să anunţe, în câteva zile, dacă în cazul ambasadorului din SUA George Maior este demarată procedura de rechemare, urmare a raportului Comisiei SRI. Acelaşi for a mai emis, în urmă cu un an, un raport ce viza interceptările în masă, dar propunerile au fost ignorate, titreazăGândul.

Dăncilă, despre restructurarea Guvernului: Vom vedea la primul CEx cum vor evolua lucrurile. Viorica Dăncilă a declarat, întrebată dacă merge în continuare pe ideea remanierii guvernamentale, în condițiile în care PSD ar vrea restructurarea, că rămâne de văzut cum vor evolua discuțiile în primul CEx. Premierul a adăugat că importante acum sunt alegerile europarlamentare, transmite Hotnews.ro.

Kovesi, Onea și Iacob sunt cercetați disciplinar de Secția pentru procurori a CSM. Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) îi va judeca pe Laura Codruţa Kövesi – fosta șefă a DNA, pe Marius Iacob – fostul procuror-șef adjunct al DNA, precum și pe Lucian Onea, fostul procuror șef al DNA Ploiești, informează România Liberă.

Andrei Gerea, către Rareș Bogdan: Ori tu ești pe etnobotanice, ori nu stai în sondaje cum te lauzi!Vicepreședintele ALDE Andrei Gerea a spus că limbajul folosit de Rareș Bogdan la adresa lui Călin Popescu Tăriceanu arată fie că liberalul este „pe etnobotanice”, fie nu stă în sondaje așa cum afirmă, scrie Stiripesurse.ro.

Jocul Vioricăi Dăncilă pentru PSD pune la mijloc Uniunea Europeană: tehnicile din prima săptămâna de campanie. În ziua în care liderii UE vin în România, pentru un summit informal al Consiliului European, Liviu Dragnea s-a cerut răzbunat și organizează un miting electoral în cealaltă parte a țării. Până aici nimic nu e nelalocul lui, mai puțin strategia de a pune ruptura în cârca președintelui Iohannis și, de ce nu, chiar a Uniunii Europene, prin Viorica Dăncilă, notează Ziare.com.

Exclusiv – Haos total la CSM București! 4 informații din culise: fără salarii în 2019, amenințări cu greva, „o rablă de rată” și un colaps și la juniori! CSM București a pierdut surprinzător titlul național la handbal feminin. În afară de ghinioane și accidentări, un alt factor a contat enorm în lupta pierdută cu SCM Rm. Vâlcea: neplata jucătoarelor, titrează Gsp.ro.

Răzvan Lucescu scrie istorie în Grecia! A egalat un record vechi de 55 de ani și a reușit încă o performanță uriașă. Antrenorul Răzvan Lucescu scrie istorie în Grecia, după ce a reușit să câștige titlul cu PAOK Salonic fără să cunoască gustul înfrângerii. Performanța tehnicianului român vine la 55 de ani distanță de la cea realizată de Panathinaikos Atena, în sezonul 1963-1964. În ultima etapă a sezonului, PAOK s-a impus cu scorul de 2-0 în partida din deplasare cu PAS Giannina, formație care va retrgrada în liga secundă, relateazăFanatik.ro.