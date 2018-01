Revista presei. Cine este omul negru pe care îl acuză Dragnea

Retragerea de către PSD a sprijinului politic pentru premierul Mihai Tudose şi demisia acestuia din funcţie, reacţile ulterioare, precum şi vizita premierului Japoniei, Shinzo Abe, în ţara noastră, dar şi reunirea celor trei dosare de la Colectiv într-un singur proces la Tribunalul Bucureşti sunt printre principalele subiecte ale zilei de 16 ianuarie.

Lovitură de teatru: Cine este ‘omul negru’ pe care îl acuză Dragnea că a deturnat guvernele PSD. Liviu Dragnea a lansat acuzații grave la adresa unui „personaj veninos” care ar fi deturnat Guvernele PSD din ultimul an. Fără să menționeze la cine se referă, liderul PSD a precizat că partidul nu va mai putea fi atins de personajul „dintr-o instituție a statului care a făcut și face foarte mult rău”. Surse din cadrul partidului au precizat că Liviu Dragnea le-a spus colegilor săi din PSD că „omul negru care face planuri malefice împotriva PSD este generalul Lucian Pahonțu, directorul Serviciului de Pază și Protecție (SPP), nu SRI sau alte structuri… și crede că nici președintele țării nu știe de acțiunile lui ilegitime”, relatează Stiripesurse.ro.

Tudose a demisionat. Dragnea: „Un personaj veninos ne face mult rău. Nu voi mai propune niciun premier, am mână proastă. Nu demisionez“. Comitetul Executiv (CEX) al PSD, dominat de o majoritate covârşitoare pro-Dragnea, i-a retras sprijinul politic premierului Mihai Tudose, care a demisionat, fără să asigure interimatul. Astfel, Dragnea a trântit al doilea Guvern al PSD în decurs de un an. Marţi-dimineaţă, conducerea PSD va alege o nouă propunere pentru Palatul Victoria. În joc intră acum Klaus Iohannis, care va desemna un nou premier, nu neapărat de la PSD, notează Adevărul.

Dragnea: Se pare că am mână proastă. Președintele PSD Liviu Dragnea a declarat luni că nu va propune marți, în ședința CEx PSD, niciun nume pentru funcția de premier, dar după discuții va vota și își va asuma votul. „Se pare că eu am mână foarte proastă și nu numai acum ci încă cel puțin 10 cazuri. Le-am spus colegilor că nu voi face nicio propunere. La Sorin Grindeanu am făcut eu o propunere, colegii au votat-o. La Mihai Tudose am avut discuție cu fiecare în parte și s-a conturat propunerea pe care am făcut-o eu. Mâine voi vota propunerea care iese din dezbatere și imi voi asuma votul”, a declarat Liviu Dragnea, potrivit Cotidianul.

Documente explozive. Regele Mihai, urmărit de CIA: Decizii politice, vânzări de bijuterii și bani de la Carol al II-lea. Mai multe telegrame desecretizate de CIA arată că fostul suveran al României a fost „obiectiv” pentru agenții americani și după abdicare și plecarea din țară. Agenții CIA afirmă că familia Regală a rămas fără bani și că Regina Mamă era silită să vândă bijuteriile familiei. Într-o notă din 1950 se spune că Mihai a fost ajutat cu bani de tatăl său, Carol al II-lea, conform Evenimentului Zilei.

Cine vine interimar la Palatul Victoria în locul lui Tudose. După ce PSD i-a retras sprijinul politic lui Mihai Tudose, interimar la Palatul Victoria va fi Paul Stănescu, după ce premierul a spus foarte clar că nu va asigura interimatul. Acesta este vicepremier şi unul dintre cei mai influenţi lideri din teritoriu ai partidului, atât în judeţul Olt, cât şi în întreaga Oltenie. De profesie agronom, Stănescu a ajuns în prima linie a partidului în 2008, când a fost ales preşedinte al PSD Olt, scrie Gândul.

Prima vizită a unui lider nipon în România: Prim-ministrul Japoniei Shinzo Abe se întâlneşte cu preşedintele Iohannis. Acesta trebuia să se întâlnească marţi şi cu premierul Tudose. Prim-ministrul Japoniei Shinzo Abe soseşte în România într-o vizită de lucru iar marţi va fi primit la Cotroceni de către preşedintele Klaus Iohannis de la ora 16.00. Aceasta este prima vizită în România a unui premier japonez şi are loc în contextul aniversării a 5 ani de la convenirea, în 2013, a Parteneriatului Reînnoit dintre Romania şi Japonia, se precizează într-un comunicat de presă transmis de Administraţia Prezidenţială, infomează Hotnews.ro.

MAE îşi manifestă preocuparea faţă de ‘atitudinea provocatoare’ a Mişcării “Celor 64 de comitate”. Ministerul Afacerilor Externe îşi exprimă preocuparea faţă de “atitudinea provocatoare” a Mişcării “Celor 64 de comitate”, subliniind că incidente precum acoperirea stemei de pe sediul Ambasadei României din Budapesta au ca scop defăimarea simbolurilor naţionale. “Ministerul Afacerilor Externe îşi manifestă preocuparea faţă de atitudinea provocatoare a Mişcării ‘Celor 64 de comitate’ şi condamnă producerea unor astfel de incidente care au ca scop defăimarea simbolurilor naţionale. MAE consideră că săvârşirea unor asemenea acte de către anumite persoane sau organizaţii, inclusiv cu programe revizioniste, este complet inacceptabilă şi contravine spiritului şi prevederilor Convenţiei de la Viena privind relaţiile diplomatice”, se arată într-un comunicat transmis luni de MAE, potrivit Jurnalului Naţional.

Cele trei dosare după Colectiv, reunite și judecate la Tribunalul București. Cele trei dosare penale deschise și trimise în instanță după tragedia din Colectiv au fost reunite într-un singur proces la Tribunalul Bucureşti. Judecătorii Tribunalului au admis luni ca dosarul în care sunt judecaţi pompierii Antonina Radu şi George Petrică Matei să fie reunit cu dosarul în care sunt inculpaţi patronii clubului şi fostul primar Cristian Popescu-Piedone, transmite Rfi.ro.

PNL susține ideea alegerilor anticipate, anunță șeful liberalilor, Ludovic Orban. PNL susţine ideea alegerilor anticipate, a declarat luni preşedintele partidului, Ludovic Orban, după anunţul premierului Mihai Tudose privind demisia din fruntea Guvernului. “PSD s-a decredibilizat. PNL susţine ideea declanşării alegerilor anticipate, o delegitimare a Parlamentului şi crearea unei alte majorităţi. Sigur, este cea mai bună soluţie în cazul în care va fi posibilă. Noi, ca Partid Naţional Liberal, susţinem clar aceste idei ale alegerilor anticipate”, a declarat liderul liberalilor, întrebat cum vede anunţul premierului Mihai Tudose că va demisiona din funcţie, conform România Liberă.

Protest la sediul PSD după ce Dragnea l-a dat jos şi pe Tudose: Suntem o ţară, nu un experiment. Plecaţi! Un protest spontan a avut loc luni seara la sediul PSD din Şoseaua Kiseleff, după ce social-democraţii conduşi de Liviu Dragnea au decis să-i retragă sprijinul politic şi lui Mihai Tudose şi acesta a demisionat din funcţia de premier. Este a doua oară într-un an şi câteva zile când PSD îşi dă jos propriul guvern, ceea ce i-a revoltat pe cei care, tot de un an, ies în stradă pentru a-şi arăta nemulţumirea faţă de modul în care social-democraţii guvernează după ce au câştigat alegerile, transmite Ziare.com.

Ce spun românii despre “Luceafărul” poeziei românești: unii n-au auzit de Mihai Eminescu, alții cred ca a fost domnitor. S-au împlinit 168 de ani de la nașterea poetului Mihai Eminescu, “Luceafărul” poeziei românești. Creația sa cu 98 de strofe a ajuns în World Records Academy (Academia Recordurilor Mondiale), ca fiind cel mai lung poem de dragoste. Și totuși există români care nu au habar cine a fost Mihai Eminescu, notează Libertatea.

Pâinea “de un leu” s-a scumpit deja în magazine. Creşterile de preţ vor continua. Producătorii din industria de morărit şi panificaţie au început să îşi ajusteze preţurile, ca urmare a valurilor de scumpiri la utilităţi şi a creşterii costurilor cu forţa de muncă din ultima perioada. Pâinea “de un leu” ar putea dispărea de pe piaţă, anunţă Economica.net.

Criza de personal, rezolvată cu personal asiatic. Peste 1.400 de vietnamezi au venit să lucreze în România în 2017, de şase ori mai mulţi ca în 2016. Peste 1.400 de cetăţeni vietnamezi au primit anul trecut avize de anga­ja­re pentru a lucra în România, Vietnam devenind astfel ţara din afa­ra Uniunii Europene cu cele mai multe permise de muncă acor­date anul trecut. Faţă de 2016, nu­mărul vietnamezilor care au venit să lucreze în România este de şase ori mai mare, arată datele In­spec­toratului General pentru Imigrări, potrivit Ziarului Financiar.

FCSB face bani în Turcia! Chiar de la Beşiktaş, vecina de cantonament! Veste neaşteptată pentru roş-albaştri în cantonamentul din Antalya. Formaţia patronată de Gigi Becali îşi va îmbogăţi conturile cu o sumă apreciabilă, iar o parte din aceasta va fi obţinută chiar de la vecina de cantonament, Beştikaş! Concret, e vorba de aproape 300.000 de euro, pe care campioana Turciei, împreună cu alte formaţii, îi va vira, via UEFA, către echipa roş-albastră, conform Fanatik.ro.

Noul căpitan de la Dinamo: “Mă deranjează că vorbim de play-off și nu de podium”. Cum comentează incidentul din aeroport. Steliano Filip, 23 de ani, cel mai vechi jucător din lotul lui Dinamo, va deveni din nou, după plecarea lui Paul Anton în Rusia, liderul din vestiarul “câinilor”. Din cantonamentul din Cipru, unde Dinamo a ajuns în această seară, Filip a acordat un interviu, în care a vorbit despre ultimele transferuri ale “câinilor”, dar și despre incidentul în care a fost implicat cu un fan pe aeroportul “Henri Coandă”, scrie Gazeta Sporturilor.