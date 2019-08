Revista presei. Cine sunt „bătrâna cocotă” și „amantul profitor”

Surse: Tăriceanu s-a temut că Ponta îl lasă fără partid. Ce sfori s-au tras pentru Alianţa ALDE-ProRomânia.Liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, a vrut să rămână în alianţă cu PSD, pentru a profita de resursele guvernării în campania electorală. Însă un eşec la prezidenţiale ar fi torpilat ALDE. Tăriceanu s-a temut că parlamentarii săi vor migra către ProRomânia, deci în locul irelevanţei politice a ales să iasă de la guvernare, să renunţe la Cotroceni şi să se alieze cu ProRomânia. Ce câştigă? Promisiunea unui nou mandat de parlamentar, titrează Adevărul.

Cine sunt „bătrâna cocotă” și „amantul profitor”. Theodor Paleologu, candidatul PMP la prezidențiale, a declarat într-o conferință de presă că alianța ALDE-Pro România a apărut din disperarea lui Tăriceanu de a dispărea de pe scena politică, notează QMagazine.ro.

Păzea: Iohannis anunță când ne va anunța! Președintele Klaus Iohannis a anunțat că miercuri va avea prima poziție oficială după ce ALDE a decis să iasă de la guvernare. Totodată, Iohannis a afimat că miercuri va vorbi și despre remanierea guvernamentală, relatează Cotidianul.

Guvernul a luat o decizie importantă pentru românii din străinătate. În Diaspora, campania electorală începe în 12 octombrie, urmând ca românii din străinătate să voteze la alegerile prezidenţiale în zilele de 8, 9 şi 10 noiembrie. Guvernul a adoptat în ședința de marți actele normative privind organizarea scrutinului pentru românii din Diaspora, informează Evenimentul Zilei.

Barna: Nu văd pe termen scurt investiţii din partea Rusiei şi a Chinei. Liderul USR Dan Barna spune că nu vede pe termen scurt investiţii din partea Rusiei şi a Chinei, cât timp „purtarea lor în contextul mondial nu devine una civilizată”. Cioloş îl completează pe Barna, spunând că la Constanţa nici nu crede că ar fi nevoie de investiţii ruseşti, precizează Gândul.

Petrache: Nu vreau să aud cum nu se pot face anticipate; se pot face dacă dorim binele României.Preşedintele CJ Ilfov, Marian Petrache, afirmă că PNL este obligat să depună moţiune de cenzură, pentru că e singura variantă pentru România, avansând ipoteza alegerilor anticipate dacă se doreşte “binele României cu adevărat”, potrivit Jurnalul.ro.

Guvernul a decis. 20 de ani de închisoare pentru omor calificat. Guvernul a dezbătut marţi, în primă lectură, mai multe măsuri pentru descurajarea criminalităţii, care se referă la majorarea pedepselor pentru fapte grave şi deosebit de grave – omor, viol, răpiri, infracţiuni contra libertăţii şi integrităţii sexuale în cazul minorilor, anunţă România Liberă.

Tăriceanu zice că e nevoie de aprobarea Parlamentului pentru numirea miniştrilor interimari. Președintele ALDE Călin Popescu Tăriceanu transmite un semnal către șeful statului Klaus Iohannis cu privire la propunerile de miniștri interimari trimise de Viorica Dăncilă la Cotroceni, susținând că este nevoie de aprobarea Parlamentului, fiind schimbată structura politică a Guvernului, transmite Ziare.com.

Ramona Mănescu a demisionat din ALDE / SURSE. Ministrul de Externe, Ramona Mănescu, a demisionat marți din ALDE, spun surse guvernamentale pentru Stiripesurse.ro. Mănescu nu a mai așteptat să fie exclusă din partid, după ce ALDE s-a retras de la guvernare și ea a ales să rămână la Palatul Victoria.

Surse – Preţurile la gaze nu vor creşte în această iarnă, indiferent ce se va întâmpla cu OUG-urile.Înmagazinarea gazelor pentru iarnă s-a făcut deja, și sunt încheiate contractele de livrare de gaze la preț reglementat până la finalul lui martie, așa că o creștere a prețurilor pentru această iarnă ar fi exclusă, potrivit unor actori din piața gazelor, publică Economica.net.

Primăria Capitalei începe exproprierile pentru reabilitarea rutieră a Şoselei Giurgiului. Consiliul General al Municipiului Bucureşti a aprobat un proiect care prevede exproprierea a zeci de proprietăţi adiacente Şoselei Giurgiului, pentru modernizarea rutieră a acestei artere. Suma pentru exproprieri este de 3,2 milioane de lei, informează Ziarul Financiar.

US OPEN, Simona Halep – Nicole Gibbs / Test dur la debut! Halep s-a calificat în turul doi la US Open. Simona Halep (27 de ani, 4 WTA) s-a calificat în turul doi de la US Open, după ce a învins-o pe americanca Nicole Gibbs (26 de ani, 135 WTA), scor 6-3, 3-6, 6-2, notează Gsp.ro.

Gabi Balint, atac violent la antrenorul FCSB-ului: ”Jucătorii văd că ești o marionetă”. Fostul internațional Gabi Balint a lansat un atac violent la adresa noului antrenor al echipei FCSB, Bogdan Argeș Vintilă. Vicecampioana României a ajuns pe ultima poziție în clasamentul din Casa Pariurilor Liga 1, înregistrând o singură victorie și un rezultat de egalitate în primele șapte etape, scrie Fanatik.ro.