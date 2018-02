Revista presei. Coldea, back in business!

Măsurile luate de Executiv pentru protejarea veniturilor unor categorii de salariaţi, condamnarea lui Darius Vâlcov la opt ani de închisoare, precum şi exmatricularea Elenei Udrea de la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii “Babeş-Bolyai”, dar şi meciul de fotbal de sîmbătă dintre FCSB şi CFR Cluj sunt printre principalele subiecte ale zilei de 9 februarie.

Coldea, back in business! Alertă în SRI! Este o lovitură de maestru şi o revenire în prim-plan de senzaţie. Fostul prim-adjunct al SRI, Florian Coldea, revine în centrul atenţiei cu o funcţie importantă şi care la ora difuzării acestei ştiri probabil că stârneşte vâlvă la vârful Serviciului Român de Informaţii (SRI). Fostul număr doi din SRI, generalul (r) Florian Coldea, va preda la Universitatea de Vest din Timișoara, anunţă Evenimentul Zilei.

Elena Udrea a fost exmatriculată de la Facultatea de Teologie. Care sunt cauzele eliminării. Elena Udrea a fost exmatriculată de la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii “Babeş-Bolyai” (UBB) Cluj-Napoca, unde se înscrisese în 2016 la masterul de Consiliere Pastorală şi Asistenţă Psihosocială, pe motiv că nu s-a prezentat la niciun examen. Decanul Facultăţii de Teologie Ortodoxă a Universităţii “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, Vasile Stanciu, a declarat, joi că la masterul de Consiliere Pastorală şi Asistenţă Psihosocială toţi ceilalţi 16 foşti colegi ai Elenei Udrea continuă studiile, potrivit Adevărul.

Darius Vâlcov, ani grei de închisoare. Fostul ministru și primar Darius Vâlcov, în prezent consilier de stat al premierului Viorica Dăncilă și artizan al politicilor fiscale ale PSD, a fost condamnat joi de instanța supremă la opt ani de închisoare într-un dosar în care a fost trimis în judecată în 2015. Vâlcov a primit 4 ani pentru trafic de influenţă, 6 ani pentru spălare de bani, 2 ani pentru efectuarea de operaţiuni financiare incompatibile cu funcţia. Pedepsele s-au contopit, aplicându-se cea mai mare, la care se adaugă un spor, rezultând astfel o condamnare finală de 8 ani, informează Cotidianul.

Categoriile de salariaţi pentru care statul va suporta plata unei părţi din CASS. Dăncilă: „Am cerut imediat măsuri de echilibrare”. Premierul Viorica Dăncilă a precizat, joi, înaintea şedinţei de Guvern, că a cerut luarea unor „măsuri de echilibrare” acolo unde au apărut probleme privind Legea salarizării, precizând că statul va asuma plata unei părţi din CASS printr-un mecanism simplificat pentru o serie de categorii. „În urma dezbaterilor din ultimele zile pe tema efectelor Legii salarizării, dar şi a mutării contribuţiilor de la angajator la angajat, au reieşit unele probleme. Acolo unde au fost identificate probleme, am cerut imediat măsuri de echilibrare, astfel încât nicio categorie socio-profesională să nu aibă de pierdut”, a spus Dăncilă, transmite Gândul.

R. Moldova: Parlamentul a adoptat o declaraţie prin care condamnă amestecul Rusiei în activitatea politică de la Chişinău. Dodon: Declaraţia este “cel mai impulsiv mesaj anti-rusesc” lansat în ultimii 25 de ani. Parlamentul de la Chişinău a adoptat joi o declaraţie prin care condamnă atacurile Federaţiei Ruse asupra securităţii informaţionale naţionale şi amestecul abuziv în activitatea politică din Republica Moldova, în replică preşedintele Igor Dodon calificând documentul drept “cel mai impulsiv mesaj anti-rusesc lansat la nivel înalt în ultimii 25 de ani”. iar plasarea la extrema anti-rusească într-o ţară “cu o largă susţinere pro-Rusia”, “un suicid politic şi electoral”, relatează Hotnews.ro.

Cine le ia românilor dreptul de a muri cu demnitate. În fiecare an, peste 160.000 de români – atât persoane în vârstă, cât şi copii – au nevoie de îngrijiri paliative, însă mult prea puţini dintre pacienții cu boli terminale beneficiază de acest tip de asistență. Restul, cei mai mulţi, mor acasă în dureri, singuri sau sub privirile disperate ale celor apropiaţi, care nu ştiu cum să le aline suferinţa. De mai bine de patru ani, Ministerul Sănătății are banii necesari construirii a peste 100 de centre de îngrijiri paliative, însă proiectul ce ar putea ajuta mii de suferinzi în fază terminală a zăcut într-un sertar, aşteptând un simplu „da” din partea unui funcţionar, notează Jurnalul Naţional.

Dan Barna: Absenţa premierului Dăncilă de la dezbaterea din PE asupra justiţiei este ruşinoasă. Premierul Viorica Dăncilă nu a avut nici curajul şi nici competenţa să susţină punctul de vedere al Guvernului în dezbaterea de miercuri din Parlamentul European privind justiţia din România, declară preşedintele USR, Dan Barna. Liderul USR spune că “orice stat european şi orice stat normal are un prim-ministru în stare să se ducă, să vorbească şi să susţină punctul de vedere”, conform Rfi.ro.

Vin brățările electronice! Guvernul a adoptat proiectul privind combaterea violenței în familie. Guvernul a aprobat joi seara proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 217/2003 privind prevenirea şi combaterea violenţei în familie. Ordinul de protecţie provizoriu (OPP) este diferit de Ordinul de protecţie (OP), care este deja reglementat prin lege din anul 2012, potrivit România Liberă.

Tudorel Toader a răbufnit: A spus ce i s-a întâmplat la Strasbourg, în Parlamentul European. Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a declarat joi, la TVR1, că în dezbaterile din Parlamentul European despre legile justiţiei au fost spuse “multe inexactităţi, multe neadevăruri”, fiind “un fel de furtună într-un pahar cu apă”. “O constatare deloc plăcută a faptului că nu Europa are ceva cu noi, ci, din păcate, se pare că noi avem ceva cu noi. (…) Aţi văzut la televizor, ieri, în direct sau filmat, faptul că în sală nu erau chiar foarte mulţi; sala e foarte generoasă, frumoasă, dar erau aşa, răsfiraţi câţiva colo, colo, în sala aia mai că nu-i vedeai şi n-am numărat, că nu aveam posibilitatea, dar cred că majoritatea erau de-ai noştri”, a spus Toader, transmite Stiripesurse.ro.

Bugetarii îşi cer salariile, ministrul de Finanţe spune că sunt prea mulţi: Mai mulţi controlează decât muncesc. Ministrul de Finanţe în Guvernul Dăncilă, Eugen Teodorovici, spune că sunt prea mulţi bugetari faţă de nevoile reale ale României şi că sunt mai mulţi cei care “controlează” decât cei care muncesc. “Raportat la nevoile şi mărimea ţării noastre, este într-adevăr un număr mult prea mare (de angajaţi, n.red.) în sistemul public. Ceea ce este şi mai grav e că mai mulţi controlează decât muncesc”, a spus Teodorovici, joi seara, la Antena3 scrie Ziare.com.

Legați, puși în genunchi și bătuți până au făcut pe ei. Pușcăriașii aduc acuzații grave angajaților Penitenciarului Spital Rahova. Ancheta de la Penitenciarul Spital Rahova, în urma căreia patru angajați au fost arestați pentru 30 de zile, scoate la iveală practici cumplite. Patru pușcăriași-pacienți susțin că ar fi fost bătuți crunt, până la leșin și chiar până au făcut pe ei, nu înainte de a fi fost legați și așezați în genunchi, spun surse judiciare. Torturile, care acum fac obiectul unei ample anchete a polițiștilor și procurorilor bucureșteni, s-ar fi consumat în camerele de izolare ale pușcăriei, notează Libertatea.

Investiţia de un miliard de euro despre care nu vorbeşte nimeni. Olandezii vor să facă un parc eolian gigantic în România. România este ţinta unei uriaşe investiţii în energia regenerabilă, care, dacă va fi realizată, ne va aduce două gigantice parcuri eoliene, cu o putere instalată totală de peste 1.000 MW, de departe cea mai mare instalaţie de acest tip de la noi. Iar, dacă va fi realizată, investiţia nu va mai fi finanţată, prin tarif, de consumatorii din România, aşa cum s-a întâmplat, până acum, cu toate investiţiile în energia regenerabilă. Însă, deşi vorbim despre un proiect atât de mare, sunt foarte puţine lucruri cunoscute, informează Economica.net.

Marea schimbare la capitolul investiţii străine. Companiile străine extrag din România profituri de 5 mld. euro pe an, dar aduc participaţii noi de capital de doar 3 mld. euro pe an. Pentru prima dată în ultimii 17 ani, de când au început practic investiţiile străine în România la un nivel semnificativ, ieşirile de capital au fost mai mari cu aproape 2 miliarde de euro decât intrările în 2016 şi 2017, arată analiza „Capitalul privat românesc”, ediţia 2018. Astfel, veniturile din investiţii directe, care înseamnă profiturile extrase de companiile străine care au investit de-a lungul timpului în România, au fost de 5 mld. euro în 2016, în timp ce participaţiile la capital, adică banii „aduşi” de investitorii străini, au fost de 3,1 mld. euro, anunţă Ziarul Financiar.

Petrescu se plânge înainte de FCSB – CFR: “Avem probleme!” Dan Petrescu afirmă că are câteva probleme înainte de meciul FCSB – CFR Cluj. Antrenorul liderului la zi al Ligii 1 Betano afirmă că sunt câţiva jucători care nu sunt sută la sută apţi pentru derby-ul de clasament, transmite Fanatik.ro.

Fost antrenor la FCSB și la CFR, Bergodi a analizat derby-ul de sâmbătă și dă verdictul: “Ea e favorita”. Scenariu groaznic cu Lazio. Cristiano Bergodi a analizat următoarele două partide ale echipei lui Nicolae Dică, cu CFR Cluj și cu Lazio. Italianul cunoaște în detaliu cele 3 echipe despre care vorbește: a fost căpitanul lui Lazio și i-a antrenat atât pe bucureșteni, cât și pe clujeni, potrivit Gazetei Sporturilor.