Revista presei. Coșmarul se va sfârși pe 10 octombrie!

Sorina Pintea, după controalele la Agenţia Naţională de Transplant: Dezorganizare şi lipsă de proceduri. Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, spune că autorităţile din România au câştigat o finanţare de peste 15 milioane de euro pentru reglementarea activităţii de transplant, aceasta afirmând că rapoartele întocmite în urma controalelor la Agenţia Naţională de Transplant în ultimii doi ani arată dezorganizare, lipsă de proceduri, care au dus la neîncredere, relatează Adevărul.

Rareș Bogdan: Coșmarul se va sfârși pe 10 octombrie! Am verificat personal semnăturile și sunt sigur că Guvernul Dăncilă va deveni istorie! Liberalii sunt siguri că Moțiunea de cenzură trece. Anunțul a fost făcut de europarlamentarul Rareș Bogdan, prim-vicepreședinte al PNL, aflat într-un turneu electoral printre românii din Grecia. Cu ocazia întâlnirii de la Atena el le-a spus celor prezenți că a numărat personal listele cu semnături ale parlamentarilor pentru Moțiunea de cenzură care va fi depusă în zilele următoare la Parlament. În context Rareș Bogdan că viitorul guvern va fi unul liberal, notează Stiripesurse.ro.

Incendiar: „Au tot tras la sorți până le-a ieșit Klaus”! Fostul secretar general al PSD Codrin Ștefănescu pune la îndoială tragerea la sorți a BEC pentru stabilirea ordinii pe buletinele de vot a candidaților la prezidențiale. Ștefănescu afirmă că Biroul Electoral Central (BEC) a tras la sorți ordinea candidaților pe buletinele de vot până a ieșit pe primul loc Klaus Iohannis, ca „să ne intre-n ochi din prima”, precizează Cotidianul.

Dezvăluiri șocante. Noi înregistrări despre cum „paradea” DNA Oradea. A ieșit la iveală o nouă înregistrare în care se arată cum lucra DNA Oradea la fabricarea dosarelor penale. Este vorba despre o discuție dintre procurorul Cristian Ardelean de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor și șeful său de la acea vreme, prim-procurorul Vasile Popa, informează Evenimentul Zilei.

Dan Barna: România are nevoie de un preşedinte full-time. Liderul USR Dan Barna a declarat la emisiunea “Gândurile lui Cristoiu” că România are nevoie de un preşedinte full-time şi de schimbarea mentalităţii. “Noi de doi ani şi jumătate am discutat doar de cum scapă Dragnea de puşcărie”, a spus Barna, potrivit Gândul.

Comisia juridică a Parlamentului European decide, luni, asupra conflictului de interese în cazul Rovanei Plumb. Comisia pentru Afaceri Juridice (JURI) a Parlamentului European are, luni, o ședință extraordinară pentru a lua o decizie în ceea ce privește conflict de interese în cazul Rovanei Plumb, după ce forul legislativ a dat vot de respingere pentru aceasta în poziția de comisar european pe transporturi, scrie Hotnews.ro.

Iniţiatorul legii Autostrăzii Unirii cere audierea ministrului Cuc în Parlament. Deputatul Petru Movilă, preşedintele filialei ieşene a PMP, solicită audierea ministrului Răzvan Cuc în cadrul Comisiei de Transporturi şi Infrastructură a Camerei Deputaţilor. Deputatul Petru Movilă a explicat, duminică, într-un comunicat de presă, că a făcut o astfel de solicitare din cauza gestionării “defectuoase” a implementării investiţiei Autostrăzii Iaşi – Tg. Mureş, numită şi Autostrada Unirii, transmite Jurnalul.ro.

Eugen Țapu Nazare: PNL nu va tăia nici pensiile şi nici salariile. Senatorul PNL Neamţ Eugen Ţapu-Nazare susține că PNL nu va tăia nici pensiile şi nici salariile, după ce va prelua guvernarea. Liberalul a precizat că prin ”Pactul pentru bunăstare”, PSD încearcă să manipuleze opinia publică, titrează România Liberă.

Mihalache este Plumb pe aripile preşedintelui. Mai este cineva care ar trebui să plece din politică în aceste zile. Dan Mihalache, ambasadorul de la Londra. Care a încălcat grav statutul diplomatic cerând ca toate partidele să o susţină pe Rovana Plumb, scrie Ziare.com.

Fondatorul şi CEO-ul Huawei: Lucrăm deja la tehnologia pentru 6G. Huawei a început cercetările pentru tehnologia 6G – succesorul rețelelor mobile 5G care nici măcar nu au fost lansate decât în câteva ţări de pe glob, potrivit CEO-ului şi fondatorului, Ren Zhengfei, publică Economica.net.

Încă un gigant auto opreşte vânzările de maşini cu motoare diesel în Europa. Honda Motor Co Ltd a anunţat că va elimina treptat toate automobilele cu motoare diesel din oferta sa până în 2021, în favoarea modelelor cu propulsie electrică, în condiţiile în care producătorul auto japonez vrea să electrifice toate automobilele sale europene până în 2025, potrivit Reuters, citat de Ziarul Financiar.

Victor Pițurcă îl ironizează pe Ciprian Marica: „El nu știa cu coțofana. Pentru el căutam terenuri proaste”. Victor Pițurcă (63 de ani) i-a răspuns lui Ciprian Marica (33 de ani), după ce fostul său elev de la echipa națională l-a ironizat pe managerul Craiovei. Motivul ironiilor dintre cei doi este problema gazonului de pe Stadionul „Ion Oblemenco”, transmite Gsp.ro.

Cum a arătat Simona Halep la primul meci după accidentarea la spate suferită la Wuhan. Nu este refăcută complet şi s-a văzut în câteva momente! La patru zile după ce a fost nevoită să abandoneze partida cu Elena Rybakina, din optimile de finală de la Wuhan, din cauza unei accidentări la spate, Simona Halep a intrat din nou pe teren. Românca a debutat duminică la turneul de categorie Premier Mandatory de la Beijing, partidă în compania suedezei Rebecca Peterson. A fost o victorie clară pentru Halep, scor 6-1, 6-1, notează Fanatik.ro.