Revista presei. Cum a ajuns Dragnea la judecata baronilor PSD

Cum a ajuns Dragnea la judecata baronilor PSD, Victor Ponta face o dezvăluire explozivă, precum şi Traian Băsescu susţine că „PSD-ul este cel mai mare focar de pestă porcină africană din ţară”, dar şi detaliu incredibil despre principalul suspect în cazul celor doi baschetbaliști înjunghiați sunt printre principalele subiecte ale zilei de 20 septembrie.

Cum a ajuns Dragnea la judecata baronilor PSD. Nume grele din PSD semnează scrisoarea prin care îi e cerută demisia lui Liviu Dragnea, acesta fiind acuzat că şi-a debarcat jos propriile guverne, că trage partidul în jos din cauza problemelor sale penale şi că ia decizii după bunul plac, ignorând vocea liderilor din teritoriu, potrivit Adevărul.

Război cu spionaj în PSD (episod nou). Curg acuzațiile în războiul fratricid din PSD. Se trage cu toată muniția. Primarul general al Capitalei Gabriela Firea, a susținut miercuri seară că nu doar ea, ci şi colegii si care au semnat scrisoarea împotriva lui Liviu Dragnea au simţit că sunt „filaţi şi monitorizaţi”, relatează Cotidianul.

Trădare la care Dragnea nu se aștepta! Prieteniile personale pot zădărnici contraatacul. „PSD are șanse mari să piardă guvernarea”. Scandalul care a izbucnit în PSD nu are cum să nu lase urme adânci asupra imagini partidului. Un membru important susține că în urma scrisorii de contestare a lui Liviu Dragnea partidul este cel care are de pierdut, precizeazăEvenimentul Zilei.

Complot în PSD. Scrisoarea contestatarilor lui Dragnea, ”un act de trădare”. Scrisoarea contestatarilor lui Liviu Dragnea împarte PSD în două tabere. O parte dintre liderii partidului consideră că mesajul este un act de trădare, pentru că trebuia mai întâi discutat în forurile de conducere ale formaţiunii. ”Avem de-a face cu un complot,” acuză Codrin Ştefănescu, transmite Gândul.

Tabere – ​Lista lărgită a semnatarilor scrisorii anti-Dragnea, asumată public de Stănescu, Firea și Țuțuianu / Cine îl sprijină în continuare pe șeful PSD. Asumată public de trio-ul Stănescu-Firea-Țuțuianu, scrisoarea anti-Dragnea ar fi, de fapt, semnată în acest moment de cel puțin 20 de lideri de organizații ai PSD, surse social-democrate declarând pentruHotNews că numărul susținătorilor va crește. De alfel, după apariția documentului alți doi lideri social-democrați au dezvăluit că l-au semnat: Marian Neacșu și Ion Mocioalcă. De partea cealaltă, Liviu Dragnea s-ar baza, în acest moment, pe sprijinul a doar 17 organizații.

Cu socrul întors în politică, ginerele lui Blaga a clonat o firmă de pază. Cu o companie de pază intrată în insolvenţă şi care a făcut obiectul unui dosar penal de evaziune fiscală, ginerele lui Vasile Blaga, Ioan Andrei Rudeanu, a reintrat pe piaţa afacerilor în domeniu într-un mod cu adevărat spectaculos, titrează Jurnalul.ro.

Rădulescu: Scrisoarea anti-Dragnea încalcă Statutul; nu toţi suntem tractorişti ajunşi vicepremieri, unii suntem burghezi. Scrisoarea semnată de social-democraţii care-l contestă pe Liviu Dragnea încalcă statutul PSD. O spune la RFI deputatul Cătălin Rădulescu, în opinia căruia liderii care-i cer demisia preşedintelui formaţiunii dau dovadă de lipsă de colegialitate. El consideră că semnatarii scrisorii au interese personale şi că o schimbare a lui Liviu Dragnea nu ar duce la creşterea PSD în sondaje.

Adina Florea, audiată la Parchet în calitate de martor în dosarul privind protocolul din 2016. Adina Florea, propusă de ministrul Justiţiei pentru şefia DNA, a declarat că a fost audiată marţi la Parchetul General în calitate de martor în dosarul referitor la protocolul secret încheiat între Parchetul General şi SRI în 2016 şi publicat ulterior de Vâlcov, informeazăRomânia Liberă.

Victor Ponta face o dezvăluire explozivă! De unde a plecat, de fapt, războiul lui Liviu Dragnea cu SPP: ‘A sunat să îi spună unde e Sorin Grindeanu’. Victor Ponta a lămurit de unde a pornit conflictul dintre Liviu Dragnea și directorul Serviciului de Protecție și Pază, Lucian Pahonțu. Totul s-a întâmplat la sfârșitul lunii ianuarie 2017, când premier era Sorin Grindeanu, notează Stiripesurse.ro.

Grindeanu: A trecut prea mult timp de când pare că totul s-a oprit în loc din cauza unor mize personale. Fostul premier PSD Sorin Grindeanu a declarat, miercuri seară, că “e evident că trebuie să se schimbe ceva” în interiorul partidului din moment ce tot mai mulți lideri importanți semnalează că lucrurile nu merg în direcția bună, scrie Ziare.com.

Urmează un recensământ al porcilor din gospodării. Prefectura va decide care animale vor fi ucise. În perioada următoare, autorităţile vor face un recensământ al porcilor din gospodăriile populaţiei aflate pe raza a 10 km depărtare de fermele de porcine. Ulterior, se va decide unde este cazul ca animalele să fie ucise preventiv şi pentru cât timp oamenii nu vor mai avea dreptul să crească porci. Despăgubiri sunt doar pentru porcii ucişi nu şi pentru interdicţia de a repopula gospodăriile, publica Economica.net.

Exodul materiei cenuşii: 40.000 de tineri români studiază peste hotare. Marea Britanie este în topul preferinţelor. Zeci de instituţii internaţionale de învăţământ vor fi prezente pe 22 şi 23 septembrie, în Capitală, la târgul educaţional World Education Fair pentru a informa tinerii despre ofertele educaţională, anunţă reprezentanţii IntegralEdu, precizând că Marea Britanie rămâne în topul preferinţelor, relatează Ziarul Financiar.

Ce spune Traian Băsescu despre tensiunile din partidul aflat la guvernare: „PSD-ul este cel mai mare focar de pestă porcină africană din ţară”. Reacția lui Traian Băsescu vine în contextul în care, miercuri, a apărut scrisoarea semnată de mai mulți lideri PSD, în care lui Liviu Dragnea i se cere să își dea demisia din funcția de președinte al partidului și al Camerei Deputaților, scrie Libertatea.

Exclusiv – Agresor în club, patron de club – Detaliu incredibil despre principalul suspect în cazul celor doi baschetbaliști înjunghiați! Principalul suspect în cazul celor doi baschetbaliști americani înjunghiați într-un club din Brăila sâmbătă noaptea, Daniel Gabriel Husein, zis Dasaev, 42 de ani, și-a deschis o afacere la câteva zile după ce a ieșit din închisoare, titrează Gsp.ro.

La 16 ani după moartea lui Cristi Neamțu, Șuleap rupe tăcerea: “Este drama vieții mele”. La 16 ani după moartea lui Cristi Neamțu, Șuleap rupe tăcerea. Marius Șuleap, 39 de ani, a acceptat să vorbească cu Fanatik.ro despre lovitura involuntară pe care i-a provocat-o lui Cristi Neamțu, în urmă cu 16 ani, cea care a dus ulterior la moartea fostului portar al Universității Craiova, goalkeeperul poreclit de olteni “Schmeichel” din Bănie.