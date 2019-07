Revista presei. Cum vrea Guvernul să acopere gaura din buget

Şerban Nicolae, atac la Dăncilă după ce a fost înlăturat de la şefia senatorilor PSD: Tusea şi Junghiul. Oamenii mici au doar satisfacţii mărunte. Şerban Nicolae, înlăturat de Comitetul Executiv din funcţia de lider al grupului PSD din Senat, reacţionează joi pe Facebook spunând că “oamenii mici au doar satisfacţii mărunte”. Şerban Nicolae a fost criticat în CEX chiar de preşedintele PSD Viorica Dăncilă, potrivit Adevărul.

Cum vrea Guvernul să acopere gaura din buget: impozitarea progresivă a pensiilor speciale – surse. Pentru a face rost de bani pentru rectificarea bugetară, Ministerul Finanțelor ia în calcul posibilitatea să impoziteze progresiv pensiile speciale, au declarat surse social-democrate pentru HotNews.ro. Potrivit acestora, ministul Finanțelor le-ar fi explicat social-democraților, la ședința Comitetului Executiv, că deficitul bugetar este de 11 miliarde de lei și că este nevoie de o tăiere de 7 miliarde de lei din cheltuielile Guvernului, pentru a se încadra în ținta de deficit de 3%, mai exact, 4 miliarde de lei.

Cum s-au decis sancţiunile în Cex. Mihai Fifor a declarat că membri ai CEx au reacționat față de faptul că Robert Negoiță de luni de zile iese în spațiul public și „calcă în picioare” tot ceea ce înseamnă PSD, spunând că nu se poate să afirmi că „Guvernul e hoț, e ticălos” sau premierul „e într-un fel sau altul”, relatează Cotidianul.

Justiția primește o nouă lovitură! Acuzațiile sunt devastatoare pentru Kovesi. Se cere intervenția procurorului general. Istoricul Marius Oprea l-a informat pe procurorul general al României, Bogdan Licu, că mai multe documente ale fostei Securități ar fi fost distruse cu aprobarea Laurei Codruța Kovesi, precizează Evenimentul Zilei.

Isărescu, ironic: Aducerea aurului în ţară ne va costa 15 – 20 de milioane. Am putea să-l expunem public / Guvernatorul a dat exemplul Bundesbank, care „sunt nemţi, dar au şi ei Şerbanii lor”. Guvernatorul BNR Mugur Isărescu a admis posibilitatea expunerii publice a aurului care va fi repatriat, pentru că este un metal care creează mistică, fantezii, avansând costurile aducerii aurului la 15 – 20 de milioane, fără a preciza moneda, informează Gândul.

Tăriceanu, despre participarea lui Iohannis la reuniunea de la Bruxelles: Este inacceptabil ca românii să nu ştie cu ce mandat merge preşedintele. Preşedintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, consideră “inacceptabil” faptul că românii nu ştiu cu ce mandat merge preşedintele Klaus Iohannis la reuniunea dedicată desemnării noilor şefi ai forurilor de la Bruxelles, “cum este inacceptabil ca preşedintele să nu prezinte un raport Parlamentului”, titrează Jurnalul.ro.

Codrin Ştefănescu: A apărut în partid lista neagră din PSD. Codrin Ştefănescu, fost secretar general al PSD şi apropiat al lui Liviu Dragnea, scrie pe Facebook că există o listă neagră în PSD, făcând menţiunea că pe ea “sunteţi toţi”, transmite România Liberă.

Robert Negoiță șterge pe jos cu Viorica Dăncilă: Primarul consideră că premierului îi lipsește bagajul de cunoștințe necesar pentru o asemenea poziție. Robert Negoiță a izbucnit în direct la Digi 24 și a povestit fără rezerve experiența trăită în PSD, dar și despre reșația directă cu Viorica Dăncilă. Primarul Sectorului 3 a șters pe jos cu premierul, dar și cu mulți decidenți ai partidului, notează Stiripesurse.ro.

CCR şi desfiinţarea justiţiei româneşti. Liderul PNL, Ludovic Orban, a cerut demisia judecătorilor CCR şi revizuirea invalidării, la solicitarea demnitarului PSD Florin Iordache, a completelor de trei judecând la ICCJ în dosare de corupţie, scrie Ziare.com.

Maria Grapini către Tusk: Ce lăsați ca moștenire din partea Consiliului? Europarlamentarul român Maria Grapini s-a dezlănțuit împotriva lui Donald Tusk, arătându-i acestuia ce moștenire rușinoasă lasă în urma sa. Bilanțul făcut activității lui Donald a fost prezentat în plenul Parlamentului European de la Strasbourg, potrivit QMagazine.ro.

Universitatea Titu Maiorescu, singura din România cu venituri şi marjă de profit mai mari decât în 2008. Topul universităţilor private. Universitatea Titu Maiorescu este pentru al treilea an consecutiv instituţia privată de învăţâmânt superior cu cele mai mari venituri din ţara noastră, arată o statistică realizată de Economica. De asemenea, universitatea are cea mai mare marjă de profit dintre toate instituţiile de învăţământ particular din România, peste 36%, reiese din analiza Economica.net.

Româncele amână decizia de a face copii chiar şi peste pragul de 35 de ani. Peste 30.000 de nou-născuţi au mame cu vârsta de peste 35 de ani, în creştere cu 47% faţă de acum zece ani. Peste 30.800 de copii născuţi în 2017, adică 15% din totalul celor circa 200.000 de copii născuţi în România în acel an, provin de la mame cu vârsta de peste 35 de ani, arată datele centralizate deZiarul Financiar pe baza informaţiilor de la Eurostat, biroul de statistică al UE.

Ianis Hagi la Bayern Munchen // Dumitru Dragomir dezvăluie: „Acolo am auzit că va merge”. Ianis Hagi, 20 de ani, este îndemnat de Dumitru Dragomir să meargă la Bayern Munchen. Dumitru Dragomir, fost președinte LPF, a spus că Ianis Hagi s-ar plia pe stilul lui Bayern Munchen și l-ar înlocui cu succes pe columbianul James Rodriguez, care s-a întors la Real Madrid, relatează Gsp.ro.

Sorin Cârţu, atac virulent din cauza regulii U21: “Vom vedea fotbalişti amputaţi psihic”. Sorin Cârţu a lansat un atac virulent după ce regula U21 a fost modificată pentru sezonul 2019-2020. Preşedintele Universităţii Craiova este nemulţumit de faptul că echipele din Liga 1 sunt obligate să aibă doi jucători eligibili pentru echipa naţională de tineret în formula de start, trasmiteFanatik.ro.