Revista presei. Dăncilă a gafat şi prin neprezentare

Premierul n-a ajuns la întâlnirea cu Juncker, lovitura de K.O. pentru Dragnea vine de la un fost coleg din PD, precum şi dovada că Binomul a funcționat, dar şi dezvăluiri cutremurătoare în cazul baschetbaliştilor înjunghiaţi sunt printre principalele subiecte ale zilei de 18 septembrie.

Dăncilă a gafat şi prin neprezentare. Premierul n-a ajuns la întâlnirea cu Juncker. Surse: SPP a mai dat o tură de pistă. Juncker a cerut să plece. Premierul Viorica Dăncilă nu a ajuns la întâlnirea cu şeful Comisiei Europene, Jean Claude- . Liderul european a aşteptat-o câteva minute la Aeroportul Băneasa, după care a plecat. Guvernul spune că Delegaţia Comisiei Europene în România transmis o oră de aterizare greşită, apoi SPP l-a preluat pe Juncker şi l-a dus direct la hotel. Potrivit unor surse politice, SPP chiar a mai dat o tură de pistă în speranţa că apare Dăncilă, relatează Adevărul.

Demiterea lui Maior – încă un pas. Comisia de politică externă a Senatului a decis trimiterea unei scrisori ministrului de Externe, Teodor Meleșcanu, în care cere „o analiză menită a stabili măsura în care menținerea mandatului de ambasador în SUA ale domnului George Maior se mai identifică și mai este utilă intereselor României și parteneriatului strategic româno-american”, a anunțat luni președintele forului, Cristian-Sorin Dumitrescu, potrivit Cotidianul.

Lovitura de K.O. pentru Dragnea vine de la un fost coleg din PD. Îl acuză de pact cu dușmanul și trădare a colegilor din PSD. Clemență pentru prietenul binomului. Fostul președinte Traian Băsescu a făcut declarații despre dosarul Referendumului din 2012, unde președintele PSD Liviu Dragnea a fost condamnat la doi ani de închisoare cu suspendare. Băsescu a declarat că Dragnea a primit o condamnare mai blândă datorită relației de prietenie pe care a avut-o cu fosta șefă a DNA, Laura Codruța Kovesi, precizeazăEvenimentul Zilei.

Funcţia de preşedinte PSD nu se ia cu japca! Dragnea răspunde contestatarilor din partid: Nu mă interesează mofturile unora. Funcţia de preşedinte PSD nu se ia cu japca, ci printr-un vot masiv şi nu poţi să o tranzacţionezi ca la piaţă, declară Liviu Dragnea, care anunţă un viitor Comitet Executiv al partidului, în care trebuie să se pună capăt discuţiilor inutile pe teme impuse de preşedintele Klaus Iohannis. Liderul PSD atrage atenţia că mai important este programul de guvernare, transmite Gândul.

Comisarul UE Corina Crețu: Mereu am susținut dreptul românilor de a protesta. Partidele trebuie să țină cont de vocea oamenilor, fie că se exprimă la vot, fie că se exprimă prin participare civică. Comisarul European pentru Politică Regională, Corina Crețu (PSD / S&D), și-a exprimat luni, într-un interviu video acordat HotNews.ro, susținerea pentru dreptul românilor de a protesta, dar și pentru protejarea instituțiilor statului.

Cartel Alfa cere demisia ministrului Finanțelor Publice. Confederația Națională Sindicală “Cartel ALFA” cere demisia ministrului de Finanţe, Eugen Teodorovici, după declaratiile acestuia cu privire la pachetele de servicii de sănătate diferențiate.“Ministrul s-a pronunțat în favoarea unui sistem care să fie mai apropiat de sistemul de asigurări private, situație în care românii cu venituri mici nu vor mai avea acces la serviciile de sănătate publică”, spune la RFI, Petru Dandea , secretarul general al Cartel Alfa, cu precizarea că ministrul Finanțelor Publice ar trebui să gândească politici în favoarea creșterii nivelului de contribuții, în loc să facă astfel de declarații.

Dovada că Binomul a funcționat. O notă de informaţii transmisă DNA din dosarul lui Daniel Dragomir arată că ofiţerii SRI erau implicaţi în “documentarea şi dezvoltarea informaţiilor ce făceau obiectul cauzelor aflate în instrumentarea Secţiei de combatere a infracţiunilor conexe şi Serviciului Ploiești”, informează România Liberă.

Traian Băsescu știe ce i se pregătește lui Liviu Dragnea: ‘Nu ăsta e momentul debarcării, nu au pe cine să pună în loc’. Mai mulți lideri PSD, sub 30, au semnat o scrisoare, momentan secretă, prin care vor solicita, la viitorul CEX, demiterea lui Liviu Dragnea. Traian Băsescu a analizat, la TVR 1, situația din PSD, și știe ce o să i se întâmple lui Dragnea. ”Lui Dragnea i se apropie să sune ceasul, dar nu ăsta e momentul debarcării. Ăsta nu e guvernul PSD, e guvernul lui Dragnea. PSD nu are sentimentul că e la guvernare. E teleormanizarea guvernului. Totul are o limită”, a spus Traian Băsescu, titrează Stiripesurse.ro.

Președintele PSD Sector 1 confirmă existența unei scrisori antiDragnea: Au semnat peste 20 de lideri. Președintele PSD Sector 1, Dan Tudorache, a declarat luni că a văzut o scrisoare semnată de peste 20 de președinți de organizații județene ale partidului în care se solicită retragerea lui Liviu Dragnea din funcția de președinte al formațiunii, notează Ziare.com.

Guvernul strânge în acest an 2,4 miliarde lei de la firme în contul persoanelor cu handicap care nu există pe statul de plată. Potrivit OUG de rectificare bugetară pe 2018, vărsămintele de la persoane juridice, pentru persoane cu handicap neîncadrate în muncă au crescut de la 225 de milioane de lei la sfârşitul lui 2016 înainte de apariţia noii legi, până la 2,4 miliarde de lei în întregul an 2018. Cifra este importantă pentru economie şi reflectă o taxare netransparentă efectuată de bugetul de stat a companiilor care nu angajează persoane cu handicap. Mai mult, estimarea pe 2018 a acestor tipuri de încasări era de numai un miliard de lei, iar diferenţa realizată a fost dublă, publică Economica .net.

Ministrul finanţelor publice, Eugen Teodorovici, despre modificările Codurilor fiscale: Cota de 2% din impozitul pe venit va creşte la 3,5% pentru mai multe ONG-uri, din 2019. Ministrul finanţelor publice, Eugen Teodorovici, a declarat, luni, că prin proiectul de modificare a Codurilor fiscale va fi majorat de la 2% la 3,5% nivelul din impozitul pe venit al persoanelor fizice care este direcţionat către organizaţiile non-profit, scrie Ziarul Financiar.

Alina Gorghiu, despre întâlnirea ratată dintre Dăncilă şi Juncker: „Femeia e un soi de marţian care se uită şi nu pricepe nimic”. Alina Gorghiu a vorbit despre întâlnirea ratată dintre Dăncilă şi Juncker, de luni, 17 septembrie. Astfel, senatorul PNL (Partidul Național Liberal) a criticat-o pe Viorica Dăncilă, pentru că premierul României nu a putut ajunge la timp la întâlnirea pe care o avea programată cu președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker. „Oameni buni, nu găsești in DEX suficiente calificative pentru așa ceva! Femeia e din altă lume, e un soi de marțian care se uită și nu pricepe nimic, a scris Alina Gorghiu, pe pagina sa de Facebook, potrivit Libertatea.

Situație fără precedent la FCSB! Dică, luat la mișto de jucători: “Hai, mă, iar vii cu d-astea?” – Atac la antrenor: “Cea mai ieftină variantă”. Ion Crăciunescu, fost arbitru și fost șef al CCA, l-a criticat pe Nicolae Dică și a dat detalii din vestiarul celor de la FCSB, dezvăluind că jucătorii râd de antrenorul lor, scrie Gsp.ro.

Dezvăluiri cutremurătoare în cazul baschetbaliştilor înjunghiaţi: “I-a dat peste 20 de lovituri!” Antrenorul clubului ACS Cuza Sport Brăila a făcut dezvăluiri cutremurătoare despre atacul interlopului Dasaev împotriva baschetbaliştilor Darrel Bowie şi Joseph McClain. Cătălin Ştefănescu susţine că pe filmările intrate în posesia anchetatorilor se vede clar tentativa de omor împotriva lui Bowie, imaginile fiind de-a dreptul îngrozitoare, relatează Fanatik.ro.