Revista presei. Dăncilă intervine în scandalul aurului de la Londra

Surse: Florin Iordache, şanse mari de a fi pe lista PSD pentru europarlamentare. Deputatul PSD Florin Iordache, autorul celebrei Ordonanţe 13, care a scos în stradă sute de mii de oameni, are şanse mari să prindă un loc fruntaş pe lista PSD pentru europarlamentare, susţin surse din conducerea partidului pentru Adevărul. Florin Iordache este unul dintre oamenii fideli lui Liviu Dragnea. Deocamdată, lista PSD pentru Bruxelles are un singur nume bătut în cuie: senatorul Claudiu Manda, soţul Liei Olguţa Vasilescu, relateazăAdevărul.

Dăncilă intervine în scandalul aurului de la Londra: Ce se ascunde în spatele ideii lui Liviu Dragnea. Prim-ministrul Viorica Dăncilă, aflată la Bruxelles, a declarat într-un interviu pentru Antena 3 că menţinerea rezervei de aur la Londra nu se mai justifică, iar repatrierea rezervelor de aur este o măsură care este adoptată în această perioadă de mai multe state europene, notează Stiripesurse.ro.

Liberalii, cu pâra la Înalta Poartă: „A obţinut sprijinul”. Comisia de Monitorizare a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei a admis miercuri solicitarea PNL de a fi sesizată Comisia de la Veneția față de noile modificări aduse Legilor Justiției prin ordonanțe de urgență, a anunţat miercuri liderul partidului Ludovic Orban. Comisia de la Veneția va emite un punct de vedere oficial față de OUG 7 și înființarea Secției speciale de anchetare a magistraților, potrivit Cotidianul.

Ghiță revine! Noi dovezi incendiare despre probele falsificate din dosarul său. Sebstian Ghiță a prezentat, miercuri seara, la România TV, o stenogramă obținută în urma declasificării unor probe de la DNA, care demonstrează încă o dată că în dosarul său s-au folosit probe falsificate, precizează Evenimentul Zilei.

Preşedintele retrimite Parlamentului Legea Bugetului de stat pe 2019. Iohannis: Faceţi un buget sănătos pentru România! Preşedintele Klaus Iohannis solicită Parlamentului României să imbunătăţească Legea Bugetului de stat pe 2019, pentru a oferi României un buget sănătos, care să contribuie la dezvoltarea ţării. După ce Curtea Constituţională i-a respins sesizarea pe această lege, Iohannis a retrimis-o în Parlament şi repetă că guvernarea PSD a eşuat şi ar trebui să lase locul altora, titrează Gândul.

Comisia Europeană: Frans Timmermans i-a transmis premierului Dăncilă, la Bruxelles, că are “îngrijorări crescânde” legate de situația din justiție. Prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, i-a transmis premierului Viorica Dăncilă în întâlnirea de la Bruxelles că are ”îngrijorări crescânde” privind situația din justiție, a anunțat un purtător de cuvânt al Comisiei. Potrivit sursei citate, prim-vicepreședinte Timmermans și premierul român s-au întâlnit pentru a doua oară într-o lună și au avut o discuție “deschisă și sinceră”, informează Hotnews.ro.

Decretul prezidențial care a adus în “sistem” generația care a instaurat statul paralel. Un decret prezidențial, semnat de fostul președinte al României, Emil Constantinescu, în primăvara anului 1998, face, astăzi, demonstrația modului în care “s-au aliniat astrele” în procuratura din România și reprezintă debutul unei generații de procurori care, în anii ce au urmat, a pus bazele binoamelor, scrie Jurnalul.ro.

Firea, noi acuzații la adresa ELCEN. Gabriela Firea, a replicat miercuri criticilor aduse de către compania Sierra Quadrant, administratorul judiciar al Electrocentrale Bucureşti SA (ELCEN), subliniind că Primăria Capitalei nu îşi poate asuma o plată a creanţei RADET de 3,7 miliarde de lei, ci doar de 1,2 miliarde, transmiteRomânia Liberă.

Desemnarea procurorului-șef european intră pe ultima sută de metri. Ce se întâmplă, joi, la Bruxelles. În pofida încercărilor fățișe ale Guvernului de a o împiedica pe Laura Codruța Kovesi să ajungă procuror-șef european, aceasta a rămas în cursă și a primit votul celor două comisii ale Parlamentului European. Urmează o etapă de negociere, iar echipa de negociatori se va decide joi, la Conferință Președinților, relatează Ziare.com.

Catrinel Brumar, acuzată că a reprezentat ilegal interesele Statului Român. Fostul agent guvernamental CEDO, Catrinel Brumar, va fi urmărită penal pentru uzurpare de calități oficiale. După ce QMagazine.ro a făcut publică știrea că numirea fostului agent guvernamental nu a fost publicată niciodată în Monitorul Oficial, unul dintre aplicanții CEDO – în nume personal- a făcut la Parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov o plângere penală împotriva lui Catrinel Brumar.

Autostrada de Centură Bucureşti: primul contract va fi semnat sâmbătă, în prezenţa ministrului Transporturilor – surse. Contractul pentru construirea lotului 2 din Autostrada de Centură Bucureşti Sud va fi semnat sâmbătă, 9 martie, cu firma câştigătoare din Turcia Alsim Alarko, în prezenţa ministrului Transporturilor, Răzvan Cuc, au spus pentru Economica.net surse apropiate situaţiei. Acesta este primul lot pentru care se semnează contract din noua şosea de mare viteză ce va fi construită în jurul Capitalei şi va avea circa 100 de kilometri.

Noi dezvăluiri din presa internaţională: ING ar fi implicată în scandalul rusesc de spălare de bani. Sute de milioane de euro ar fi trecut prin filiala din Moscova a băncii olandeze. Grupul bancar ING încă se luptă să depăşească scandalul de spălare de bani în care a fost implicată, la şase luni după ce a plătit una dintre cele mai mari amenzi din istoria băncii olandeze, scrie Bloomberg, citat de Ziarul Financiar.

L-a sabotat Gigi Becali pe Gică Popescu la alegerile FRF? Giovanni Becali, dezvăluire după 14 ani: „A schimbat 50 de voturi!” Giovanni Becali (66 de ani) crede că cearta dintre el și Gigi Becali e adevăratul motiv pentru care Gică Popescu a pierdut alegerile de la FRF din 2005, notează Gsp.ro.

Exclusiv – Șoc la Cluj! CFR nu mai are antrenor! Dan Petrescu vine joi la Cluj! Lovitură de proporții la CFR Cluj, echipa campioană și liderul la zi al Ligii 1 Betano! De ieri, 5 martie 2019, CFR Cluj nu mai are antrenor, pentru că angajamentul lui Alin Minteuan tocmai s-a terminat. În acest moment, cu trei zile înainte de debutul play-off-ului, CFR Cluj nu are antrenor principal. Din informațiile Fanatik.ro, Dan Petrescu, cel dorit de șefii de la Cluj din momentul îndepărtării lui Toni Conceicao, va veni joi, 7 martie la Cluj.