Revista presei. De ce se opune Tăriceanu suspendării lui Iohannis

De ce se opune Tăriceanu suspendării lui Iohannis, Liviu Dragnea și PSD au ajuns în Washington Post, precum şi industria auto tremură în faţa tarifelor comerciale şi a Brexitului, dar şi Omrani ar fi semnat prelungirea cu CFR crezând că e un act pentru chirie sunt printre principalele subiecte ale zilei de 9 iulie.

Culise. De ce se opune Tăriceanu suspendării lui Iohannis. Potrivit unor surse din coaliţia de guvernare, liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, se opune suspendării preşedintelui Klaus Iohannis din doua motive. În primul rând, se răzbună pe Liviu Dragnea, dupa ce liderul PSD s-a opus ca Tăriceanu să fie candidatul comun susţinut de coaliţia PSD-ALDE la prezidenţialele din 2019. În al doilea rând, Tăriceanu crede că procedura de suspendare i-ar pune pe tava al doilea mandat de preşedinte lui Iohannis, notează Adevărul.

Dragnea și „Edi”, chemați la spovedanie. Declarațiile lui Liviu Dragnea vizându-l pe directorul SRI sunt speculate și exploatate de Opoziție. Parlamentarul USR Lucian Stanciu Viziteu, membru în Comisia de control al SRI, îl invită pe liderul PSD Liviu Dragnea la audieri la Comisie și anunță totodată că va solicita ca directorul SRI, Eduard Hellvig, să explice natura relației sale cu Dragnea, relatează Cotidianul.

Dragnea pregăteşte matul pentru Iohannis. Avem cei 5 paşi ai planului copt în laboratoarele PSD. Dacă-i iese, intră în istorie. Lupta politică capătă noi valenţe. Un scenariu îndrăzneţ şi complex se profilează, iar în spatele său se află liderul partidului de guvernământ, Liviu Dragnea. Scopul? Preluarea puterii politice şi inclusiv scoaterea definitivă din joc a preşedintelui României, Klaus Iohannis, scrie Evenimentul Zilei.

Suspendarea lui Iohannis, în suspans: Tăriceanu şi-a luat trei zile de concediu. Şedinţa de luni a Coaliţiei PSD-ALDE, în care urma să se decidă soarta lui Klaus Iohannis, a fost amânată, deoarece Călin Popescu Tăriceanu şi-a luat trei zile de concediu de odihnă. Tot mai mulţi lideri PSD cer suspendarea lui Iohannis din funcţia de preşedinte al ţării, considerând că tărăgănează prea mult revocarea Laurei Codruţa Kovesi, potrivit Gândul.

Tăriceanu: Voi susține o decizie de demarare a procedurii de suspendare / Nu sunt suficiente voturi pentru a iniția acest demers. Președintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, a declarat, duminică seara, că va susține decizia de a demara o procedură de suspendare a președintelui României, Klaus Iohannis, în condițiile în care acesta ”refuză” să respecte decizia CCR de a o revoca pe Kovesi. Totodată Tăriceanu și-a exprimat îngrijorarea că nu sunt suficiente voturi pentru a iniția acest demers, pentru că mulți parlamentari au plecat în vacanță, precizează Hotnews.ro.

Donald Trump prezice sfarsitul ziarelor NYT si WP. Publicatiile The New York TImes si Washington Post se vor prabusi in urmatorii sapte ani, crede presedintele american Donald Trump. “Twitter se debaraseaza in ritm record de fake accounts. Va afecta si New York Times, dar si masina de propaganda a Amazon, Washington Post, care citeaza constant surse anonime care, dupa parerea mea, nu exista. NYT si WP se vor prabusi in urmatorii sapte ani”, a spus Trump pe Twitter, scrie Jurnalul.ro.

Turcia: 18 mii de funcţionari concediaţi. Au fost închise printr-un decret-lege 12 asociaţii, trei jurnale şi un canal de televiziune. Decretul a fost publicat duminică în jurnalul oficial turc. Forţe de ordine, dascăli şi universitari au fost de asemenea concediaţi.Numărul exact este 18.632. Este vorba de 9.000 de angajaţi în poliţie, 6.000 de angajaţi în rândul forţelor armate care şi-au putut citi numele în decret, titrează Rfi.ro.

Şedinţă tensionată luni la PNL. Se vrea debarcarea lui Orban. La BPN al PNL de luni, ora 14.00, ar putea fi convocat Consiliu Naţional. Ludovic Orban speră la o schimbare a Statutului partidului, în timp ce alţi liberali nemulţumiţi de acesta vor un Congres pentru debarcarea lui Orban de la şefia PNL, transmite România Liberă.

Liviu Dragnea și PSD au ajuns în Washington Post: editorial devastator despre România, în presa americană. Washington Post publică un editorial dedicat României, Ungariei și Poloniei și arată că în aceste țări democrația începe să scadă. Referitor la România, cei de la Washinton Post arată că Liviu Dragnea, condamnat în două rânduri la închisoare se răzbună acum și încearcă slăbirea sistemului judiciar, transmite Stiripesurse.ro.

Klaus Iohannis, către olimpicii internaționali la Matematică: Cel mai bun mod de a celebra marile reușite ale trecutului este să construiești un viitor solid. Președintele Klaus Iohannis a participat, duminică, la Cluj-Napoca, la ceremonia oficială de deschidere a celei de-a 59-a ediții a Olimpiadei Internaționale de Matematică, ocazie cu care le-a transmis un mesaj participanților, relatează Ziare.com.

Industria auto tremură în faţa tarifelor comerciale şi a Brexitului. Ce mărci vor fi afectate de schimbări. Pentru BMW, Tesla şi alţi producători globali a căror viitor depinde de piaţa din China, câştigurile înregistrate de scăderea tarifelor intrată în vigoare săptămâna aceasta, vor dispărea rapid – din cauza războiului comercial iniţiat de preşedintele Donald Trump, scrieZiarul Financiar.

Dialog halucinant în Parlament; Cum explică Florin Iordache respingerea dreptului USR de a deschide cabinete parlamentare: ”Asta este, mergem mai departe!” Cum explică Florin Iordache respingerea dreptului USR de a deschide cabinete parlamentare: ”Asta este, mergem mai departe!”, a spus deputatul social-democrat, fără a oferi un răspuns celor de la Opoziție. Recent, liderul PSD Liviu Dragnea și-a deschis un cabinet parlamentar la București, pe lângă cele două din Teleorman, iar solicitarea liderului PSD a fost aprobată de conducerea Camerei Deputaților, potrivit Libertatea.

Incredibil! Omrani ar fi semnat prelungirea cu CFR crezând că e un act pentru chirie: “Se numește fals, hoție!” Patronul lui FCSB, Gigi Becali, îi aduce acuze grave managerului sportiv al lui CFR, Bogdan Mara. Becali susține că a avut o discuție cu oficialul ardelenilor, iar acesta i-a mărturisit că l-a pus pe Omrani să semneze în urmă cu câteva luni prelungirea contractului, deși jucătorului îi spusese că trebuie să-și pună semnătura pe acel act pentru chirie! Omrani n-a citit respectiva hârtie înainte de a semna, titrează Gsp.ro.

Simona Halep la Wimbledon 2018. Lovită de “sindromul câștigătoarei de Grand Slam”.Simona Halep la Wimbledon 2018. Liderul mondial a părăsit competiția în turul 3 și nu reușește să scape de prima săptămână pe iarba londoneză, care a făcut nu mai puțin de nouă victime dintre primele 10 clasate în WTA. Din păcate, Halep a dat răspunsul nedorit la întrebarea pe care mulți și-au pus-o înainte de startul competiției: “Titlul de la Roland Garros o va ajuta să scape de presiune și să se descurce la fel de bine și la Wimbledon, sau și-a lăsat toată energia la Paris“, transmite Fanatik.ro.