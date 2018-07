Revista presei. Dosar penal pentru şoferul maşinii cu numărul M…E PSD

Cazul şoferului maşinii înmatriculate în Suedia cu numere personalizate care conţineau injurii la adresa PSD, controlul pe care Inspecţia Judiciară îl va face la Direcţia Naţională Anticorupţie, precum şi suspendarea din funcţie a fostului şef al DNA Ploieşti Lucian Onea şi a procurorului Mircea Negulescu, dar şi declaraţiile ministrului Justiţiei, Tudorel Toader, sunt printre principalele subiecte ale zilei de 31 iulie.

Dosar penal pentru şoferul maşinii cu numărul M…E PSD. Poliţia i-a suspendat permisul şi a ridicat plăcuţele de înmatriculare. Brigada Poliţiei Rutiere anunţă că i-a întocmit dosar penal românului care a venit din Suedia cu o maşină înmatriculată cu numerele M..EPSD, cu toate că Ambasada Suediei precizase oficial că acestea sunt valide în toate ţările UE. Răzvan Ştefănescu a fost oprit de un echipaj de Poliţie în dimineaţa zilei de luni, care i-a suspendat permisul şi i-a ridicat plăcuţele de înmatriculare, transmite Gândul.

Toţi oamenii premierului. Cine sunt consilierii care stau în spatele gafelor Vioricăi Dăncilă. Dincolo de inadecvarea premierului de a-şi gestiona vorbele, sfetnicii care ar trebui să îndrepte prestaţiile publice ale Vioricăi Dăncilă sunt ei înşişi persoane cu tot felul de pete în CV, fără a fi nici pe departe standarde de exigenţă în domeniile lor. Premierul Viorica Dăncilă se face de râs aproape la fiecare apariţie publică. Sursa gafelor e o împletire de carenţe: emoţii, incapacitatea de a conversa într-o limbă străină, cultura politică precară, scrie Adevărul.

Onea şi Negulescu, decizie șoc. Secţia pentru procurori a CSM a decis, luni, suspendarea din funcţie a procurorilor Lucian Onea şi Mircea Negulescu, după ce Parchetul General i-a plasat sub control judiciar pentru infracţiunile de inducere în eroare a organelor judiciare şi complicitate la infracţiunea de represiune nedreaptă. Mircea Negulescu e urmărit penal pentru participaţie improprie, sub forma complicităţii, la săvârşirea infracţiunii de inducere în eroare a organelor judiciare şi complicitate la infracţiunea de represiune nedreaptă. El are, alături de Lucian Onea, interdicţie de a-şi exercita profesia de procuror, informează Cotidianul.

Inspecţia Judiciară, control la DNA. Sunt vizate cele 300 de dosare deschise pe numele unor magistraţi. Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) va fi supusă unui control din partea Inspecţiei Judiciare. Activitatea vizează dosarele în care sunt cercetaţi o serie de magistraţi. Controlul se anunţă unul temeinic şi de durată, urmând să se desfăşoare între 1 august şi 1 octombrie anul curent, potrivit Evenimentului zilei.

Orban: Candidaturile pentru europarlamentare vor fi depuse până pe 1 septembrie. Președintele PNL, Ludovic Orban, a anunțat, luni, că termenul limită pentru depunerea candidaturilor în partid pentru alegerile europarlamentare din mai 2019 este 1 septembrie, precizând că în Consiliul Național din 4 august vor fi validate criteriile, procedura și calendarul de alcătuire a listelor. Deși liderul PNL a spus că nu există o listă de candidaturi, potrivit unor surse politice, pe listă s-ar afla chiar Ludovic Orban, Vasile Blaga, dar o invitație a fost făcută și fostului lider PNL, Crin Antonescu, care însă nu a luat o decizie în acest sens, conform Hotnews.ro.

Toader, despre refuzul Serbiei de a-l extrăda pe Sebastian Ghiţă. Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a declarat luni că este curios în legătură cu motivele pentru care judecătorii din Serbia au refuzat extrădarea fostului deputat Sebastian Ghiţă. Tudorel Toader a fost întrebat de jurnalişti dacă la Ministerul Justiţiei au venit documente privind decizia luată de judecătorii din Serbia cu privire la extrădarea lui Sebastian Ghiţă. “Până vineri la sfârşitul programului nu veniseră. Voi vedea azi. Imediat ce vom vedea motivele, vi le comunicăm”, a spus Tudorel Toader, informează Jurnalul naţional.

Cristian Preda: Nu ne permitem să preluăm preşedinţia UE cu un premier care nu ştie nici cine e. Viorica Dăncilă pare atât de necalificată pentru postul de prim-ministru, încât nici nu-şi dă seama că după erorile colosale pe care le-a produs ar trebui să plece, declară eurodeputatul Cristian Preda (grup PPE). Cristian Preda comentează gafele repetate ale premierului Viorica Dăncilă: ”Asistăm la ceva incredibil, pentru că nu-i vorba despre gafe. O gafă e o eroare pe care o faci, competent fiind şi din neatenţie, spui o enormitate. Aici nu pare să fie vorba despre aşa ceva”, potrivit Rfi.ro.

Un primar PSD a semnat iniţiativa „Fără penali“. Primarul oraşului dâmboviţean Pucioasa, Constantin Ana, a semnat iniţiativa „Fără penali în funcţiile publice”, declarând că s-a speriat de ”această ură împotriva PSD”. “Nu înseamnă că sunt mai puţin PSD-ist că am semnat”, a spus edilul, transmite România liberă.

Mister. Conacul lui Liviu Dragnea din Alexandria a dispărut. Cum s-au modificat declarațiile de avere ale liderului PSD. Conacul liderului PSD Liviu Dragnea, din Alexandria, a dispărut subit din declarația de avere. Asta susțin jurnaliștii Realitatea TV, care au analizat declarațiile de avere depuse de șeful Camerei Deputaților în ultimii ani, scrie Stiripesurse.ro.

Dăncilă a convocat miniştrii şi a plecat după 10 minute. Vâlcov a venit cu reproşurile. Premierul Viorica Dăncilă i-a convocat pe miniştri, luni dimineaţa, la Guvern, pentru o şedinţă informală pe tema viitoarei rectificări bugetare. Surse guvernamentale au declarat că premierul a stat aproximativ 10 minute la întâlnire, după care discuţia a fost condusă de consilierul acesteia, Darius Vâlcov, conform Ziare.com.

În România sunt 3.000 de copii singuri acasă, care duc dorul părinților plecați la lucru în străinătate: “Aș da telefonul și ce-am mai primit pentru o oră lângă mama sau tata”. Drama copiilor rămași singuri acasă este infinită atunci când nu au părinții lângă ei, dar mai ales când ajung să fie cu totul în grija statului. În România, sunt aproape 900 de copii singuri acasă care ajung în centre de plasament și peste 500 la asistenți maternali, relatează Libertatea.

Ce se va întâmpla cu depozitele de gaze naturale ale României. Planurile lui Bogdan Stănescu, preşedintele CA Depogaz. Activitatea de înmagazinare a gazelor naturale, derulată de producătorul de stat Romgaz, a fost separată în acest an şi se desfăşoară în cadrul unei filiale în care Romgaz este acționar unic, Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești SRL, anunţă Economica.net.

România, al patrulea cel mai mare crescător de oi din UE, aduce carne din Noua Zeelandă. România, al patrulea cel mai mare crescător de ovine şi caprine din UE, a importat carne de oaie de 3,5 mil. euro în 2017, potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică (INS), pe rafturile magazinelor din România regăsindu-se inclusiv carne de oaie din Noua Zeelandă, adusă de la circa 17.500 de kilometri distanţă. Procesatorii şi comercianţii de carne, dar şi restaurantele româneşti, preferă să lucreze cu carne din import pentru că, spun ei, rasele de oi din România nu sunt specializate pe producţia de carne, ci pe producţia de miei şi lapte, potrivit Ziarului financiar.

Hagi şi-a contrat directorul după Chiajna-Viitorul 1-1: “Eu fac echipa, nu Bivolaru!” Gică Hagi a vorbit despre meciul Concordia Chiajna – FC Viitorul Constanţa, scor 1-1, în etapa a 2-a din Liga 1 Betano, sezonul 2018-2019. Fosta campioană a României a reuşit să scape de cel de-al doilea eşec al sezonului, după ce echipa “Regelui” a fost condusă de Chiajna până în minutul 89. În prima etapă, Viitorul a fost învinsă pe teren propriu de Dunărea Călăraşi, scrie Fanatik.ro.

Anomalia “Liga 1”. Clasament halucinant după primele două etape: 5 echipe din play-off sunt în a doua parte a ierarhiei. Dinamo surprinde. Etapa a doua a Ligii 1 s-a încheiat în această seară, Viitorul remizând pe terenul Concordiei Chiajna, 1-1. Clasamentul după două etape arată incredibil și dă peste cap toate calculele făcute înainte de startul sezonului. Cinci dintre cele șase echipe din play-off-ul ediției trecute sunt în a doua parte a clasamentului, singura excepție fiind Astra Giurgiu, conform Gazetei sporturilor.