Revista presei. Dragnea a ajuns ca Geoană

Anunţul preşedintelui Klaus Iohannis referitor la decizia privind cererea de revocare a şefei DNA, Laura Codruţa Kovesi, achitarea fostului preşedinte al Consiliului Judeţean Constanţa Nicuşor Constantinescu într-un dosar în care iniţial primise şase ani de închisoare cu executare, precum şi publicarea ordonanţei de urgenţă care reglementează declaraţia unică, dar şi meciul amical pe care echipa naţională de fotbal a României îl va juca cu reprezentativa Israelului sunt printre principalele subiecte ale zilei de 24 martie.

Dragnea a ajuns ca Geoană, are 24% – sociolog. Președintele PSD, Liviu Dragnea, nu reprezintă o locomotivă electorală a formațiunii social-democrate și situația acestuia în sondajele de opinie amintește de epoca Mircea Geoană, a spus joi seară, la B1TV, sociologul Marius Pieleanu. „Este sub partid, dar am mai avut situaţia asta, şi Mircea Geoană a avut situaţia asta şi a recuperat”, a spus Pieleanu despre încredere pe care o are președintele PSD, Liviu Dragnea, în măsurătorile sociologice, potrivit Evenimentului zilei.

Iohannis: Decizia privind posibila revocare a lui Kovesi, luată după Paşte. Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, la Bruxelles, că decizia privind revocarea sau menţinerea în funcţie a procurorului şef al DNA, Laura Codruţa Kovesi, va fi luată după sărbătorile de Paşte. „Această decizie este în analiză, ca să avansăm puţin cu discuţia noastră, pot să vă spun că nu voi anunţa această decizie înainte de Sărbători. Cel mai probabil, după Sărbători, vom avea o analiză completă şi o decizie“, a declarat preşedintele Klaus Iohannis, transmite Adevărul.

Răsturnare de situație în procesul lui Nicuşor Constantinescu. Curte de Apel Bucureşti l-a achitat, vineri, pe fostul preşedinte al Consiliului Judeţean Constanţa, Nicuşor Constantinescu, în dosarul în care acesta a fost condamnat, în primă instanţă, la şase ani de închisoare cu executare pentru abuz în serviciu. Decizia Curții de Apel este definitivă, anunţă Cotidianul.

Firea, furioasă pe primarul Sectorului 5, care a decis să deschidă şcolile vineri: Va răspunde în faţa legii. Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, vineri, că hotărârea primarului sectorului 5, Daniel Florea, de a deschide şcolile în perioada codului portocaliu de ninsoare, a încalcat decizia Comitetului pentru Situaţii de Urgenţă, iar edilul va răspunde în faţa legii. „Nu voi intra în polemică cu absolut nimeni. Am primit avertizarea Inspectoratului Şcolar. Am luat decizia de a închide şcolile şi grădiniţele şi ulterior a fost consfinţită de hotărârea unui for care nu poate fi combătut, Comitetul pentru Situaţii de Urgenţă. Nu ne jucăm cu astfel de decizii şi nu putem să luăm decizii locale”, a afirmat Gabriela Firea, după şedinţa de vineri a comandamentului de iarnă, conform Gândul.

Ordonanța de urgență privind Declarația Unică a fost publicată în Monitorul Oficial. Ordonanţa de Urgenţă nr. 18/2018 care reglementează mecanismul de declarare şi plată a impozitului pe venit şi a contribuţiilor sociale datorate de persoanele fizice a fost publicată vineri în Monitorul Oficial, anunță ministerul Finanțelor, pe pagina sa de Facebook. Ministerul reamintește contribuabililor persoane fizice că depunerea Declaraţiei Unice se face până la data de 15 iulie, informează Hotnews.ro.

Operațiunea “epurarea politică”, instrumentată de DNA a primit cu suspendare. Acțiunile procurorilor DNA, începând cu anul 2013, după ce Laura Kovesi a preluat primul mandat la conducerea acestei instituții, au fost concertate pe decapitarea politică a administrației publice locale. Acesta este bilanțul care răzbate din comunicatele oficiale de presă ale Direcției Naționale Anticorupție, cu privire la urmăririle penale efectuate, reținerile și arestările operate și trimiterile în judecată, scrie Jurnalul naţional.

Eugen Tomac: Destinul R. Moldova este să fie împreună cu România. O sută de mii de oameni sunt așteptați să participe duminică la Chișinău la manifestaţia dedicată Centenarului Unirii Basarabiei cu România. Mai mulţi politicieni de pe cele două maluri ale Prutului și-au anunțat deja prezența la eveniment. Printre aceștia, fostul preşedinte Traian Băsescu, preşedintele Partidului Naţional Liberal, Ludovic Orban, primarul Sectorului 1, Daniel Tudorache, dar şi mai mulţi deputaţi şi aleşi locali care susţin unirea Republicii Moldova cu România, anunţă Rfi.ro.

Un protocol dintre SRI și Ministerul Justiției este încă în vigoare. Doar CSAT îl poate anula. Unul dintre cele mai recente protocoale la care sunt semnatari Serviciul Român de Informații și Ministerul Justiției este încă în vigoare şi poate fi anulat doar de CSAT. Acest protocol este în vigoare din data de 27 octombrie 2004 și nu se numără printre cele denunțate anul trecut de directorul SRI Eduard Hellvig, întrucât protocolul a fost încheiat în urma unei hotărâri a CSAT. Din acest motiv, doar CSAT îl poate desființa, dacă îl va considera vreodată depășit, potrivit România liberă.

Dezvăluiri halucinante despre Mircea Negulescu: Un fost şef din SRI Prahova scoate la iveală legăturile procurorului cu ofiţeri ai serviciului. Fostul şef al biroului de contrainformaţii din SRI Prahova a făcut noi dezvăluiri halucinante despre Mircea Negulescu. Într-un interviu acordat România TV, Daniel Florea a vorbit despre legăturile pe care procurorul le avea cu mai mulţi ofiţeri din SRI. “Era o gaşcă între mai multi ofiţeri SRI şi un procuror şi lucrau în tandem: Culegeau date ce îl interesa pe procuror, le băgau în anumite cazuri”, a spus Florea, conform Stiripesurse.ro.

Iniţiativa USR “Fără penali în funcţiile publice” a fost publicată în Monitorul Oficial. Unde semnezi pentru modificarea Constituţiei. USR a anunţat vineri că iniţiativa “Fără penali în funcţiile publice”, care urmăreşte modificarea Constituţiei în acest sens, a fost publicată în Monitorul Oficial. Astfel, se doreşte ca articolul 37 din Constituţie, care reglementează dreptul de a fi ales, să fie completat cu un nou alineat, cel de-al treilea, în care să fie precizat că nu pot fi aleşi în funcţiile publice cetăţenii “condamnaţi definitiv la pedepse privative de libertate pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie, până la intervenirea unei situaţii care înlătură consecinţele condamnării”, relatează Ziare.com.

Românii au făcut ”potecă” până-n Cehia pentru locuri de muncă în uzine. Îi atrag contractele de 2.000 €/lună. Moartea celor cinci români uciși de o puternică explozie produsă la uzina chimică Unipetrol din oraşul Kralupi nad Vltavou, situat în nordul capitalei Cehiei, a dezvăluit o realitate neștiută. Între România și Cehia există în acest moment o legătură nevăzută, un adevărată du-te – vino de mașini care fără încetare transportă persoane în căutare de un loc de muncă sau care se duc și se întorc de la serviciu, scrie Libertatea.

Cifre pentru Anton Anton: Eolienele au produs cât un reactor de la Cernavodă în ziua în care ministrul Energiei a spus că au îngheţat toate. Ministrul Energiei a spus că în data de 20 martie, toate turbinele eoliene din România au îngheţat, iar producţia de energie electrică a fost suplinită de cărbune. Situaţia din teren arată însă că, în acea zi, niciodată producţia din surse eoliene nu a fost zero, iar puterea medie a “moriştilor de vânt” a fost aproape cât a unei unităţi de la Cernavodă, potrivit Economica.net.

Şantierul naval din Mangalia va trece sub cârma olandezilor de la Damen şi a statului român, care devine acţionar majoritar. Şantierul naval din Mangalia, cel mai mare constructor de nave de pe piaţa locală, un colos cu afaceri de 2 miliarde de lei şi 1.700 de salariaţi, schimbă barca după negocieri prelungite şi trece sub umbrela olandezilor de la Damen (cu pachet minoritar de 49%), care deţin şi şantierul din Galaţi, în timp ce statul român va ajunge la o participaţie de 51% din acţiuni, informează Ziarul Financiar.

Contra nu menajează pe nimeni: “Bag ce am mai bun, nu mă interesează”. Echipa naţională a României va disputa al doilea amical al anului la Craiova, urmând să primească vizita Suediei, pe Ion Oblemnco. Cosmin Contra este decis să scoată maximum din cele două meciuri de pregătire ale “tricolorilor”, cu Israel şi Suedia. Primul meci va avea loc la Netanya, apoi naţionala va juca pe noul “Ion Oblemenco” din Craiova, conform Fanatik.ro.

Organizatorii au anunțat programul de la Miami. La ce oră joacă Halep, Niculescu și Copil. Simona Halep (1 WTA, 26 de ani) va juca șaisprezecimile de finală ale turneului Premier Mandatory de la Miami împotriva Agnieszkei Radwańska (29 de ani, 32 WTA), sâmbătă, în jurul orei 19:00. Partida Halep – Radwanska este a 2-a de pe arena centrală, începe după terminarea înfruntării dintre Alexander Zverez și Daniil Medvedev, anunţă Gazeta Sporturilor.