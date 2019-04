Revista presei. Dragnea forţează restructurarea Guvernului

Dragnea forţează restructurarea Guvernului: se bazează pe 11 voturi de la minorităţi. Ce majoritate are PSD. Liderul PSD Liviu Dragnea forţează un vot în Parlament pentru schimbarea structurii Guvernului, astfel încât să-l impună pe Eugen Nicolicea ministru al Justiţiei, susţin surse din PSD pentru Adevărul. În condiţiile în care UDMR a anunţat că va sta deoparte, Dragnea se bazează pe 11 voturi de la minorităţile naţionale, care ar putea fi decisive, susţin sursele citate. Astfel, PSD ar avea cu 17 voturi mai mult peste limita majorităţii.

Codrin Ştefănescu, la DNA în dosarul privind finanţările PSD. Secretarul general al PSD Codrin Ştefănescu şi trezorierul Mircea Drăghici au fost la sediul DNA pentru a depune documente în dosarul ce vizează finanţările din partid, la intrare Ştefănescu declarând că ancheta procurorilor e abuzivă. Codrin Ştefănescu a precizat că ceea ce face DNA „este o hărţuire şi o vânătoare fără precedent”, potrivit Cotidianul.

Dragnea a chemat-o de urgenţă pe Dăncilă. Subiectul sensibil care a provocat o discuţie cu uşile închise. Şedinţa Coaliţiei de guvernare vine în contextul în care săptămâna trecută premierul Viorica Dăncilă i-a trimis preşedintelui Klaus Iohannis demisiile Rovanei Plumb şi ale Nataliei Intotero, cele două urmând să fie candidate din partea PSD pentru alegerile europarlamentare. Viorica Dăncilă a trimis şi decizia de remaniere a ministrului Justiţiei, Tudorel Toader, după ce PSD i-a retras sprijinul politic, urmând a fi înlocuit de Eugen Nicolicea, notează Evenimentul Zilei.

Băsescu: Dragnea a declanşat cea mai stupidă remaniere din istoria postdecembristă, doar pentru a-şi reafirma puterea. Traian Băsescu a afirmat că Liviu Dragnea a declanşat inutil o criză politică, în contextul în care remanierea nu va fi susţinută de preşedintele Klaus Iohannis. El a precizat că liderului PSD a fost motivat de nevoia de a face un exerciţiu de autoritate, titrează Gândul.

Dragnea numără voturile pentru a valida în Parlament noii miniştri. Cum arată calculele PSD pentru majoritatea parlamentară. Conducerea PSD ia în calcul să amâne până după Paşte o reorganizare a Guvernului şi, implicit, validarea în Parlament a noilor miniştri din cabinetul Dăncilă, pentru a-l scoate astfel din joc pe Klaus Iohannis. Surse social democrate au declarat pentru Hotnews.ro că, în acest moment, există riscul să nu existe voturile necesare pentru trecerea reorganizării guvernamentale prin Parlament. Astfel, în interiorul PSD se fac calcule privind prezenţa parlamentarilor şi voturile pe care se bazează coaliţia PSD-ALDE în Parlament.

Codrin Ştefănescu: “Este un precedent periculos pentru toate partidele politice”. ”Dacă, de exemplu, adversarii noştri politici doresc să facă o acţiune politică chiar împotriva noastră pentru că suntem în campanie electorală şi hotărăsc să îşi cheltuie o parte din bani la un miting electoral este treaba lor internă. Nu este treaba parchetului”, a spus Codrin Ştefănescu la ieşirea de la DNA, titrează Jurnalul.ro.

Un deputat de Argeş părăseşte PSD şi se înscrie în Pro România. Deputatul PSD de Argeş Nicolae Georgescu părăseşte PSD şi se înscrie în Pro România, declarându-se dezamăgit că în judeţul Argeş a ajuns ca valorile de stânga să fie reprezentate de un personaj precum Cătălin Rădulescu – Mitralieră. În prezent, PRO România are 22 de deputaţi, potrivit România Liberă.

Marcel Vela (PNL): Demisia lui Carmen Dan, singura soluţie pentru a repara imaginea Poliţiei Române şi a Jandarmeriei Române. Senatorul PNL Marcel Vela, fost preşedinte al Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, afirmă că ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, s-a remarcat prin faptul că a minţit. Acesta face şi o listă a minciunilor pe care i le impută ministrului, relatează Ştiripesurse.ro.

Înalta Curte sesizează CJUE în dosarul Gala Bute. Procesul Elenei Udrea a fost suspendat. Completul de 5 judecători de la Înalta Curte, care judecă dosarul Gala Bute – Elena Udrea, a decis sesizarea Curţii de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) cu trei întrebări preliminare. Sentinţa poate fi atacată cu recurs doar în cazul suspendării procesului. Întrebările sunt făcute pentru a lămuri cine are întâietate in cazul proceselor cu fraude europene, o decizie a CCR sau legislaţia europeană?, scrie Ziare.com.

Dezastrul sistemului informatic din sănătate: cel puţin una dintre componentele sale nu funcţionează o treime din an. “Componentele platformei informatice a asigurărilor de sănătate răspund greu, după 40-50 de secunde sau mai mult, în comparaţie cu timpii obişnuiţi de răspuns, de maximum cinci secunde, destul de mari şi aceştia, iar răspunsul este unul negativ de cele mai multe ori. Adică SIUI nu validează consultaţia, sistemul informatic al prescripţiei electronice nu validează reţeta, sistemul cardului de sănătate nu citeşte cardul, spune, într-un interviu acordat Economica, medicul Raluca Zoiţanu, secretarul Patronatului Medicilor de Familie Bucureşti-Ilfov.

Preţurile locuinţelor au ajuns la nivelul din 2010. Oraşul Botoşani e în topul scumpirilor. În primul trimestru al anului în curs, proprietăţile rezidenţiale s-au apreciat cu 0,8% faţă de ultimele trei luni din 2018, potrivit unui raport de piaţă realizat de Analize Imobiliare. Astfel, nivelul actual al preţurilor solicitate de către vânzători se situează la un nivel apropiat de cel consemnat la începutul lui 2010, după declinul important consemnat în primii doi ani de recesiune (mai ales în 2008), notează Ziarul Financiar.

Negulescu „Portocală”, dat afară din Procuratură. Klaus Iohannis a semnat decretul privind eliberarea din funcţia de procuror a lui Mircea Negulescu. În prezent, Negulescu este suspendat din funcţie, ca urmare a aplicării sancţiunii disciplinare constând în excluderea din magistratură. Mircea Negulescu, fost procuror la unitatea de elită a DNA şi omul de încredere al Laurei Codruţa Kovesi, a instrumentat unele dintre cele mai răsunătoare dosare din ultimii ani. Amintim doar dosarele deschise lui Sebastian Ghiţă, Victor Ponta, Vasile Blaga, Gheorghe Ştefan, relatează QMagazine.ro.

3 idei de la Mircea Lucescu după ce fiul său, Răzvan, a devenit campion: „Vreau să trăiesc aceeaşi bucurie şi în Liga Campionilor. PAOK are potenţial”, “Atmosfera fantastică, ce a pregătit Savvidis după terminarea meciului a fost incredibilă. Se vede că a fost un club care aştepta de foarte mult timp victoria în campionat. Sunt o mulţime de similitudini între mine şi Răzvan. Amândoi am câştigat prima cupă la 42 de ani. Eu am câştigat primul titlu în străinătate, cu Galatasaray, la 55 de ani. El la 50. Deci are 5 ani înaintea mea. Şi îi doresc din tot sufletul să mă depăşească”, a declarat Mircea Lucescu, potrivit Gsp.ro.

Programul echipei de Fed Cup a României. Posibilele adversare pentru Simona Halep & Co. Jucătoarele din echipa naţională de Fed Cup a României au aflat şi ce program vor avea în perioada următoare. Trupa condusă de căpitanul-nejucător Florin Segărceanu nu va mai juca niciun meci în 2019. Simona Halep & Co. se vor reuni la începutul anului 2020, atunci când vor juca în primul tur al Grupei Mondiale din Fed Cup. Astfel, echipa naţională a României de Fed Cup va juca în faza sferturilor de finală şi se va afla în urna favoritelor, alături de Australia, Belarus şi Franţa, iar posibilele adeversare ale echipei naţionale a României de Fed Cup vor fi Cehia, Germania, Spania sau SUA, informează Fanatik.ro.