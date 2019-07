Revista presei. Ecaterina Andronescu aruncă PSD în aer

PNL merge tot pe mâna „dinozaurilor“ la BNR. Eugen Nicolăescu, susţinut pentru un nou mandat. Critici din interiorul partidului. PNL a votat, în şedinţa Biroului Executiv al partidului, să meargă pe mâna actualilor membri din Consiliul de Administraţie a BNR. Mai exact, liberalii îi susţin pe actualul viceguvernator, Eugen Nicolăescu şi pe Virgiliu Stoenescu pentru componenţa din viitorul Consiliu de Administraţie, relatează Adevărul.

Ecaterina Andronescu aruncă PSD în aer: Toate sondajele arată că Iohannis are prima şansă la prezidenţiale. „Nu ştiu care va fi formula prin care vom putea să câştigăm prezidenţialele. Este o suferinţă că nu am mai câştigat alegerile prezidenţiale din 2000, au trecut aproape 20 de ani. Poate anul acesta, un candidat PSD o să câştige. Încerc să fiu optimistă, Titulescu spunea că trebuie speranţă. Toate sondajele arată acum că Iohannis are prima şansă”, a zis Andronescu, potrivit Ştiripesurse.ro.

Liberalii cer vot pe desfiinţarea Secţiei Speciale. Ludovic Orban a anunţat că liderii grupurilor parlamentare ale PNL au fost mandaţi să ceară, în sesiunea extraordinară, dezbaterea la Senat, în procedură de urgenţă, a proiectului de lege iniţiat de partid privind desfiinţarea Secţiei de Investigarea a Infracţiunilor din Justiţie. Liderul liberal a reamintit că în urma sesizării PNL adresată APCE, organismul european a sesizat Comisia de la Veneţia, iar aceasta s-a pronunţat asupra desfiinţării Secţiei de Investigarea a Infracţiunilor din Justiţie (SIIJ), notează Cotidianul.

Juncker sare în ajutorul Corinei Creţu. Decizia prin care PSD este la un pas de a pierde totul. Ca urmare a preluării mandatelor de eurodeputaţi, România şi Estonia au solicitat, în ceea ce îi priveşte pe comisarii europeni care îi reprezintă, ca aceştia să fie înlocuiţi din funcţiile deţinute până la momentul respectiv. Cu scopul de a evita aceste înlocuiri, preşedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, a introdus un proiect de act normativ. Astfel, funcţia deţinută de Corina Creţu ar urma să fie preluată de Ioan Mircea Paşcu, fost vicepreşedinte al Parlamentului European, potrivit Evenimentului Zilei.

După şedinţa Coaliţiei PSD-ALDE: Dăncilă anunţă că-l va susţine pe Isărescu pentru BNR. Preşedintele PSD Viorica Dăncilă a anunţat că reprezentanţii coaliţiei de guvernare îl vor susţine pe actualul guvernator BNR Mugur Isărescu pentru încă un mandat, precizând că PSD-ului îi revin posturile de prim-viceguvernator, viceguvernator şi un post neexecutiv, titrează Gândul.

După 11 luni, dosarul 10 august a fost declinat DIICOT de către Parchetul militar. Şeful DIICOT: Noi am cerut acest dosar doar pentru studiu, dar dânşii au considerat să ni-l dea de tot. Şeful DIICOT, Felix Bănilă, a declarat pentru HotNews.ro că nu a văzut personal ordonanţa procurorilor militari, dar că a fost informat că Parchetul Militar şi-a declinat competenţa, deşi DIICOT ceruse acest dosar doar pentru a-l studia, pentru a stabili dacă se impune conexarea cu dosarul deschis de direcţie ca urmare a sesizării Jandarmeriei, care a reclamat acţiuni împotriva ordinii constituţionale.

Gabriel Oprea şi-a tras fundaţie pentru militari şi poliţişti. Liderul UNPR, Gabriel Oprea, a lansat, la Cercul Militar Naţional, Uniunea Militarilor şi Poliţiştilor “Mihai Viteazul”, o asociaţie care, potrivit acestuia, “va acorda sprijin moral şi material, precum şi consiliere psihologică şi juridică, prin persoane atestate legal, membrilor săi aflaţi în situaţii deosebite”. “Vom iniţia demersuri pentru îmbunătăţirea asistenţei medicale şi a condiţiilor de viaţă membrilor şi familiilor acestora”, a mai declarat Gabriel Oprea, titrează Jurnalul.ro.

Dăncilă intervine în scandalul actorilor de la TNB: ,,Să luăm o decizie cât mai bună”. Premierul Viorica Dăncilă a spus că doreşte să aibă o discuţie cu actorii legată de nemulţumirile care au determinat ieşirea acestora în stradă. La întâlnire ar urma să participe şi ministrul Culturii, Daniel Breaz, notează România Liberă.

PSD şi ALDE vor să facă şi alte modificări când schimbă Constituţia pentru rezultatul referendumului. Viorica Dăncilă a transmis că va fi depusă o iniţiativă în acest sens, în timp ce Călin Popescu Tăriceanu a informat că cel târziu până miercuri se va întâmpla acest lucru. Amintim că CCR a validat, joi, rezultatul referendumului naţional din 26 mai. În plus, au fost respinse şi cele cinci contestaţii referitoare la respectarea procedurii pentru organizarea şi desfăşurarea referendumului, scrie Ziare.com.

Metroul de Otopeni: constructorii Astaldi, Strabag, Aktor, Alsim Alarko, FCC şi companii chineze se luptă pentru secţiunea 1 Mai-Tokyo. Contractul pentru secţiunea 1 Mai-Tokyo include lucrări de proiectare şi execuţie staţii şi tuneluri: Galerie la staţia 1 Mai existentă, Pajura, Expoziţiei, Montreal, Gara Băneasa, Aeroport Băneasa, staţia şi galeria Tokyo şi Tunel 1 Mai-Tokyo. Criteriul de atribuire va fi cel mai bun raport calitate-preţ, cea mai importantă componentă fiind cea tehnică, cu o pondere de 60%, iar cea financiară va avea o pondere de 40%, potrivit Economica.net.

OMV Petrom investeşte 30 milioane de euro într-o campanie de foraj offshore în Marea Neagră. Petrom menţionează că această campanie de foraj vine în continuarea proiectelor de investiţii pentru producţia offshore din apele de mică adâncime din Marea Neagră: circa 350 de milioane de euro au fost investiţi între 2014 şi 2018, inclusiv pentru forarea a zece noi sonde şi sidetrack-uri, modernizarea sistemului de comprimare a gazelor şi modernizarea instalaţiilor de producţie.

În prezent, OMV Petrom are operaţiuni de explorare, dezvoltare şi producţie în apele de mică adâncime (blocul Istria) şi activităţi de explorare în parteneriat cu ExxonMobil în apele de mare adâncime (Neptun Deep), publică Ziarul Financiar.

Preşedintele CSM: Este îngrijorător ce se întâmplă! Şedinţa plenului Consiliului Superior al Magistraturii a fost amânat pentru a treia oară. Motivul a fost acelaşi : lipsa de cvorum. În şedinţa de plen, Adina Florea ar fi trebuit să fie validată ca şef al Secţiei pentru Investigarea Infracţiunilor din Justiţie, în urma concursului pe care aceasta l-a câştigat detaşat. Preşedintele CSM, Lia Savonea, a afirmat că situaţia de la CSM devine „îngrijorătoare”. Amânarea şedinţei de plen de astăzi s-a datorat celor 7 membri-Anamaria Chiş, Mihai Bălan, Bogdan Mateescu, Cristian Ban, Florin Deac, Tatiana Toader, Nicolae Solomon-care au boicotat şi şedinţa de săptămâna trecută, relatează QMagazine.ro.

FCSB a renunţat la 3 jucători: „Mijlocaşul a fost unul dintre cei mai apreciaţi jucători ai echipei”. FCSB a oficializat despărţirea de Filipe Teixeira (38 de ani) de la clubul roş-albastru. Pe lângă portughez, vicecampioana României a anunţat că i-a dat împrumut pe Gabriel Simion şi Ianis Stoica, scrie Gsp.ro.

Câte puncte are de apărat Simona Halep la Wimbledon 2019. Cum se poate schimba clasamentul WTA.În 2018, Simona Halep era eliminată încă din turul 3 la Wimbledon, astfel că are de apărat doar 130 de puncte în clasamentul WTA. Pentru câştigarea trofeului se oferă 2000 de puncte, iar finalista primeşte 1.300. Deci putem spera că Simona va urca în clasament, informează Fanatik.ro.